الليلة| ختام وتوزيع جوائز الدورة 21 للمهرجان القومي للسينما

يشهد الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة، اليوم الخميس فى تمام السابعة مساء، حفل ختام وتوزيع جوائز الدورة الـ21 للمهرجان القومي للسينما المصرية، التي حملت شعار “السينما شعاع للغد”، على المسرح الكبير بدار الأوبرا، بحضور الدكتور أحمد عواض، رئيس القطاع، والمخرج الكبير سمير سيف، رئيس المهرجان.

يتضمن حفل الختام، تكريم الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز، والمخرج القدير خيرى بشارة، والمصور الفنان محسن أحمد، والمونتيرة ليلى فهمي، ومنسق المناظر عباس صابر، وكبير فني الإضاءة عبد الشافي محمد، تقديرا وعرفانا لصناعة السينما طوال مسيرتهم المهنية.

وفى نهاية الحفل، يتم إعلان جوائز المهرجان للأفلام الروائية الطويلة، وتنافس في الدورة 21 فيلما على جوائز المهرجان وقدرها مليون جنيه، ويتنافس 51 فيلما روائيا قصيرا، و15 فيلما تسجيليا أكثر من 15 دقيقة، و11 فيلما تسجيليا حتى 15 دقيقة، و9 أفلام رسوم متحركة، على جوائز فروعها وتبلغ قيمتها 184 ألف جنيه.

وشهدت هذه الدورة عروضا في محافظات القاهرة، الإسكندرية، المنيا، الأقصر، سوهاج، العريش، المنصورة، وبالإضافة إلى ندوات مع عدد من النقاد عقب عرض الأفلام، بهدف توسيع دائرة المهرجان وعروض الأفلام الروائية والتسجيلية بالمحافظات.