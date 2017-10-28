اليوم.. مواجهات ساخنة في جدول مباريات كرة القدم

عشاق الساحرة المستديرة على موعد، اليوم السبت، مع مباريات نارية في العديد من البطولات المختلفة، وعلى رأسها نهائي كأس العالم تحت 17عامًا، والقمة النارية التي تجمع مانشستر يونايتد مع توتنهام هوتسبير بالدوري الإنجليزي، والصدام الناري بين ميلان ويوفنتوس بالدوري الإيطالي.

الإنجليز والأسبان في مواجهة قوية على لقب العالم

يلتقي المنتخب الإنجليزي بنظيره الأسباني في الرابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على ملعب “يويا بهاراتي كريرنجان”، في نهائي كأس العالم تحت 17عامًا لكرة القدم الذي تحتضنه الهند وتختتم منافساته اليوم، وفي الواحدة والنصف ظهرًا، يلتقي المنتخب المالي ممثل القارة السمراء مع نظيره البرازيلي في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بالبطولة.

الدوري الإنجليزي “قمة نارية بين الشياطين الحمر والسيبرز”

تقام، مساء اليوم، 7 مباريات ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج” وتأتي في مقدمتها قمة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير التي تقام في الواحدة والنصف ظهرًا، على ملعب الأول، يحتل اليونايتد صاحب الملعب والجمهور المركز الثاني برصيد 20 نقطة، يليه توتنهام هوتسبير بنفس عدد النقاط.

عشاق الدوري الإنجليزي المهتمون بمتابعة الطيور المصرية المهاجرة على موعد متجدد في الرابعة عصرًا حيث يستضيف أرسنال الذي يلعب له محمد النني، فريق سوانزي سيتي، وفي نفس التوقيت يلعب ليفربول الذي يلعب بين صفوفه محمد صلاح، فريق هيديرسفيلد تاون.

جدول مباريات اليوم بالدوري الإنجليزي

1.30 مانشستر يونايتد : توتنهام هوتسبير

4.00 أرسنال : سوانزي سيتي

4.00 ليفربول : هيديرسفيلد تاون

4.00 كريستال بالاس : وست هام يونايتد

4.00 واتفورد : ستوك سيتي

4.00 وست بروميتش ألبيون : مانشستر سيتي

6.30 بورنموث : تشيلسي

الدوري الإسباني

1.00 ديبورتيفو ألافيس : فالنسيا

6.30 أتلتيكو مدريد : فياريال

8.45 أتلتيك بيلباو : برشلونة

10.30 إشبيلية : ليجانيس

الدوري الإيطالي

6.00 ميلان : يوفنتوس

8.45 روما : بولونيا

الدوري الألماني

3.30 هيرتا برلين : هامبورج

3.30 باير ليفركوزن : كولن

3.30 شالكه: فولفسبورج

3.30 هانوفر : بوروسيا دورتموند

3.30 هوفنهايم : بوروسيا مونشنجلادباخ

6.30 بايرن ميونيخ : لايبزيج

الدوري الفرنسي

5.00 بوردو : موناكو

8.00 مونبيليه : رين

جانجون : أميان

ستراسبورج : أنجيه

8.00 كان : تروا

8.00 ديجون : نانت