بالأرقام| الأهلي يتفوق هجوميًا.. والوداد الأقوى دفاعيًا

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي والقارة السمراء الموقعة المرتقبة بين الأهلي المصري والوداد الرياضي المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، حيث يستضيف الأهلي الوداد في السابعة مساء السبت المقبل 28 أكتوبر، على ملعب “برج العرب” في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب بالمغرب في الرابع من نوفمبر المقبل، ونرصد لكم في “البديل” أرقام الفريقين الكبيرين قبل القمة المقبلة.

تواجد الوداد الرياضي المغربي ضمن المجموعة الرابعة التي ضمت أندية الأهلي المصري، وزاناكو الزامبي، والقطن الكاميروني، وتأهل وداد الأمة إلى ربع نهائي رابطة الأبطال بعد تصدره لمجموعته برصيد 12 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن الأهلي صاحب الوصافة.

بداية مشوار الوداد جاءت متعثرة وكاد يودع البطولة مبكرًا، حيث فاز ذهابًا على ملعبه ووسط أنصاره على نظيره مونانا الجابوني بهدف دون رد قبل أن يخسر إيابًا بنفس النتيجة ويحتكم الطرفان إلى ركلات المعاناة الترجيحية التي ابتسمت لبطل المغرب ومنحته بطاقة العبور إلى دور المجموعات.

خاض الوداد في دور المجموعات 6 مباريات خسر في مواجهتين وحقق الإنتصار في 4 مواجهات سجل 7 أهداف واستقبلت شباكه 3 أهداف، ولعبت ركلات الحظ الترجيحية دورًا مهمًا مرة أخرى في مشوار الوداد بالبطولة بعدما خسر في ربع نهائي المسابقة أمام ماميلودي صن داونز بطل جنوب إفريقيا بهدف دون رد قبل أن يفوز إيابًا بنفس النتيجة ويحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء التي ابتسمت مرة أخرى في وجه الوداديين ومنحتهم تذكرة العبور إلى المربع الذهبي.

واجه الوداد الرياضي المغربي في نصف نهائي المسابقة فريق الاتحاد الجزائري وتمكن من العودة إلى المغرب بنتيجة إيجابية في مرحلة الذهاب بعدما فرض التعادل السلبي على مضيفه، وفي الإياب أمطر وداد الأمة ضيفه بثلاثة أهداف مقابل هدف ليتأهل إلى المباراة النهائية.

سجل الوداد خلال مشواره بالبطولة 12 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 6 أهداف، ويعد النادي الأهلي أكثر الأندية تسجيلًا في شباك الوداد خلال مشوار البطولة وكان ذلك في مباراة الجولة الثالثة بدور المجموعات حينما تمكن فريق المدرب حسام البدري، من الفوز بهدفين دون مقابل.

بدأ الأهلي مشواره بالبطولة من الدور التمهيدي والتقى بنظيره بيدفيست بطل جنوب إفريقيا وتمكن المارد الأحمر من الفوز ذهابًا في القاهرة بهدف دون مقابل، وتعادل سلبيًا في جنوب إفريقيا ليتأهل بمجموع المباراتين، وتواجد الأهلي برفقة الوداد في المجموعة الرابعة وتأهل بعدما حل وصيفًا، سجل الأهلي 7 أهداف واستقبلت شباكه 3 أهداف ليتساوى هجوم الأهلي ودفاعه مع الوداد.

اصطدم الأهلي بالترجي الرياضي التونسي في ربع نهائي المسابقة وتعادل الفريقان على ملعب الإسكندرية بهدفين لمثلهما، قبل أن يفوز الفريق ذهابًا في تونس 2/1، وظل الأهلي متواجدا في تونس حيث تحول من رادس إلى سوسة لمواجهة النجم الساحلي التونسي في ذهاب نصف نهائي البطولة وسقط بهدفين لهدف، قبل أن يحقق انتصارا تاريخيا هو الأول من نوعه في الدور نصف النهائي بنتيجة 6/2.

سجل الأهلي في مشواره بالبطولة 19 هدفًا متفوقًا على فريق الوداد الذي سجل 12 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 9 أهداف ليتفوق دفاع الفريق المغربي الذي استقبلت شباكه 6 أهداف فقط.

هداف فريق الوداد في المسابقة حتى الآن أشرف بنشرقي، برصيد 4 أهداف يتساوى مع مهاجم الأهلي المغربي وليد أزارو، بنفس الرصيد.