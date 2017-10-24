الفتوى ومكافحة التطرف

انتهت أول أمس فعاليات مؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى بعنوان “دور الفتوى واستقرار المجتمعات”، والذى يأتى ضمن استجابة المؤسسة الدينية الرسمية لمطالب الرئيس بضرروة الإصلاح الدينى الشامل، الذى يستعيد السلطة المعنوية لخطاب الأزهر والمؤسسة الدينية الرسمية، بالشكل الذى يجعل خطابها مؤثرا فى الكافة، وبما يقطع الطريق على خطاب مجموعات التطرف سلفية أو إخوانية أو جهادية، والتى نجحت فى التموضع فى واقع الفتوى عبر عقود طويلة من العمل والتأثير والنشاط.

بداية لا يجادل عاقل بأن استعادة لياقة المؤسسة الدينية الرسمية وما يرتبط بها من هيئات إفتاء هو فرض الوقت، بالنظر إلى الواقع الصعب الذى تعيشه أمتنا، لكن هل سيتأتى ذلك عبر استجابة المؤسسة الدينية لخطاب دينى يتوافق مع السلطة أم خطاب دينى يتوافق مع صحيح الدين ومراد الشريعة، متحريا رضا الحق تبارك وتعالى وحده، لا راغبا فى شىء أو راهبا من شىء؟.

ثانيا مؤتمر تقيمه هيئة دينية رسمية ما ينبغي أن يقام تحت رعاية رئيس السلطة التنفيذية، إذ يجب لكي تكون مؤثرة أن تتمتع باستقلال مالي وفني يجعلها قادرة على إنتاج خطاب شرعي صحيح، تطلقه سلطة ضمير تخاطب الحاكم فتأمره وتنهاه بخطاب الشارع الحكيم، فتدعوه دون كلل أو ملل إلى الرحمة بالرعية والعدل والشورى، كما تحرر خطابها فى مواجهة المحكوم لتضعه أمام مسؤولياته، ليكون مواطنا صالحا يحترم الدستور والقانون ويخشى الله قبل أن يخشى دستورا أو قانونا.

تضمن المؤتمر تسعة عشر توصية لكننا سنعلق على أهم تلك التوصيات، ومنها:

التأكيد على وجوب نشر ثقافة الإفتاء الرشيد، ولا أعلم ماذا تعنى كلمة الرشيد هل ستكون هناك مسائل لا يحق لأحد أن يستفتى فيها المفتى باعتبارها تطلب فتوى غير رشيدة؟، الأصل فى الفتوى أن يسأل المسلم عما يعن له من مسائل، إلا التى لم تحدث على سبيل الافتراض، وحتى هذه المسائل أفرد لها الفقه مدونات كبيرة أنتجت فقها غنيا، أخشى أن المقصود بالرشد هو تجريم الحصول على فتاوى تتعلق بطريقة الحكم أو ممارسة السلطة أو ظلم الحكام وكيفية مواجهته وما يرتبط بذلك من مسائل.

الرشد فى تقديرى أن يبصر المفتى الواقع بكلتا عينيه، فتبقى واحدة على الحاكم وأخرى على المحكوم، أما النظر بشجاعة إلى المحكوم وتقريعه بسيف الشريعة بحماس، وغض الطرف عن الحاكم واللين معه والاكتفاء بالدعاء الدائم له فليس من الرشد فى شىء.

التدين الصحيح جزء من الحل وليس جزءا من المشكلة كما يتوهم المتوهمون وهذا أمر صحيح لا شك، لكن نتمنى أن يتحدث مفتونا عن الفضيلة المحاصرة بالقيود خوفا من التطرف، مقابل الرذيلة التي تحتفظ بحريتها كاملة غير منقوصة، أين السبيل إلى التدين إذا كان البعض لا يفرق بين التطرف والتدين ويعتبر الثانى طريقا للأول.

إن إحياء نظام الإجازات العلمية للمفتين أمر جيد ومطلوب، لكن نتمنى أن لا يخضع لسلطة إدارية أو أمنية تأخذ الناس بالظنة وتعايرهم على مقاييس الولاء للسلطة سبيلا للإجازة أو الإبعاد.

التأكيد على أن الفتوى الجماعية تعاون علمي راق، وهذا فى تقديرى لن يتأتى إلا إذا كنا أمام مجامع فقهية تضم كل المذاهب الإسلامية، تتعاون على إنتاج فتوى جماعية خصوصا فى المسائل التى خلقت غول التطرف وساهمت فى تفرق كلمة المسلمين.

التأكيد على أن كل فتوى تخرج عن مقاصد الشريعة أو تخالف الأخلاق، أو تدعو إلى هدم الأسرة والمجتمعات أو تنال من الاستقرار الوطنى هى فتوى شاذة ينبغى التصدى لها، أتمنى أن تكون المقاصد هى الباعث فى كل فتوى فلو حدث ذلك لوفرنا كثيرا من الجهد والعنت على أمتنا.

أخيرا تحدثت التوصيات عن تعزيز التعاون بين المفتين وعلماء الاجتماع وغيرهم، وأعتقد أن هذه التوصية من أهم التوصيات التى ينبغى الالتفات لها، بما تتوخاه من تجسير الفتوى بين علوم الدين وعلوم الدنيا حتى يستقيم النظر وتعتدل الرؤية، وهو ما تضمنه مجامع فقهية تضم كل الخبرات، تلتقى فى مؤتمرات وورش عمل دورية بين أبناء كل المذاهب الإسلامية تحت مظلة الأزهر، الذى ينبغى أن يبقى مستقلا عن أى نظام حاكم يقف على مسافة كافية من كل الأنظمة والشعوب، متحريا خطاب الشارع الحكيم ومقاصد الشريعة الغراء، كونوا على يقين أننا لن نقهر التطرف والإرهاب إلا بألسنة علماء متجردون عن الدنيا لا يخشون فى الله لومة لائم، لايقفون على أبواب السلطان بل يأتيهم السلطان مطأطأ الرأس، وليس العكس الذى أنتج جل ما نعانيه ونشكو منه فى واقعنا النكد.