انقسام بين جماهير ليفربول حول «كلوب»

هزيمة ثقيلة مُنِيَ بها فريق ليفربول الذي يلعب له الدولي المصري محمد صلاح، أمس الأحد، أمام فريق توتنهام هوتسبير، بنتيجة 4/1، ضمن منافسات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتعد هذه هي الخسارة الثانية للفريق هذا الموسم، حيث سبق وأن سقط أمام مانشستر سيتي في الجولة الرابعة بخمسة أهداف دون مقابل، وحقق الريدز الفوز في ثلاث مباريات من أصل تسعة، وحصد 13 نقطة من أصل 27 يحتل بها المرتبة التاسعة في جدول الترتيب، وهو المركز الذي لا يليق بتاريخ النادي العريق.

وهاجمت بعض الجماهير المنتمية للريدز الطريقة التي يقود بها الألماني يورجن كلوب، المدير الفني، الفريق هذا الموسم، واتهمته انه وراء السبب الرئيسي في تراجع نتائج الفريق، بعدما فشل في انتداب بعض الصفقات الجيدة في الجانب الدفاعي.

صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزي تفاعلت مع ردود أفعال جمهور ليفربول، وقامت بطرح سؤال عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تحت عنوان: “هل يورجن كلوب هو المدير الفني الأفضل لليفربول؟”.

وبعد ساعات قليلة من طرح السؤال على زوار الموقع جاءت النتيجة مفاجئة للبعض، حيث رد 60 في المائة من الجماهير التي تفاعلت مع سؤال الديلي ميلي بـ”نعم”، فيما يرى 40 في المائة من زوار الموقع أن المدرب الألماني ليس الخيار المناسب لتدريب ليفربول.