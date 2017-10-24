الرأسمالية.. هل حققت وعودها أم تحتاج وقفة تصحيح مسار؟ (مترجم)

الرأسمالية (اقتصاد السوق الحر) نظام اقتصادي يقوم على الملكية الخاصة للفرد ويرفض أي دور للدولة في الموارد الاقتصادية. وقد جاءت الرأسمالية تحمل آفاق النمو والرفاهية للفرد التي بدورها تصب إيجابيا على المجتمع ككل.

الآن- بعد مرور قرون من الترويج لاقتصاد السوق الحر باعتباره أكبر وكيل لتحقيق النمو الاقتصادي والتقدم الإنساني الجماعي، نجد دول الاقتصاد الرأسمالي ليست في حالة جيدة ونسبة نموها ضئيلة في مقابل دول تتبنى أنظمة مغايرة!.

وفي هذا الصدد، نشر موقع صحيفة “بروجيكت سنديكيت” تقريرا أعدته نجيير وودس، عميد كلية بلافاتنيك للإدارة الحكومية بجامعة أوكسفورد، تجيب فيه عن سؤال: هل حققت الرأسمالية وعودها البراقة على مستوى الفرد والمجتمع أم تحتاج لوقفة تصحيح مسار؟.

إليكم نص المقال:

الرأسمالية يجرى الآن محاكمتها في جميع أنحاء العالم: مذنبة أم غير مذنبة؟. في المملكة المتحدة، يتهم زعيم حزب العمال البريطاني، جيرمي كوربين، أيدلوجية النيوليبرالية بأنها السبب الرئيسي في زيادة التشرد، والفقر، وانخفاض الأجور إلى ما دون مستوى حد الكفاف.

وبالنسبة للدفاع، تستشهد رئيسة الوزراء البريطانية المحافظة، تيريزا ماي، بالقدرات الإيجابية الهائلة لاقتصاد السوق الحر المفتوح والمبتكر.

النيوليبرالية هي الإيديولوجية القائمة على الليبرالية الاقتصادية التي تؤيد الرأسمالية المطلقة وعدم تدخل الدولة في الاقتصاد.

قبل ربع قرن فقط، بدا النقاش حول الأنظمة الاقتصادية – الاشتراكية التي تديرها الدولة أو الديمقراطية الليبرالية والرأسمالية – قد تم تسويته لصالح الأخير مع انهيار الاتحاد السوفييتي وتم إغلاق القضية – أو بدا الأمر كذلك.

لكن مع بروز تجارب اقتصادية ناجحة تناقض تلك الرأسمالية المطلقة تم فتح باب القضية مرة أخرى. أثبت صعود الصين فشل الرأي القائل بأن الإستراتيجية التي تقودها الدولة محكوم عليها بالفشل دائما، كما كشفت الأزمة المالية العالمية مخاطر الأسواق غير المنظمة بشكل كافٍ.

في عام 2017، عدد قليل من الاقتصادات التي شهدت نموا سريعا (إثيوبيا وأوزبكستان ونيبال والهند وتنزانيا وجيبوتي ولاوس وكمبوديا وميانمار والفلبين) تمتلك الاقتصاد الرأسمالي، في حين تعاني العديد من الاقتصادات الرأسمالية الأخرى في العالم من تباطؤ النمو واتساع فجوة عدم المساواة.

وفي ظل هذه الخلفية، لم يعد بعض السياسيين يدافعون عن الاقتصاد الرأسمالي من حيث قدرته على تحقيق النمو الاقتصادي أو المكاسب الناجمة عن العولمة. وبدلا من ذلك، هم يركزون في دفاعهم على الفرص الفردية.

على سبيل المثال، أعادت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الفضل لنظام الاقتصاد الرأسمالي في خفض معدل وفيات الرضع والأمهات، والحد من الفقر المدقع، وزيادة الدخل المتاح، وتوسيع فرص الحصول على التعليم، وتخفيض معدلات الأمية.

لكن هذه الادعاءات لا تتماشى مع الحقائق. لنبدأ مع معدل الوفيات. لقد قطعت الكثير من دول العالم شوطا كبيرا في جعل الولادة أكثر أمانا. في الفترة من عام 1990 إلى عام 2015، خفضت ألبانيا معدل وفيات الأمومة لديها لكل 100 ألف ولادة حية من 29.3 % إلى 9.6 %. والصين، أحد رواد النمو الذي تقوده الدولة، خفضت معدلها من 114.2 % إلى 17.7 %.

في الوقت نفسه، فإن الاتجاه في الولايات المتحدة، معقل اقتصاد السوق الحر، ذهب في الطريق المعاكس، حيث ارتفع معدل وفيات الأمومة لكل 100 ألف ولادة حية في الواقع من 16.9 في عام 1990 إلى 26.4 في عام 2015.

نقطة أخرى، إن الادعاء بأن سياسات السوق الحر قد “خفضت الأمية” هي أيضا مضللة. في إنجلترا، لا تزال مستويات محو الأمية لدى حوالي 15٪ من البالغين (5.1 مليون شخص) تقف عند أو أقل من المستويات المتوقعة من 11 عاما.

كما أظهرت دراسة بحثية أجريت مؤخرا في اسكتلندا انخفاضا في معدل الإلمام بالقراءة والكتابة، حيث أقل من نصف سكان البلاد الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 14 عاما يؤدون الآن أداءً جيدا في الكتابة.

في الواقع، إذا ضغطت على محرك البحث “جوجل” لتبحث عن نتائج “حملة محو الأمية الناجحة”، ستجد أن البلد التي حققت نجاحا مذهلا في مجال محو الأمية هي كوبا – حيث تتولى الدولة بشكل كبير ملكية وإدارة أداوت الاقتصاد.

وإذا كانت هذه النتائج غير المشجعة هي ثمار اقتصاد السوق الحر في مختلف دول العالم التي تتبناه، فماذا عن تلك الحالة المعتدلة، التي تكلمت تيريزا ماي عنها ببلاغة، بأن اقتصاد السوق الحر، الذي يعمل بموجب القواعد والأنظمة الصحيحة، هو أكبر وكيل للتقدم الإنساني الجماعي تم إنشاؤه على الإطلاق. وإذا كان هذا الإدعاء صحيحا، فإن النتيجة المنطقية الوحيدة هي أننا نطبقه خطأ.

هنا يتم طرح مناقشة من نوع آخر: ما هي التدابير اللازمة والتصحيحات لتطبيقه بشكل صحيح ليؤتي الثمار المرجوة؟ ويبدو أن الحلول المعروضة متسقة إلى حد ما عبر الطيف السياسي والاختلافات بين اليسار واليمين تتوارى في هذا الصدد.

يتمثل الاقتراح الأول في ضمان الاستثمار والنمو على نطاق الاقتصاد، الأمر الذي سيتطلب تدخل الحكومة. في المملكة المتحدة، يقترح زعيم حزب العمال، جيرمي كوربين، إنشاء بنك استثمار وطني وصندوق لحشد الاستثمارات العامة وخلق الثروة والوظائف الجيدة.

ومن جانبها، تقترح تيريزا ماي استراتيجية صناعية لتعزيز النمو في جميع أنحاء البلاد، مما يساعد على تحويل مناطق التميز المحلية إلى أبطال تصدير وطنية.

ثانيا، يجب تغيير قيادة القطاع الخاص من أجل منع التفكير على المدى القصير، وتجنب الضرائب غير المنضبطة، وغيرها من أشكال الانتهازية والإثراء الشخصي.

في هذا الصدد، يركز كوربين على المساءلة في مجالس إدارة الشركات، في حين تدعو ماي إلى إعطاء العمال والمساهمين صوتا أقوى في عملية اتخاذ القرارات للشركات وضمان أن أكبر الشركات لديها حوافز للتفكير على المدى الطويل.

والتصحيح الثالث هو تحسين أجور الموظفين وظروف العمل. في بريطانيا، حتى مع نمو الاقتصاد، انخفضت الأجور بنسبة 10٪ من عام 2007 إلى عام 2014.

يشير كوربين إلى اتخاذ إجراءات لوقف أصحاب العمل من خفض الأجور وظروف العمل. وبالنسبة لماي، ینبغي أن تکون جمیع الأعمال عادلة ولائقة مع وجود مجال للتطویر والالتزام. وكلاهما يشدد على قضية تحسين التدريب المهني والتعليم التقني.

رابعا، يجب على الحكومات معالجة أزمة الإسكان العام. في الخمسينات والستينات، كان يجري بناء ما يقرب من 300 ألف منزل كل عام في بريطانيا؛ لكن هذا الرقم انخفض الآن إلى أقل من النصف.

يقترح كوربين مراجعة الإسكان الاجتماعي ومراقبة الإيجارات. وأعلنت ماي عن إنشاء صندوق بقيمة 2 مليار جنيه إسترليني (2.62 مليار دولار) لبناء المزيد من المجمعات السكنية.

وأخيرا، هناك حاجة إلى قواعد وأنظمة أكثر فعالية لضمان أن المرافق المخصخصة تقدم خدمات أرخص وأكثر استدامة وذات جودة.

في بريطانيا، يتهم كوربين الشركات بتوزيع أرباح كبيرة على المساهمين، في حين تتدهور البنية التحتية، والشركات تدفع ضرائب أقل. وتتعهد ماي بإنهاء أسعار الطاقة المكلفة جدا غير المستحقة.

إن العقيدة الاقتصادية التي أنشأتها مارجريت تاتشر ورونالد ريجان في ثمانينيات القرن الماضي لاستعادة الدولة والسماح للسوق بممارسة سحره دون ضوابط بعد عقد من الحكم المتضخم الفاسد عقيدة مذنبة.

ويظهر توافق جديد في الآراء أن هناك حاجة إلى التصحيح ومزيد من الحكم الفعال والنشط لتعزيز النمو وتوسيع الفرص؛ غير أن هيئة المحلفين لم تحسم أمرها بعد إذا كان سيتم منح الحكومات الأدوات والدعم الذي يحتاجونه لإعادة تأهيل المدعي عليه (اقتصاد السوق الحر) أم لا؟

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