انطلاق «الواحة السينمائي».. وأزمات المجتمعات العربية تتصدر

انطلقت فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الواحة السينمائي في بلجيكا، مساء أمس الثلاثاء، والذي تنظمه مؤسسة “أومنس” المعنية بتفعيل دور الثقافة العربية ومكانتها في القارة الأوروبية.

وتقام فعاليات المهرجان خلال الفترة من 17 وحتى 21 من أكتوبر الجاري في ثلاث مدن بلجيكية هي بروكسل، أنتويرب، تورنهاوت، ويحظى المهرجان بمشاركة أفلام من بلجيكا وتونس والجزائر وفلسطين ومصر، وتتناول الأوضاع السياسية داخل المجتمعات العربية وتركز على العلاقة بين السياسة والثقافة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعيدًا عن أزمة اللاجئين، من خلال بعض الأفلام التي تتناول النزاعات المسلحة.

تونس.. “على كف عفريت”

يشارك الفيلم التونسي “على كف عفريت” للمخرجة التونسية الفرنسية كوثر بن هنية، ويتناول القصة الواقعية التي هزت تونس عام 2012، هي واقعة اغتصاب «مريم» ذات الواحد والعشرين عاما، والتي هاجمها رجال أمن على الشاطئ واغتصبوها، وتحاول مريم بعد ذلك أن تثبت حالتها طبياً والتقدم ببلاغ عما حدث لها إلى الشرطة التي ترفض تصديقها.

فلسطين.. “صائد الأشباح” و”بر بحر”

يعرض الفيلم الفلسطيني “صائد الأشباح” للمخرج الفلسطيني رائد أندوني، الذي حصل على جائزة أفضل فيلم وثائقي ضمن قسم البانوراما التسجيلية بمهرجان برلين السينمائي في دورته الـ67، في فبراير الماضي، ويوثق العمل لتجربة فريدة من نوعها استحق عليها أندوني الفوز.

يجمع “صائد أشباح” بين الفيلم التسجيلي والروائي، من خلال استعانة المخرج بسجناء سابقين (تعرضوا لتجربة الحبس) للتمثيل، ويركز الفيلم على السجون الإسرائيلية وخاصة سجن المسكوبية الذي يوجد تحت الأرض في القدس، والمعاملة السيئة داخله والمعاناة التي يواجهها الفلسطينيون داخل تلك المعتقلات، في مشاهد تمثيلية ضمن الفيلم التسجيلي، حيث يستعيد الممثلون الحقيقيون كل تجاربهم مع الاعتقال والتعذيب والذل والإهانة، التي تعرضوا لها.

ويعرض أيضًا “بر بحر” للمخرجة الفلسطينية ميسلون حمود، ويتناول قصة ثلاث شابات فلسطينيات من مدن مختلفة، يعيشون داخل منزل واحد فى تل أبيب، يتمردون على قيم الأسرة والمجتمع، حيث يركز الفيلم على حق المرأة الفلسطينية بالحرية والكرامة والحق في تقرير مصيرها، عبر طرح تناقضات أساليب العيش بين الشابات الثلاث.

مصر.. “حادثة النيل هيلتون”

ويشارك الفيلم المصري السويدي «حادثة النيل هيلتون» للمخرج المصري طارق صالح، ضمن الدورة الثانية من مهرجان الواحة السينمائي، ويتناول فساد ما قبل ثورة 25 يناير، ويبدو قبل اندلاع الثورة بأيام، حيث يواكب حياة ضابط الشرطة المصري “نور الدين” الذي يلعب دوره الممثل السويدي ذو الأصول اللبنانية فارس فارس، بعدما كُلف بالتحقيق في مقتل مغنية معروفة، وهي القضية التي تم تصنيفها خلال الأحداث حساسة للغاية، وتطال أطرافها أحد رجال الأعمال البارزين في مصر.

بلجيكا.. “إنسيريتد”

يعرض المهرجان فيلم “إنسيريتد” للمخرج البلجيكي فيليب فان ليو، يدور حول أسرة سورية تسجن في بيتها بإحدى ضواحي دمشق؛ بسبب أعمال العنف والحرب القائمة بين الجيش السوري والجماعات المسلحة، ويركز المخرج على المعاناة والمأساة التي توضع فيها الأسرة وتسجن داخل بيتها بسبب الحرب.

يذكر أن الفيلم من إنتاج بلجيكي لبناني فرنسي مشترك، وعرض للمرة الأولى في مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الـ67، وحصل على جائزة الجمهور من المهرجان.

الجزائر.. “البحث عن الجنة” و”تيمجاد”

فيلم “البحث عن الجنة” من إخراج مرزاق علواش، يعالج قضية التطرف الديني، من إنتاج الجزائر 2016، ومدته 136 دقيقة، وعرض مؤخرا بقسم “بانوراما” بمهرجان برلين السينمائي.

ويشارك من الجزائر أيضا فيلم “تيمجاد” من إنتاج فرنسا سنة 2016، للمخرج الفرنسي ذي الأصل الجزائري فابريس بنشوشة، يدور حول عالم الآثار الذي يسافر إلى الجزائر للتنقيب في المدينة الرومانية القديمة المسماة “تيمجاد”، ومن خلال رحلته يكتشف تاريخ بلده، كما يناقش الفيلم المساواة بين الجنسين والتسامح الديني.