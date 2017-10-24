الحروب المستمرة شعار أمريكا المعاصرة (مترجم)

تشهد الولايات المتحدة حروبا مستمرة منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر، ولديها حاليا أكثر من 240 ألف جندي وقوة احتياطية في 172 دولة وإقليم على الأقل، حيث تشارك القوات الأمريكية بنشاط ليس فقط في الصراعات بأفغانستان والعراق وسوريا واليمن التي تهيمن على الأخبار، لكن أيضا في النيجر والصومال، وكلاهما مؤخرا مسرحا للهجمات القاتلة، فضلا عن الأردن وتايلاند وأماكن أخرى.

يوجد نحو 37 ألفا و813 جنديا إضافيا يعملون في مهمات سرية بأماكن غير معروفة، لم تقدم وزارة الدفاع الأمريكية أي تفسير بشأنها، وهناك 39 ألفا و980 جنديا في اليابان، و23 ألفا و591 في كوريا الجنوبية، للدفاع حال شنت كوريا الشمالية أو الصين هجوما، وأيضا 36 ألفا و34 في ألمانيا، و8 آلاف و286 في بريطانيا، وألف و364 في تركيا، جميعهم حلفاء في الناتو، ويبلغ عدد الجنود الأمريكان في البحرين 5 آلاف و524، وفي قطر 3 آلاف و55، كما يوجد للولايات المتحدة قواعد بحرية.

تتوسع عمليات أمريكا في مناطق الصراع مثل إفريقيا، حيث يوجد 400 من أفراد القوات الخاصة في الصومال، ويدربون القوات المحلية التي تقاتل جماعة الشباب المتطرفة، وتوفر المعلومات الاستخباراتية وأحيانا تشارك في المعارك معهم، وقتل أحد أعضاء قوات البحرية الأمريكية أثناء أداء مهمته في مايو الماضي، وفي 14 أكتوبر، أدى هجوم واسع النطاق نسب إلى حركة الشباب، في شارع بالعاصمة الصومالية مقديشيو إلى مقتل أكثر من 270 شخصا، ما سيزيد من قوة الحركة، كما يوجد حوالي 800 جندي في النيجر، حيث لقى أربعة من القبائل الخضراء مصرعهم يوم 4 أكتوبر الجاري.

وتشارك القوات الأمريكية في عمليات مكافحة الإرهاب ضد حركة طالبان في أفغانستان، وضد تنظيم داعش في العراق وسوريا، وضد أحد فروع القاعدة في اليمن، وحتى الآن، يبدو أن الأمريكان يقبلون باستمرار هذه البعثات وعمليات النشر إلى أجل غير مسمى، ومع ذلك، فإن السؤال الحقيقي ما إذا كان هذه الحملات، بالإضافة إلى تأييد الالتزامات، التي تكلف تريليونات الدولارات والكثير من الأرواح لأكثر من 16 عاما، سوف تتبنى تشابكات وحروب جديدة، حيث يبدو أن ترامب ينذر بذلك من خلال تهديداته المتهورة والقرارات المشكوك فيها تجاه كوريا الشمالية وإيران.

وما مدى التزام القوات الأمريكية باستمرار هذه الحروب؟، وما إذا كانت هناك استراتيجية تتجاوز مجرد قتل الإرهابيين، للأسف، لا يتحرك الكونجرس لتوضيح كل ذلك للأمريكان، رغم أن الحرب على داعش بدأت دون إذن من الكونجرس، ويصر ترامب على أنه لا يحتاج إلى إذن، نظرا للتشريع الذي صدر في عام 2001، لإذن الحرب على القاعدة، وهو تصريح كاف.

ويقول أندرو باسيفيتش، عقيد متقاعد في الجيش فقد ابنه في حرب العراق، وينتقد العمليات العسكرية: إن اللامبالاة الجماعية للحرب أصبحت شعارا لأمريكا المعاصرة، وفكرة أن الأمريكان يمكن أن يتورطوا في الحرب والأهوال التي تقشعر لها الأبدان، له تداعيات خطيرة على المدى البعيد، وهناك عوامل كثيرة تسهم في هذا الاتجاه.

ومنذ 11 سبتمبر، حدد القادة الأمريكان الكفاح ضد الإرهاب بوصفه كفاحا دائما ضد تهديد دائم، ورغم ذلك سحب باراك أوباما، قوات كبيرة من أفغانستان والعراق، لكن صعود تنظيم داعش في العراق وسوريا وعودة طالبان في أفغانستان أدى إلى تجدد الاشتباك، وأدت الهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة وأوروبا، وتخويف ترامب، إلى تعزيز شعور الشعب بالحصار.

الجيش ضروري للحفاظ على الأمن القومي، لكنه ليس الوسيلة الوحيدة للحفاظ على أمن أمريكا، لذا فإن الدبلوماسية القوية وانخراط أمريكا في المؤسسات المتعددة الأطراف أمر مهم يتجاهله ترامب.

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