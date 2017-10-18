الليلة.. ختام منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات بأبطال أوروبا

أقيمت أمس الثلاثاء، 8 مباريات في المجموعات من الخامسة إلى الثامنة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وتستكمل اليوم الأربعاء، منافسات هذه الجولة بإقامة 8 مباريات أخرى في المجموعات من الأولى إلى الرابعة، وتأتي في مقدمة هذه المباريات المواجهة المرتقبة بين تشيلسي الإنجليزي وروما الإيطالي، وتقام جميع المباريات في تمام التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة باستثناء مواجهة كارباكا إجدام بطل أذربيجان وأتلتيكو مدريد الإسباني التي ستقام في السادسة مساءً.

المجموعة الأولى: مانشستر يونايتد (إنجلترا)، بازل (سويسرا)، سسكا موسكو (روسيا)، بنفيكا (البرتغال)

في لقاء يحمل عنوان “مواجهة القمة والقاع”، يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على نظير بنفيكا متذيل الترتيب في مباراة ذات أهمية بالغة لكل الفريقين. الشياطين الحمر يأملون في تحقيق العلامة الكاملة وحسم التأهل بنسبة كبيرة من خلال الفوز في تلك المباراة، بينما يأمل بنفيكا في تجنب خسارة جديدة قد تلحق به وتحقيق أول انتصار له على حساب اليونايتد العريق، وفي مباراة أخرى يستضيف سسكا موسكو نظيره بازل السويسري، ويأمل كلاهما أيضًا في تحقيق الفوز من أجل احتلال وصافة الترتيب وملاحقة اليونايتد في الصدارة.

ترتيب المجموعة

مانشستر يونايتد 6 نقاط

بازل 3 نقاط

سسكا موسكو 3 نقاط

بنفيكا صفر

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان (فرنسا)، بايرن ميونيخ (ألمانيا)، سيلتك (سكوتلندا)، أندرلخت (بلجيكا)

يستضيف فريق أندرلخت بطل بلجكيا متذيل الترتيب، فريق باريس سان جيرمان متصدر هذه المجموعة في مواجهة صعبة على بطل بلجيكا، الذي يواجه إحدى القوى الضاربة في أوروبا والعالم في الوقت الحالي، في ظل وجود نجوم كبار في الفريق الباريسي مثل نيمار داسيلفا، أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، وكيليان مبابي، وكافاني، وفي مواجهة أخرى يسعى فريق بايرن ميونيخ إلى استعادة توازنه بعدما أقال الإيطالي كارلو أنشلوتي، وأعاد مدربه القديم.

ترتيب المجموعة

باريس سان جيرمان 6 نقاط

بايرن ميونيخ 3 نقاط

سيلتك 3 نقاط

أندرلخت صفر

المجموعة الثالثة: تشيلسي (إنجلترا)، روما (إيطاليا، أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، كارباكا إجدام (إذربيجان)

يحتضن ملعب “ستامفورد بريدج” قمة نارية يصعب التكهن بنتيجتها بين الكبيرين تشيلسي وروما، وتسبق هذه المواجهة مباراة أتلتيكو مدريد وكارباكا بطل أذربيجان في مواجهة أشبه بالنزهة بالنسبة لبطل إسبانيا.

ترتيب المجموعة

تشيلسي 6 نقاط

روما 4 نقاط

أتلتيكو مدريد نقطة

كارباكا صفر

المجموعة الثامنة: برشلونة (إسبانيا)، سبورتينج لشبونة (البرتغال)، يوفنتوس (إيطاليا)، أوليمبياكوس (اليونان)

في مواجهة صعبة يأمل كلا الفريقان في تحقيق الانتصار والظفر بالنقاط الثلاث بها، يحل فريق سبورتينج لشبونة ضيفًا على فريق يوفنتوس، وفي المباراة الثانية يستضيف برشلونة بطل اليونان متذيل الترتيب في مواجهة سهلة على العملاق الكتالوني.

ترتيب المجموعة

برشلونة 6 نقاط

سبورتينج لشبونة 3 نقاط

يوفنتوس 3 نقاط

أوليمبياوس صفر