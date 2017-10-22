الليلة| مواجتهان ناريتان لصلاح والنني في البريميرليج

تستكمل مساء اليوم الأحد، مباريات الجولة التاسعة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتشهد منافسات هذا الأسبوع مواجهتين ناريتين، حيث يحل أرسنال الذي يلعب بين صفوفه لاعب الوسط الدولي المصري محمد النني، في الثانية والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضيفًا على نظيره إيفرتون، في المباراة التي تجمعهما على ملعب «جوديسون بارك».

يحتل إيفرتون صاحب الضيافة في موقعة اليوم، المرتبة السادسة عشرة في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط، فيما يتواجد فريق أرسنال في المرتبة السابعة برصيد 13 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن تشيلسي جاره وغريمه التقليدي في العاصمة الإنجليزية لندن والذي يحتل المرتبة الرابعة.

مواجهة الفريقين اليوم، تحت عنوان لقاء الجريحين، حيث مُني أرسنال في آخر مواجهاته بالبريميرليج بخسارة خارج ملعبه أمام واتفورد بهدفين لهدف، فيما تعادل إيفرتون أمام برايتون في آخر جولاته قبل أن يخسر على ملعبه ووسط أنصاره أمام بيرنلي.

يسعى كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز على الآخر من أجل تحسين موقفه في جدول الترتيب، إيفرتون من أجل الابتعاد عن منطقة الخطر والتواجد في وسط الجدول، وأرسنال من أجل القفز إلى المربع الذهبي والتواجد ضمن الأربعة الكبار.

ويحتضن ملعب «ويمبلي» في الخامسة مساءً، موقعة نارية أخرى بين توتنهام هوتسبير، وليفربول الذي يتواجد بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، ويحتل السيبرز صاحب الملعب والجمهور المرتبة الثالثة برصيد 17 نقطة، بينما يحتل ليفربول المركز الثامن برصيد 13 نقطة.

يسعى توتنهام هوتسبير المنتشي بالتعادل الإيجابي خارج ملعبه أمام نظيره ريال مدريد الإسباني بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، إلى استغلال عاملي الملعب والجمهور من أجل تحقيق الانتصار ومواصلة مطاردته لقطبي مدينة مانشستر اليونايتد والسيتي، في المقابل يسعى فريق ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب، إلى العودة لملعب «أنفليد» بالنقاط الثلاث والقفز إلى المربع الذهبي.

ويأمل النجم المصري محمد صلاح، في زيارة شباك توتنهام من أجل زيادة عدد أهدافه في الدوري الإنجليزي، ويحتل صلاح، هدافي الريدز في مسابقة البريميرليج برصيد 4 أهداف، كما يحتل صدارة هدافي الفريق في مسابقة دوري أبطال أوروبا بنفس عدد الأهداف.