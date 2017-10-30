المنتخب السوري بوابة الأهلي للتخلص من صداع حراسة المرمى

بات مركز حراسة المرمى صداعا في رأس حسام البدري، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي وجماهيره منذ رحيل عصام الحضري، عن حراسة عرين النادي الأهلي قبل الانتقال إلى صفوف سيون السويسري.

وترددت، خلال الأيام القليلة الماضية، أنباء داخل النادي الأهلي أكدها حسام البدري، في تصريحات تليفزيونية، عن تواجد إبراهيم عالمة، حارس المنتخب السوري الأول لكرة القدم، على رأس أولويات الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

المارد الأحمر تعاقد مع عدد كبير من الحراس لتعويض رحيل الحارس المخضرم عن صفوف الفريق، ولكن منذ رحيل الحارس الأول في مصر والقارة السمراء خلال العقد الأخير لم يستطيع الأهلي أن يوفر البديل الكفؤ.

وارتفعت الأصوات داخل جدران النادي الأهلي إلى جانب المطلب الجماهيري المتجدد خلال السنوات القليلة الماضية بضرورة التعاقد مع حارس مرمى يليق باسم وحجم بطل القرن في القارة السمراء في ظل الأداء المتذبذب الذي يقدمه شريف إكرامي، الحارس الأساسي للشياطين الحمر منذ عودته إلى صفوف الأهلي وعدم قناعة البدري، بالبدلاء محمد الشناوي، وأحمد عادل عبدالمنعم.

ويأمل البدري، أن يكون إبراهيم العالمة، الخيار الأمثل للتخلص من الصداع الذي لازمه بسبب تراجع مستوى حارسه الأساسي واستقباله أهدافا سهلة كادت تكلف الفريق الخروج من دوري أبطال إفريقيا في النسخة الحالية.

وقدم العالمة صاحب الـ26عامًا، أداء أكثر من رائع مع المنتخب السوري في مشواره بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، وكان من الأسباب الرئيسية في وصول المنتخب العربي السوري إلى مرحلة متقدمة من التصفيات بوصوله إلى الملحق الآسيوي، مما جعله محط أنظار العديد من الأندية المصرية والعربية وعلى رأسها الأهلي.

وارتفعت حظوظ الحارس السوري في الانضمام إلى صفوف الشياطين الحمر بعد القرار الذي اتخذه الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بمعاملة اللاعبين السوريين معاملة اللاعبين المصريين في قوائم الأندية بالموسم الحالي.