الليلة.. الأهلي يستضيف الوداد في ذهاب نهائي أبطال إفريقيا

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم في السابعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة صوب مدينة الإسكندرية وبالتحديد نحو ملعب “برج العرب”، لمتابعة القمة العربية المرتقبة ذات الطابع الإفريقي بين الأهلي بطل مصر والوداد الرياضي المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

يدير المباراة الحكم الإثيوبي تيسيما باملاك، وسبق لصاحب الـ 36 عامًا أن أدار للأهلي من قبل مباراتين، كانت الأولى أمام فريق البنزرتي التونسي، وكانت على ملعب بطل تونس في دوري أبطال إفريقيا نسخة 2013 وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، والثانية كانت أمام فريق الإفريقي التونسي في مصر ضمن منافسات دور الستة عشر بكأس الكونفدرالية الإفريقية نسخة 2015، وانتهت المباراة بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، كما سبق للحكم الإثيوبي أن أدار ثلاث مباريات للمنتخب المصري، وتمكن الفراعنة من تحقيق الفوز في الثلاث مواجهات، وكانت أمام غينيا وفازت مصر 4/2، وبوتسوانا وفازت 2/صفر، وتنزانيا وفاز الفراعنة 3/صفر.

مشوار الفريقين في البطولة

الوداد: تواجد الوداد الرياضي المغربي ضمن المجموعة الرابعة التي ضمت أندية الأهلي المصري، وزاناكو الزامبي، والقطن الكاميروني، وتأهل وداد الأمة إلى ربع نهائي رابطة الأبطال بعد تصدره لمجموعته برصيد 12 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن الأهلي صاحب الوصافة.

بداية مشوار الوداد جاءت متعثرة، وكاد يودع البطولة مبكرًا، حيث فاز ذهابًا على ملعبه ووسط أنصاره على نظيره مونانا الجابوني بهدف دون رد قبل أن يخسر إيابًا بنفس النتيجة، ويحتكم الطرفان إلى ركلات المعاناة الترجيحية، التي ابتسمت لبطل المغرب، ومنحته بطاقة العبور إلى دور المجموعات.

خاض الوداد في دور المجموعات 6 مباريات خسر في مواجهتين، وفاز في 4 مواجهات، سجل 7 أهداف، واستقبلت شباكه 3 أهداف، ولعبت ركلات الحظ الترجيحية دورًا مهمًّا مرة أخرى في مشوار الوداد بالبطولة، بعدما خسر في ربع نهائي المسابقة أمام ماميلودي صن داونز بطل جنوب إفريقيا بهدف دون رد، قبل أن يفوز إيابًا بنفس النتيجة، ويحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء التي ابتسمت مرة أخرى في وجه الوداديين، ومنحتهم تذكرة العبور إلى المربع الذهبي.

واجه الوداد الرياضي المغربي في نصف نهائي المسابقة فريق الاتحاد الجزائري، وتمكن من العودة إلى المغرب بنتيجة إيجابية في مرحلة الذهاب، بعدما فرض التعادل السلبي على مضيفه، وفي الإياب أمطر وداد الأمة ضيفه بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل إلى المباراة النهائية.

الأهلي: بدأ الأهلي مشواره بالبطولة من الدور التمهيدي، والتقى بنظيره بيدفيست بطل جنوب إفريقيا، وتمكن المارد الأحمر من الفوز ذهابًا في القاهرة بهدف دون مقابل، وتعادل سلبيًّا في جنوب إفريقيا ليتأهل بمجموع المباراتين، وتواجد الأهلي برفقة الوداد في المجموعة الرابعة، وتأهل بعدما حل وصيفًا، سجل الأهلي 7 أهداف، واستقبلت شباكه 3 أهداف ليتساوى هجوم الأهلي ودفاعه مع الوداد.

اصطدم الأهلي بالترجي الرياضي التونسي في ربع نهائي المسابقة، وتعادل الفريقان على ملعب الإسكندرية بهدفين لمثلهما، قبل أن يفوز الفريق ذهابًا في تونس 2/1، وظل الأهلي متواجدًا في تونس، حيث تحول من رادس إلى سوسة، لمواجهة النجم الساحلي التونسي في ذهاب نصف نهائي البطولة، وسقط بهدفين لهدف، قبل أن يحقق انتصارًا تاريخيًّا هو الأول من نوعه في الدور نصف النهائي بنتيجة 6/2.

الأهلي يتفوق هجوميًّا.. والوداد الأقوى دفاعيًّا

سجل الأهلي في مشواره بالبطولة 19 هدفًا متفوقًا على فريق الوداد الذي سجل 12 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 9 أهداف، ليتفوق دفاع الفريق المغربي الذي استقبلت شباكه 6 أهداف فقط.

هداف فريق الوداد في المسابقة حتى الآن أشرف بنشرقي، برصيد 4 أهداف، يتساوى مع مهاجم الأهلي المغربي وليد أزارو، بنفس الرصيد.

الأهلي من أجل التاسعة.. والوداد وحلم اللقب الثاني

يدخل الأهلي، بقيادة مدربه حسام البدري، اللقاء رافعًا شعار لا بديل عن الفوز وبأكبر عدد ممكن من الأهداف، مع الحفاظ على شباكه نظيفة، من أجل حسم اللقب من مصر قبل التوجه إلى المغرب لخوض موقعة الإياب، جمهور الأهلي يحلم باللقب التاسع والتأهل إلى كأس العالم للأندية، البطولة التي تحتضنها الإمارات هذا العام، في المقابل يحلم بطل المغرب بالظفر باللقب للمرة الثانية له في تاريخه وبعد غياب دام نحو 25 عامًا عن منصات التتويج في البطولة الأغلى على صعيد الأندية الإفريقية.

تشيكل الأهلي المتوقع

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

الدفاع: علي معلول، سعد سمير، رامي ربيعة، محمد هاني.

الوسط: عمرو السولية، أحمد فتحي، جونيور أجاي، مؤمن زكريا، عبدالله السعيد.

الهجوم: وليد أزارو.