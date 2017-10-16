الليلة.. الأهلي يواجه الرجاء في «بروفة» النجم الساحلي

يستضيف النادي الأهلي، حامل لقب النسخة الأخيرة من الدوري الممتاز لكرة القدم، في السابعة مساء اليوم الاثنين، نظيره الرجاء، على ملعب “السلام” في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الثالث.

ويدخل الأهلي اللقاء وفي جعبته 4 نقاط جمعها من انتصار وتعادل، ويتبقى للمارد الأحمر مباراتان مؤجلتان، بخلاف لقاء اليوم، بينما يحتل الرجاء ممثل محافظة مرسى مطروح المرتبة الأخيرة بدون أي نقاط، حيث تلقى الفريق أربعة هزائم.

يدير المباراة محمد الصباحي حكم ساحة، ويعاونه سامي هلهل، مساعد أول، وأحمد بكر، مساعد ثاني، وهشام الفلال، حكم رابع، وكل من محمد معروف وأسامة إسماعيل حكمًا خامسًا.

يسعى حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي إلى استغلال عامل الملعب في موقعة “السلام” من أجل تحقيق انتصاره الثاني في مسابقة الدوري الممتاز لتحسين موقفه في جدول الترتيب.

وتعد مباراة اليوم الاختبار الأخير لكتيبة المارد الأحمر قبل موقعة “برج العرب” المرتقبة أمام النجم الساحلي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها الأحد المقبل 22 من أكتوبر.

ويريد البدري تحقيق أكبر استفادة من موقعة الرجاء، وتحضير بعض العناصر التي سيعتمد عليها بشكل كبير أمام بطل تونس، ويفتقد الأهلي في هذه المباراة إلى خدمات حارسه الأساسي شريف إكرامي، الذي تعرض لإصابة بشد في العضلة الضامة في تدريبات فريقه الأخيرة، إلى جانب وليد سليمان، الذي يغيب للإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ البدري اللقاء بتشكيل مكون من: الشناوي، رامي ربيعة، سعد الدين سمير، أحمد فتحي، علي معلول، حسام عاشور، عمرو السولية، جونيور أجايي، صالح جمعة، أحمد الشيخ، وليد أزارو.