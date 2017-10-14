الليلة.. مواجهات نارية بالدوريات الأوروبية

تشهد منافسات اليوم، في الدوريات الأوروبية، العديد من المواجهات النارية، وعلى رأسها الدوري الإسباني، حيث يصطدم برشلونة بأتلتيكو مدريد، وفي إنجلترا يستضيف ليفربول نظيره مانشستر يونايتد في مواجهة من العيار الثقيل، فيما تشهد إيطاليا قمتين يلتقي من خلالهما يوفنتوس ولاتسيو وروما ونابولي.

الدوري الإنجليزي

تقام مساء اليوم 7 مباريات بالجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج”، وتفتتح المباريات بمواجهة نارية بين ليفربول الذي يلعب له الجناح الدولي المصري محمد صلاح، عندما يستضيف فريق مانشستر يونايتد في الواحدة والنصف ظهرًا.

يحتل ليفربول المرتبة السابعة في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطتين عن توتنهام هوتسبير صاحب المرتبة الثالثة، بينما يحتل فريق مانشستر يونايتد وصافة جدول الترتيب برصيد 19 نقطة خلف جاره في المدينة مانشستر سيتي المتصدر بفارق الأهداف.

يسعى ليفربول إلى استغلال عاملي الملعب والجمهور من أجل تحقيق الانتصار وتحسين موقفه في جدول الترتيب، على الجانب الآخر يأمل فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في العودة من ملعب “أنفليد” بنتيجة إيجابية تضمن له البقاء في صدارة جدول المسابقة.

وتعول جماهير الريدز في موقعة أنفليد على خدمات الفرعون المصري محمد صلاح، المنتشي بالتأهل التاريخي للفراعنة إلى المونديال بعد غياب دام نحو 27 عامًا، وسجل صلاح، خلال المباريات التي شارك بها في البريميرليج منذ انضمامه للفريق خلال الميركاتو الصيفي أربعة أهداف، ويأمل لاعب المقاولون العرب الأسبق في زيارة شباك ديفيد دي خيا، حارس الشياطين الحمر ورفع رصيده من الأهداف، كما تعول جماهير الريدز على خدمات البرازيلي فيليبي كوتينيو، والسنغالي ساديو ماني.

ومن ملعب أنفليد إلى ملعب “الاتحاد”، حيث يحل فريق ستوك سيتي الذي يلعب له المصري رمضان صبحي، في الرابعة عصرًا، ضيفًا على فريق مانشستر سيتي، يحتل السيتيزين صاحب الملعب والجمهور صدارة جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، ويأتي ستوك في المرتبة الثالثة عشر برصيد 8 نقاط.

إليكم الجدول الكامل لمباريات اليوم

الدوري الإنجليزي

1.30 ليفربول : مانشستر يونايتد

4.00 مانشستر سيتي : ستوك سيتي

4.00 توتنهام هوتسبير : بورنموث

4.00 كريستال بالاس : تشيلسي

4.00 بيرنلي : وست هام يونايتد

4.00 سوانزي سيتي : هيديرسفيلد تاون

6.30 واتفورد : أرسنال

الدوري الإسباني

1.00 أتلتيك بيلباو : إشبيلية

4.15 خيتافي : ريال مدريد

6.30 ديبورتيفو ألافيس : ريال سوسييداد

8.45 أتلتيكو مدريد : برشلونة

الدوري الإيطالي

6.00 يوفنتوس : لاتسيو

8.45 روما : نابولي

الدوري الألماني

3.30 هيرتا برلين : شاكله

3.30 بايرن ميونيخ : فرايبورج

3.30 هانوفر : إينتراخت فرانكفورت

3.30 ماينز : هامبورج

3.30 هوفنهايم : أوجسبورج

6.30 بوروسيا دورتموند : لايبزيج

الدوري الفرنسي

5.00 ديجون : باريس سان جيرمان

8.00 جانجون : رين

8.00 سانت إيتيان : ميتز

8.00 تولوز : أميان

8.00 كان : أنجيه

8.00 ليل : تروا