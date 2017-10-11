بالفيديو| ثلاثية ميسي تقود الأرجنتين إلى كأس العالم.. وتشيلي خارج المونديال

اختتمت، صباح اليوم الأربعاء، تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا، وتحدد هوية الرباعي المتأهل إلى الحدث العالمي، بالإضافة إلى الفريق الخامس المقرر أن يخوض مباراة الملحق، وتمكنت الأرجنتين من خطف بطاقة العبور بانتصار كبير خارج ملعبها، فيما سيغيب عن البطولة تشيلي بطلة قارة أمريكا الجنوبية بعدما فشلت في التأهل.

ثلاثية البرازيل تمنع بطل القارة من الوصول للمونديال

رغم ضمانه التواجد في روسيا 2018 وعدم حاجته لنقاط المباراة خاض منتخب السامبا البرازيلية مباراة كبيرة أمام ضيفه تشيلي، انتهت لصالحه بثلاثة أهداف دون رد، جعلت أحلام أليكسيس سانشيز، نجم أرسنال الإنجليزي، في الوصول للمونديال تتبخر، بعدما تجمد رصيد منتخب بلاده عند 26 نقطة في المرتبة السادسة خلف بيرو، التي تمكنت من حجز المقعد المؤهل لملحق المونديال أمام نيوزيلندا، وعلى الرغم من تساوي تشيلي وبيرو في النقاط، إلا أن هدفًا وحيدًا رجح كفة الأخير، ومنحه بطاقة الملحق.

أهداف المباراة

نجم الريال السابق يحرم بيرو من التأهل المباشر

حرم الكولومبي جيمس رودريجيز، نجم ريال مدريد الإسباني السابق وبايرن ميونيخ الألماني الحالي، منتخب بيرو من التأهل المباشر للمونديال، بعدما سجل هدف التعادل لفريقه في شباك بيرو، ليمنح كولومبيا بطاقة العبور إلى كأس العالم، بعدما اختتمت منافساتها في المركز الرابع برصيد 27 نقطة، وحرم روديجيز بيرو من الوصول إلى النقطة 28، وحجز أحد المقاعد الأربعة المؤهلة للمونديال، لتتجه بيرو لخوض الملحق أمام نيوزيلندا.

أهداف المباراة

أوروجواي تؤكد تأهلها بانتصار كبير على بوليفيا

على الرغم من ضمان تأهله إلى المونديال، حقق فريق أوروجواي انتصارًا كبيرًا على ملعبه ووسط أنصاره على ضيفه بوليفيا، بنتيجة 4/2، انتصار أوروجواي أضاف لجعبتها ثلاث نقاط ليصبح لديها 31 نقطة، تحتل بها المرتبة الثانية في التصفيات خلف البرازيل، التي أنهت مشوارها في التصفيات في الصدارة برصيد 41 نقطة، فيما توقف رصيد بوليفيا عند 14 نقطة في المركز التاسع ما قبل الأخير.

أهداف المباراة

ثلاثية ميسي تذهب بالأرجنتين إلى المونديال

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، منتخب بلاده لتحقيق انتصار ثمين خارج ملعبه على الإكوادور، منحه بطاقة التأهل إلى كأس العالم بروسيا، التانجو الأرجنتيني كان في حاجة شديدة إلى تحقيق هذا الانتصار لحجز أحد المقاعد الأربعة المشاركة في كأس العالم، وتمكن البرغوث من تسجيل ثلاثية (هاتريك) في المباراة التي انتهت بفوز فريقه 3/1.

أهداف المباراة

باراجواي تسقط على ملعبها وتفقد بطاقة الملحق

في مفاجأة من العيار الثقيل سقط منتخب بارجواي على ملعبه ووسط أنصاره أمام فنزويلا متذيلة الترتيب، وفقد فرصته في خوض مباراة الملحق المؤهل للمونديال، باراجواي دخلت المباراة ولديها 24 نقطة، والفوز في هذه المباراة كان سيرفع رصيدها إلى 27 نقطة بالتساوي مع كولومبيا، ولكن فارق الأهداف في صالح الأخير، فيما كان عدد نقاط أوروجواي سيضمن لها المركز الخامس بفارق نقطة عن بيرو.

أهداف المباراة