الدبلوماسية المصرية في أسبوع.. غياب استراتيجية التصويت بمجلس الأمن.. زيارة السيسي لفرنسا

شكلت زيارة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لفرنسا أبرز محطات الدبلوماسية المصرية هذا الأسبوع، الزيارة حققت العديد من الخطوات المهمة فيما يتعلق باستمرار تدعيم العلاقات مع باريس، إلا أنها أثارت جدلًا حول ملف حقوق الإنسان في مصر، وهو الجدل الذي لا يقل عن الجدل الذي أحدثه تصويت مصر لصالح مشروع القرار الأمريكي والذي يقضي بتمديد التحقيق في الهجمات الكيميائية في سوريا.

وعلى صعيد الهجوم الإرهابي في الواحات، أعربت العديد من الدول والمنظمات تضامنها مع مصر وتعازيها على شهداء الشرطة.

غياب استراتيجية التصويت بمجلس الأمن

استخدمت روسيا يوم الثلاثاء الماضي، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار أمريكي من شأنه أن يمدد لفترة سنة مهمة لجنة تحقق في هوية الجهات التي تقف وراء هجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا، وبررت موسكو استخدامها للفيتو بأنها كانت ترغب في مناقشة التقرير قبل التصويت على تمديد مهمة اللجنة، وطالب سفيرها لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بتأجيل التصويت، وأكد على استعداد بلاده للموافقة على تمديد مهام اللجنة بعد الاستماع للتقرير، من جهتها امتنعت الصين عن التصويت بينما انضمت بوليفيا إلى روسيا في التصويت بلا، وصوتت 11 دولة من بينها مصر لصالح تمديد مهام اللجنة.

تصويت مصر لصالح المشروع الأمريكي يطرح العديد من علامات الاستفهام، خاصة أن التصويت في المجلس الأممي له حساسيته وتداعياته، فالصين على سبيل المثال حاولت في التصويت الأخير إمساك العصا من المنتصف فامتنعت عن التصويت، خاصة أن الفيتو الروسي أثار جنون البيت الأبيض في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وبالعودة لمصر نجد أنها صوتت لصالح المشروع الأمريكي، في الوقت الذي تخفض فيه واشنطن مساعداتها لها على خلفية اتهامات بانتهاكات في مجال حقوق الإنسان، كما قام ترامب الثلاثاء الماضي بإضافة مصر في قائمة 11 دولة “عالية المخاطر”، بينما يدور الحديث مع الجانب الروسي حاليًّا حول وضع اللمسات الأخيرة على التوقيع النهائي على عقود محطة الضبعة النووية، والمفارقة هنا أن مصر كانت قد امتنعت في فبراير الماضي، عن التصويت بخصوص قرار لمجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على الحكومة السورية، بذريعة استخدام جيشها السلاح الكيماوي ضد المدنيين، وبررت مصر موقفها حينئذ بأنها لم تدعم مشروع قرار مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على دمشق لأنه خالٍ من الأدلة الحقيقية ويوجه “اتهامات جزافية”، وهو سبب قريب جدًّا من السبب الذي بررت موسكو من خلاله استخدامها للفيتو الأخير، فروسيا لم ترَ أدلة ولم تقرأ تقارير، حيث لم تقدم اللجنة الثلاثاء الماضي تقريرها حول المسؤول عن الهجوم الكيماوي الذي وقع في 4 إبريل الماضي في بلدة خان شيخون.

وكانت الدول الأعضاء في مجلس الأمن قد شكلت اللجنة بالإجماع عام 2015 وجددت مهامها عام 2016 لسنة أخرى، وستنتهي صلاحية عملها في شهر نوفمبر القادم.

ويرى مراقبون أن هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها التصويت المصري الجدل، فمصر صوّتت في أكتوبر من العام الماضي لمشروعين متعارضين في مجلس الأمن حول حلب.

زيارة السيسي لفرنسا

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، باريس في ختام زيارة رسمية لفرنسا استغرقت أربعة أيام أجرى خلالها مباحثات هامة مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، كما التقى خلال الزيارة بمجموعة من الشخصيات المهمة في باريس، كالرئيس التنفيذي لشركة “داسو” للصناعات الجوية، إيريك ترابييه، المُصنعة لطائرات “الرافال” الحربية، ووزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية جييوم بيبي، ووزير الاقتصاد والمالية برونو لومير، ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه، بالإضافة إلى وزير الداخلية الفرنسي، جيرارد كولوم.

وشهدت الزيارة التوقيع على 16 اتفاقية، وإعلان نوايا ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التعليم والثقافة والطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والحماية الاجتماعية، وتدريب الكوادر الإدارية.

وعلى الرغم من أهمية الزيارة إلا أن تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول ملف حقوق الإنسان في مصر، شهدت جدلًا كبيرًا في الأوساط الفرنسية والعالمية، وأكد الرئيس الفرنسي على أهمية تعزيز التبادل والتنسيق مع مصر، موضحًا في الوقت نفسه أنه ليس “واردًا إعطاء دروس للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن مسألة حقوق الإنسان”.

البعض رأى أنه ليس من حق فرنسا ولا غيرها التدخل في ملف الحقوق الإنسان بمصر باعتباره شأنًا داخليًّا، خاصة أن ملف حقوق الإنسان يفتح ويغلق وفقًا لمصالح الدول العظمى، فالرئيس الأمريكي على سبيل المثال لم يفتح ملف حقوق الإنسان على الأقل بشكل علني أثناء زيارة الرئيس السيسي لواشنطن، لكنه قام بفتحه مؤخرًا وقلص بموجبه المساعدات الأمريكية لمصر، في المقابل رأى آخرون أن فرنسا والتي دائمًا ما تتشدق بثورتها الفرنسية ودفاعها عن حقوق الإنسان من خلال شعار، “حرية، مساواة، إخوة”، لم يعد لديها ثوابت ديمقراطية إنما تتغير هذه الثوابت بتغير المصالح.

هجوم الواحات الإرهابي

توالت الأسبوع الماضي، الإدانات العربية والدولية الواسعة للهجوم الإرهابى الذي استهدف قوات الشرطة فى صحراء الواحات بمحافظة الجيزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الضباط والجنود.

وأعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها للهجوم الإرهابي، كما أدان وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور بن محمد قرقاش الحادث الإرهابي، بدوره بعث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، برقية تعزية إلى الرئيس السيسي، فى ضحايا الحادث الإرهابي، وفي المنامة، أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانتها بشدة الحادث الإرهابي، كما نعى سفير دولة فلسطين بالقاهرة جمال الشوبكي، شهداء الشرطة، كما أدانت كل من سلطنة عمان والجامعة العربية والسفارة الألمانية بمصر العمل الإرهابي.

وأعرب وزير خارجية الفرنسي، جون إيف لودريان، اليوم، عن تضامن بلاده مع مصر قيادة وشعبًا إثر الحادث الإرهابي، ومن جهته بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية إلى الرئيس السيسي، مؤكدًا وقوف دولة الكويت إلى جانب مصر وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.