الليلة.. 8 مباريات في دور المجموعات لـ«أبطال أوروبا»

تنطلق منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم “شامبيونز ليج”، مساء اليوم الثلاثاء، وتقام 8 مباريات في المجموعات من الأولى إلى الرابعة، ويأتي في مقدمتها القمة النارية بين روما الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي، وتقام جميع المباريات في العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

المجموعة الأولى: مانشستر يونايتد (إنجلترا)، بازل (سويسرا)، سسكا موسكو (روسيا)، بنفيكا (البرتغال).

وتحت عنوان لقاء القمة والقاع، يستضيف فريق مانشستر يونايتد متصدر الترتيب في المجموعة الأولى، نظيره بنفيكا متزيل الترتيب على ملعب “أولدترافورد”، ويسعى اليونايتد بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، إلى تحقيق الانتصار وحسم تأهلهم لجولة خروج المغلوب اليوم.

كما يستضيف بازل نظيره سسكا موسكو، ويسعى الفريق السويسري أيضا إلى حسم تأهله في مواجهة اليوم أمام سسكا موسكو.

ترتيب المجموعة

مانشستر يونايتد 9 نقاط

بازل 6 نقاط

سسكا موسكو 3 نقاط

بنفيكا صفر

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان (فرنسا)، بايرن ميونيخ (ألمانيا)، سيلتك (إسكتلندا)، أندرلخت (بلجيكا).

لا تختلف الأمور كثيرًا في المجموعة الثانية، حيث يأمل باريس سان جيرمان متصدر الترتيب في مجموعته، إلى حسم تأهله إلى دور الستة عشر عندما يستضيف فريق أندرلخت متزيل الترتيب بدون أي نقاط، فيما يحل فريق بايرن ميونيخ ضيفًا على سيلتك في مباراة صعبة على الفريقين.

باريس سان جيرمان 9 نقاط

بايرن ميونيخ 6 نقاط

سيلتك 3 نقاط

أندرلخت صفر

المجموعة الثالثة: تشيلسي (إنجلترا)، روما (إيطاليا)، أتلتيكو مدريد (أسبانيا)، كارباكا اجدام (إذربيجان).

يحتضن ملعب “الأوليمبيكو” بالعاصمة الإيطالية روما، مباراة نارية بين روما وتشيلسي، على قمة المجموعة الثالثة ويسعى روما إلى تحقيق ما فشل فيه على ملعب “ستامفورد بريدج” حيث فشل في الحفاظ على تقدمه وتعادل مع حامل لقب الدوري الإنجليزي في الدقائق الأخيرة، وفي المباراة الثانية يسعى أتلتيكو مدريد إلى الحفاظ على ماتبقى له من آمال في التأهل للمرحلة التالية بدوري الأبطال من خلال تحقيق الانتصار على ضيفه كارباكا اجدام.

تشيلسي 7 نقاط

روما 5 نقاط

أتلتيكو مدريد نقطتين

كارباكا اجدام نقطة

المجموعة الرابعة: برشلونة (إسبانيا)، يوفنتوس (إيطاليا)، سبورتينج لشبونة (البرتغال)، أوليمبياكوس (اليونان).

يخرج فريقا برشلونة ويوفنتوس لمواجهة سبورتينج لشبونة وأوليمبياكوس، ولدى كلاهما فرصة كبيرة في حجز بطاقتي العبور للدور التالي من البطولة في حالة تمكنا من العودة إلى ديارهم بالثلاث نقاط، يوفنتوس يحل ضيفًا على لشبونة، فيما يحل البارسا ضيفًا ثقيلًا على بطل اليونان.

برشلونة 9 نقاط

يوفنتوس 6 نقاط

سبورتينج لشبونة 3 نقاط

أوليمبياكوس صفر