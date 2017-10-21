الشعب يريد الانفصال

تخيل أيها القارئ أنك تستيقظ من نومك لتستمع إلى خبر مَفاده أن هناك مَطالب شعبية بانفصال الإسكندرية عن مصر أو رغبتها في حكم ذاتي أو حتى أن أهل النوبة يرغبون في إنشاء دولة أو ينظمون استفتاءً للتعبير عن رغبتهم في إقامة وطن لهم متذرعين ببعض الحقائق والحقوق المسلوبة مثل:

إسكندرية لها تاريخ منفصل ومستقل، أو أن النوبة تاريخها وطبيعتها الجغرافيا عبر العصور مختلفة… إلخ، بل والتعبير عن بعض مظلوميتهم من تعرضهم للتهميش والفقر والجهل وعدم اكثراث الدولة المركزية لهم، وأنهم إذا أداروا شئونهم سينعمون بحالة من الرخاء والتقدم الاقتصادي… إلخ، بل إنه قد ضاقت صدورهم بحكم الفرد وأنهم يسعون لأن تكون لشعبهم السيادة، أليس من حق الفرد أن يختار من يمثله؟ أليس من حق الشعوب أن تقرر مصيرها؟

أليس من حق الإنسان أن يسعى إلى أن يعبر عن ذاته أو هويته ويتطلع إلى تحسين وضعه الاقتصادي وكذلك تطوير مجتمعه اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.

لو فكرنا في تلك المعطيات لوجدنا لها من الرجاحة لدى البعض؛ فهي تشبه ما حدث في كردستان بالعراق على أساس قومي، أو كتالونيا بأسبانيا والتي كانت في أساسها مصالح اقتصادية مدعومة بغطاء قومي وغيرهما، مثل أن يرفع البعض ببعض الحقوق والمطالب المشروعة والمستحقة والتي ربما سُلبت منهم لأسباب تتعلق بسوء إدارة الحكم وخصوصا في مجتمعاتنا العربية التي كان سوء التخطيط والإدارة ملازمًا لأنظمتها على مدى العقود.

كثيرًا ما شهد التاريخ محاولات للانفصال أو الاستقلال، وقد تكون تلك المطالب مشروعة ومحقة في بعض أوجهها، ولكن نظرا للظروف المحيطة بها قد تصبح تلك المطالب المحقة مدمرة لحامليها ولمن حولهم ويكون من الأفضل مواجهتها.

وهذا ما يحدث الآن في منطقتنا التي يسعى البعض للعب على وتر المظلومية مداعبا طموحات شعوب المنطقة، والتي قد تكون مثالية أكثر منها واقعية، ومتعثرة في التنفيذ ولكن نظرا لدعم بعض القوى الخارجية تجعل من تلك الأحلام حقائق بشكل ما على أرض الواقع ولكن سرعان ما تواجه تلك التجربة الواقع بمفردها وذلك بعد أن يتخلى عنها الحليف نظرا لأن مصالحه تغيرت لصالح من هو الأقوى على الأرض وهذا ما يحدث في منطقتنا، فاليوم رأينا كردستان وكيف صارت الأمور إلى استفتاء شكلي انتهى به الأمر أن تَحطَّم أمام إصرار البعض من أبناء الشعب العراقي على أن يتصدى لهذا الحلم باستعادة كركوك وغيرها.

وقد راودت تلك الأحلام بالأمس بعض أبناء شعب ليبيا وسوريا في التحرر وأن يكون لديهم القدرة في اختيار نظامهم والمشاركة بنحو أوسع في صنع القرار السياسي، فسعى بعض أبنائه إلى تغيير النظام وراء تلك الأماني مستعينا بالناتو أو الغرب، وكانت النتيجة التي يعلمها الجميع في ليبيا وسوريا من جلب الخراب والدمار والفشل والدماء… وحتى وصل الأمر للتنسيق مع إسرائيل! دون أن يحققوا أمانيهم، فلا تكفي في عالم السياسة الأحلام والأماني لكى نسير وراءها! بل يجب ألا تسير شعوبنا وراء النزعات المثالية السياسية أو الدينية من مزيد من الحريات أو حلم الخلافة لدى البعض، فتنشأ على أثرها الحركات الساعية لتحقيقها ويدعم الغرب بعض الحركات كداعش وأخواتها ويكون نتيجتها تدميره لمنطقتنا وتحقيقه لمطامع الغرب في المنطقة.

فالحق ليس كل من طالب به كان محقا؛ فقد يطلبة بطريقة خاطئة بأن يستعين بعدوه الخارجي غافلا لطبيعة توازن القوى محليا وعالميا، لذلك على أبناء شعوبنا أن يجعلوا العقل والمنطق هو البوصلة حتى لا تصير مطالبهم وحقوقهم هباء منثورا ويصبح أصحاب الحق لعنة على أرضهم وشعبهم ومدخلا لتدمير مقدراتهم وتفكيك دولهم، ففي الختام يجب أن نقيس الأمر بالمصالح والمفاسد فلا نسعى لتحقيق مزيدا من المصالح فيكون نتيجتها مزيدًا من الخسائر لسوء تقدير الزمان أو سوء اختيار الوسائل.