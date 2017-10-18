الجاليات المصرية تنتقد «مصر تستطيع 3»: عديم الجدوى

حددت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج منتصف ديسمبر المقبل لعقد مؤتمر “مصر تستطيع 3″؛ لبحث قضايا الريف المصري الجديد، خاصة الموارد المائية والري، بالتعاون مع وزارة الري، وبالاستعانة بالعلماء والمختصين المصريين بالخارج العاملين في هذا المجال.

في المقابل، انتقدت بعض الجاليات المصرية بالخارج دور وزارة الهجرة بشكل عام، ويرون عدم جدوى هذه المؤتمرات بشكل خاص، لاسيما أن المؤتمر المقرر انعقاده في شهر ديسمبر المقبل، يعد الرابع من نوعه بعد “مصر تستطيع، و”مصر تستطيع 2” و”مصر بالتاء المربوطة”، الذي عقد في شهر يوليو الماضي برعاية رئاسة الجمهورية، وطالبوا بتغيير وزاري في أقرب فرصة؛ لإصرار وزيرة الهجرة على تجاهل المقترحات التي تقدموا بها حول حل مشاكلهم والاستفادة من وظائفهم ومدخراتهم في الخارج.

ولاء مرسي، أحد المسؤولين عن الجالية المصرية في أوروبا، قال إن أوضاع المصريين بالخارج سيئة، في ظل سياسيات الوزيرة الحالية التي تظهر في وسائل الإعلام والقنوات الفضائية أكثر مما تعمل على أرض الواقع والاهتمام بمشاكل المصريين في الخارج، خاصة أنها لم تقدم فارقا يذكر منذ استحداث الوزارة قبل عامين، كما لم تسجيب للحلول والمقترحات التي تم تقديمها من الجاليات المصرية، موضحا أن المؤتمر المقرر انعقاده يعد الرابع من نوعه، دون أي نتائج ملموسة أو مكاسب لأحد.

وأضاف مرسي لـ”البديل” أن المصريين في الخارج يقدر عدهم بنحو 10 إلى 14 مليونا، وهي نسبة ضخمة، وتقدر ودائعهم بما يزيد على 100 مليار دولار، وإذا تم تحويل 10% منها إلى البنوك المصرية ستحدث تحولا جذريا في الاقتصاد الوطني، كما يريد المئات وربما الآلاف منهم الاستثمار في بلدهم، لكن لا توجد الجهة التي تشجعهم أو تنهي لهم الإجراءات القانونية اللازمة، في ظل الروتين والبيروقراطية الموجودة.

وقال صالح فرهود، مسؤول الجالية المصرية في فرنسا، إن الجاليات المصرية في أوروبا لا تعلم الفائدة من المؤتمرات التي تنظمها الحكومة، حيث تم عقد أكثر من مؤتمر في نفس السياق، وتم وضع عشرات المقترحات لحل أغلب المشاكل التي تعاني منها مصر، وعلى رأسها الأوضاع الاقتصادية، ولم تفعل، مضيفا لـ”البديل”: “نحن بحاجة لوزير قادر على جمع المصريين في الخارج تحت مظلة واحدة، تخدم الدولة، وأن تعود شؤون المصريين في الخارج إلى وزارة القوى العاملة كما كانت”.

وخلال الأيام الماضية، التقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية؛ استعدادا لمؤتمر “مصر تستطيع 3″؛ لبحث وإعداد تصور كامل لأهم أولويات وزارة الري، في إطار استراتيجية الحكومة ٢٠٣٠، وأكدت رغبتها في التعرف على الملفات والقضايا التي تخص الري حتي يتم إرسالها للعلماء، مشيرة إلى أن اختيار موضوع المياه ليكون المحور الرئيسي للمؤتمر لكونه أحد أهم ملفات الأمن القومي، وسر الحياة الذي تقوم عليه التنمية وتعتمد عليه الحياة.

وأكدت وزيرة الهجرة أن المؤتمر سيشارك فيه عدد كبير من الوزارات والهيئات المعنية، منها الزراعة والكهرباء والبيئة والصناعة والإسكان والإنتاج الحربي وشركة الريف المصري الجديد وغيرها من الهيئات والمنظمات ذات الصِّلة.