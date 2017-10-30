الزمالك يفوز بلقب اليد.. وتونس تجرد مصر من لقب الطائرة

واصلت مصر وتونس هيمنتهما على كرة اليد والطائرة في القارة السمراء، حيث حقق الزمالك بطل مصر أمس الأحد، لقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري لكرة اليد للمرة العاشرة في تاريخه، ليصبح ثاني أكثر الأندية تتويجًا بالبطولة في القارة السمراء خلف فريق المجمع البترولي الجزائري صاحب الـ11 بطولة.

وتمكن كوماندوز الزمالك من الظفر باللقب القاري الذي استضافته صالة الحمامات في تونس، عقب تغلبه على نظيره الترجي الرياضي التونسي في المباراة النهائية، بنتيجة 31/29، عقب اللجوء لشوطين إضافيين، وكان الشوط الأول انتهى بتقدم الترجي على الزمالك بنتيجة 13/12، قبل أن ينتهي الشوط الثاني بتعادل الفريقين 25/25.

وقدم كوماندوز الزمالك بقيادة مجدي أبو المجد، المدير الفني للفريق، والنجم الأسطوري للقلعة البيضاء والمنتخب المصري الأول أحمد الأحمر، ورفاقه مباراة كبيرة للغاية، في ظل الظروف الصعبة التي أحيطت باللقاء، نظرًا لتواجد عدد كبير من مناصري فريق باب سويقة لمؤازرة الفريق في موقعة النهائي.

ويعد هذا هو اللقب الخامس عشر في تاريخ مشاركات الأندية المصرية في البطولة، وسبق للزمالك الفوز بالبطولة في 1979 و1980 و1981 و1986 و1991 و2001 و2002 و2011 و2015، قبل أن يتمكن من الفوز بها للمرة العاشرة في 2017، على جانب آخر أنهى الأهلي حامل لقب البطولة الأخيرة وصاحب الخمسة ألقاب مشواره في البطولة في المركز الثالث والميدالية البرونزية، لتظفر مصر بذهبية وبرونزية البطولة عبر قطبيها الزمالك والأهلي.

ومن كرة اليد إلى الكرة الطائرة، حيث عوض المنتخب التونسي للكرة الطائرة (رجال) الحزن الذي سيطر على الشارع الرياضي التونسي لخسارة الترجي أمام القلعة البيضاء اللقب القاري لكرة اليد، بالفوز بلقب بطولة الأمم الإفريقية للكرة الطائرة (رجال) عقب تغلبه على المنتخب الوطني المصري في المباراة النهائية أمس، بثلاثة أشواط دون رد، وتجريد الفراعنة من اللقب القاري وتأهله إلى كأس العالم للكرة الطائرة.

المنتخب المصري، تحت قيادة المدرب البرازيلي فانتا، الذي قاده في بطولة العالم الأخيرة للكرة الطائرة تحت 23 عامًا (رجال) بدا مهلهلاً، ولم يقدم العروض المنتظرة منه في ظل غياب عدد كبير من العناصر الرئيسية عن المشاركة في البطولة التي احتضنتها مصر؛ بسبب الإصابة والاستبعاد الفني من قبل المدرب البرازيلي.