الليلة| 8 مباريات في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

تنطلق، مساء اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم “شامبيونز ليج”، وتقام 8 مباريات في المجموعات من الخامسة إلى الثامنة، ويأتي في مقدمتها القمة النارية بين ريال مدريد الإسباني حامل اللقب وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي.

المجموعة الخامسة: إشبيلية (إسبانيا)، ليفربول (إنجلترا)، سبارتاك موسكو (روسيا)، ماريبور (سلوفينيا)

يحل فريق إشبيلية متصدر المجموعة الخامسة ضيفًا ثقيلًا على سبارتاك موسكو الروسي، كما يخرج ليفربول الذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح، لمواجهة فريق ماريبور، ولدى المدير الفني يورجن كلوب، ونجم الفراعنة عامل مشترك في لقاء اليوم، حيث يسعى كلاهما إلى التسجيل من أجل حصد أول انتصار للفريق في دور المجموعات بعد تعادلين في أول مباراتين له، كما يسعى صلاح، لاستعادة ذاكرة التهديف التي غابت عنه في آخر 3 مباريات خاضها مع الريدز.

ترتيب المجموعة:

إشبيلية 4 نقاط

ليفربول نقطتين

سبارتاك موسكو نقطتين

ماريبور نقطة

المجموعة السادسة: مانشستر سيتي (إنجلترا)، نابولي (إيطاليا)، شاختار دونيتسك (أوكرانيا)، فينورد روتردام (هولندا)

يحتضن ملعب “الاتحاد” بمدينة مانشستر مباراة نارية تجمع بين مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي، ونابولي متصدر الدوري الإيطالي والمنتشي بانتصار ثمين خارج معقله على روما. ومن إنجلترا إلى هولندا حيث يستضيف فينورد روتردام شاختار دونيتسك.

ترتيب المجموعة

مانشستر سيتي 6 نقاط

نابولي 3 نقاط

شاختار دونيتسك 3 نقاط

فينورد روتردام صفر

المجموعة السابعة: بشكتاش (تركيا)، بورتو (البرتغال)، لايبزيج (ألمانيا)، موناكو (فرنسا)

يخرج فريق بشكتاش التركي، الذي يقدم عروضا طيبة في النسخة الحالية من دوري الأبطال جعلته يتصدر مجموعته حتى الآن بتحقيقه العلامة الكاملة بالفوز في أول جولتين له بدوري المجموعات لمواجهة فريق موناكو الفرنسي الذي يعاني على الصعيدين المحلي والقاري بعد التفريط في عدد كبير من نجومه خلال الميركاتو الصيفي، فيما يلعب بورتو أمام لايبزيج الذي لا يختلف وضعه كثيرًا عن بطل فرنسا.

ترتيب المجموعة:

بشكتاش 6 نقاط

بورتو 3 نقاط

لايبزيج نقطة

موناكو نقطة

المجموعة الثامنة: توتنهام هوتسبير (إنجلترا)، ريال مدريد (إسبانيا)، بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، أبويل نيقوسيا (قبرص)

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم صوب العاصمة الإسبانية مدريد لمتابعة قمة ريال مدريد وتوتنهام في لقاء يحمل عنوان (الزعامة) حيث تمكن الفريقان من تحقيق الفوز في أول جولتين لهما في دور المجموعات، ويسعى كلاهما إلى الفوز بالنقاط الثلاث اليوم، من أجل الانفراد بصدارة الترتيب، وفي المباراة الثانية يبحث أبويل نيقوسيا وبوروسيا دورتموند عن انتصارهما الأول.

ترتيب المجموعة:

توتنهام هوتسبير 6 نقاط

ريال مدريد 6 نقاط

بوروسيا دورتموند صفر

أبويل نيقوسيا صفر