الصحف المغربية تحتفي بتعادل الوداد مع الأهلي

استقبلت جماهير الوداد الرياضي المغربي بعثة فريقها العائد من الإسكندرية عقب مواجهة الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، استقبال الفاتحين بعدما تمكن من تحقيق نتيجة إيجابية بتعادله أمام المارد الأحمر بهدف لمثله، ترجح كفته قبل موقعة الإياب على ملعب “محمد الخامس” بالدار البيضاء يوم السبت المقبل.

وسادت حالة من السعادة بين وسائل الإعلام المغربية بعد النتيجة الإيجابية التي حققها ممثل الكرة المغربية في البطولة، واقترابه من تحقيق اللقب الثاني في تاريخه حيث سبق للوداد الرياضي تحقيق اللقب مرة واحدة فقط في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

موقع “sport.le360” المغربي المتخصص في الشأن الرياضي، حرص على رصد استقبال جماهير الوداد لفريقها في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء عقب عودة بعثة الفريق من مصر، وأكدت أن الجمهور الودادي حرص على التواجد بالمطار لشكرهم على المباراة الكبيرة التي قدموها في موقعة الذهاب.

وكتب موقع “الجريدة 24” في تقريره عن اللقاء: “الوداد يتألق أمام الأهلي ويعود بتعادل ثمين في ذهاب نهائي دوري الأبطال”، وقال الموقع المغربي إن نتيجة التعادل بهدف لمثله نتيجة إيجابية للوداد في انتظار حسم اللقب في موقعة الإياب.

ونال إصابة محمد أونجم، لاعب الوداد النصيب الأكبر من اهتمام “أحداث أنفو” حيث عنون الموقع في حديثه عن اللقاء “وداد الأمة يعود بتعادل ثمين ضد الأهلي”، وتحدث عن النتيجة الإيجابية التي حققها الفريق في موقعة برج العرب، وكان النصيب الأكبر من حديثه عن إصابة أونجم، التي أكد أنها لن تمنعه من المشاركة في موقعة الإياب على ملعب محمد الخامس.

فيما كان تعليق جمهور الكرة المغربي على تقرير موقع “البطولة” المغربي عن اللقاء هو الحدث الأبرز، وتحت عنوان “وداد المغاربة تعود بنتيجة إيجابية من قلب الإسكندرية” قام عدد كبير من زوار الموقع وجمهور الكرة المغربية بالحديث عن مجاملات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” لنادي الوداد من خلال تعيين حكام يساهمون بشكل كبير في توجيه نتيجة المباريات لصالح الفريق الودادي.

وجاءت عناوين جريدة “المنتخب” المغربية استفزازية لجمهور الكرة في مصر، حيث قالت الصحيفة في أكثر من خبر عن موقعة أمس: “نجوم الأهلي يتمنون غياب أونجم.. لا الأهلي ولا الزمالك من الوداد رد بالك.. بنشرقي يا مجننهم.. وداد الأمة يحنط فرعون الأهلي.. المونديال على بعد 90 دقيقة يارجال”.