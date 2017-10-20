الدبلوماسية المصرية في أسبوع.. فشل اجتماع سد النهضة وخسارة اليونسكو

شهد الأسبوع الماضي سلسلة من التعثرات في سياق العمل الدبلوماسي المصري، كان أبرزها فشل جولة المفاوضات التي عقدت مؤخرًا في إثيوبيا بشأن سد النهضة ونهايتها دون الوصول إلى اتفاقات، وخسارة مصر رئاسة اليونسكو، بعد منافسة مصرية قطرية صبت في نهاية المطاف لصالح فرنسا.

سد النهضة

فشل وزراء الري المصري والسوداني والإثيوبي في التوصل إلى اتفاق حول نقاط الخلاف بشأن مشروع سد النهضة الإثيوبي، في محادثاتهم التي عقدوها الأربعاء الماضي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وقال وزير الري الإثيوبي إن اللجنة قامت بصياغة مسودة زمنية لمناقشة القضايا العالقة في المستقبل.

وقال وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، في بداية أعمال اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة “حتى الآن لا نستطيع أن نوافق على التقرير الاستهلالي، وأنا أجزم أن الأطراف الثلاثة ستحاول أن تتفادى أي تأخير في عمل المكاتب الاستشارية”، وعلى هذا الأساس دخلت مصر إلى طاولة النقاش مع إثيوبيا والسودان. موقف القاهرة ألقى بظلاله على الاجتماعات، وعثّر من ولادة تفاهم واتفاق موحد حيال المشروع الذي ترى فيه الخرطوم فرصة لبناء تعاون وثيق يعود نفعه على اقتصاد الدول التي يمر بها نهر النيل الأزرق.

حيث قال معتز موسى، وزير الموارد المائية السوداني، “من الطبيعي أن تكون هناك تباينات بين دولنا من حيث إدارة مصادر المياه والبنى التحتية، من الممكن أن تشكل هذه التباينات تحديًا للتنسيق المشترك من أجل تطوير وحماية مواردنا من مياه النيل الأزرق”.

أحد المطالب الرئيسية التي طرحتها مصر هي إيقاف العمل في مشروع السد إلى حين اكتمال الدراسات الفنية والتوصل إلى اتفاق في أمره، إضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بشراكة في التشغيل والإدارة، وهو مطلب ترى إثيوبيا أنه تدخل في أحد أهم مشاريعها السيادية.

تفرقت المباحثات أكثر من مرة إلى اجتماعات جانبية، احتدم فيها النقاش، من أجل الوصول إلى آلية لتجاوز دائرة الخلاف، وقدم السودان مقترحًا لإزالة التوتر، وذلك بتوسيع اللجان الفنية والمكاتب الاستشارية وتطويرها، ووضع آليات للمراقبة في المشروع، لكن المقترح قوبل برفض مصري، وانتهت الاجتماعات دون الوصول إلى نتيجة مشفوعة ببيان أو تصريح مشترك.

ويرى مراقبون أن تأخير التوصل لاتفاق بين القاهرة وأديس أبابا سيصب في صالح الأخيرة، خصوصًا وأن مشروع السد بات واقعًا، وبلغ مراحل متقدمة.

خسارة رئاسة اليونسكو

شهدت الأيام الماضية منافسة شرسة بين المرشحين العربيين على رئاسة منظمة اليونسكو للتربية العلم والثقافة، وهما السفيرة المصرية السابقة مشيرة خطاب، التي استمرت حتى الجولة الرابعة وسط آمال كبيرة بالفوز، إلا أنها خرجت ومعها 25 صوتًا، والمرشح القطري، حمد الكواري، والذي خسر في نهاية المطاف الجولة التنافسية الأخيرة على مقعد رئاسة اليونسكو يوم الجمعة الماضية لصالح الفرنسية أودري أزولاي، ومع توليها المنصب، ضاعت الآمال بفوز أي عربي بالمقعد منذ إنشائها عام 1945.

ويرى مراقبون أن العرب لم يتعلموا من الدورس السابقة، فمحاولات العرب لنيل هذا المنصب بدأت عام 1999 عندما ترشح مدير مكتبة الإسكندرية آنذاك المصري إسماعيل سراج الدين، والأديب والدبلوماسي السعودي غازي القصيبي، فخسر الاثنان أمام الياباني كوشيرو ماتسورا، وتبدو المنافسة العربية في أروقة اليونسكو لنيل مقعد رئاستها وكأنها صراع عربي على تشتيت الأصوات العربية لصالح المنافسين الأجانب، وهو نفس الأمر الذي تكرر مع الخطاب والكواري مؤخرًا.

استنساخ الموقف الأمريكي من طهران

في موقف أثار العديد من علامات الاستفهام، تبنت الخارجية المصرية موقف الولايات المتحدة واستراتيجيتها الجديدة للتعامل مع إيران، حيث صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن مصر تابعت باهتمام تفاصيل الاستراتيجية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي يوم الجمعة الماضية، وما تضمنته من عناصر تحمل أسباب ودواعي قلق مصر البالغ تجاه سياسات إيران التي تؤدي إلى عدم استقرار دول المنطقة، وتؤثر على الأمن القومي العربي، وأمن منطقة الخليج الذي يُعد امتدادًا للأمن القومي المصري.

وجدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية التأكيد على موقف مصر الثابت الذي يدعو إلى ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي وكافة أسلحة الدمار الشامل، واحترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، بما يعزز من استقرار منطقة الشرق الأوسط وإيجاد حلول مستدامة للأزمات التي تمر بها المنطقة.

وهنا يرى متابعون أن تحميل مصر تبعات عدم استقرار المنطقة لإيران يناقض إلى حد كبير سياسات مصر في تعاطيها مع أزمات المنطقة، فمصر دائمًا ما تركز على أهمية الحفاظ على المؤسسة العسكرية في سوريا باعتبارها عاملًا مهمًّا في استقرار المنطقة، لأنها تحمي سوريا من التقسيم، وهنا نجد أن إيران عامل مهم في تماسك هذه المؤسسة العريقة في سوريا ومنعها من الانهيار، كما أن كلًّا من مصر وإيران تواجه الإرهاب الداعشي الذي يهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، فمصر تحاربه في سيناء، وإيران تحاربه في العراق وسوريا.

وحتى بالانتقال إلى الملف العراقي والمحاولة الكردية الأخيرة لتقسيمة من خلال الاستفتاء الأخير الذي ينص على انفصال إقليم كردستان عن العراق، نجد أن مصر طالبت في بيان صادر من وزارة الخارجية الاثنين الماضي، كلاًّ من الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان بضبط النفس وعدم الانجراف الي مواجهات من شأنها أن تزيد من تعقيد الموقف وتأجيج التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، وحالة عدم الاستقرار في العراق التي تحدث عنها البيان المصري، ساهمت إيران بشكل كبير في تقويضها ومنع حصولها، حيث لعبت طهران دورًا مهمًّا في تفريغ المحاولة الكردية في تقسيم العراق من مضمونها، بعد أن قامت إيران بالاتفاق مع حزب الاتحاد الوطني الكردي على سحب قوات البشمركة الكردية من كركوك لصالح قوات الجيش العراقي، ما وضع حدًّا للطموح الانفصالي لدى مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان، وهو الأمر الذي يتفق مع بيان وزارة الخارجية المصرية، والذي أكد على ضرورة الحفاظ على وحدة العراق وسلامته الإقليمية، وتضامن الشعب العراقي بمختلف أطيافه كي ينجح في مواجهة التحديات المشتركة بثبات وقدرة وعزيمة جماعية.

وفيما يتعلق بالسلاح النووي، فمصر تعلم أكثر من غيرها بأن الكيان الصهيوني هو الوحيد الذي يملك قنبلة نووية قريبة من الدول العربية، فإيران لا تشكل خطرًا نوويًّا على المنطقة، فهي لا تملك قنبلة نووية في الأساس، والأولى بنزع سلاحه هو الكيان الصهيوني.

ويرى مراقبون أنه إذا كانت هناك دول تؤثر على الاستقرار في المنطقة، فتتصدر أمريكا هذه الدول، بدعمها للخلية السرطانية الإسرائيلية في المنطقة، ومشاريع الفوضى الخلاقة التي سعت من خلالها واشنطن لتدمير الجيش العربي السوري والعراقي، تمهيدًا لتقسيم هذين البلدين عبر دعمها بالسلاح والمال لتنظيمات إرهابية في المنطقة كداعش والنصرة.