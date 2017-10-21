التشكيل المتوقع للأهلي أمام النجم الساحلي

ساعات قليلة وتنطلق المباراة المرتقبة بين الأهلي بطل مصر والنجم الساحلي التونسي، والمقرر لها في السابعة مساء غد الأحد، على ملعب “برج العرب” بمدينة الإسكندرية، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين على الملعب الأوليمبي بـ”سوسة” قد انتهت بفوز بطل تونس بهدفين مقابل هدف، ويحتاج الأهلي إلى الفوز بهدف نظيف أو بفارق هدفين، كي يظفر ببطاقة العبور إلى مباراة الذهب، أو تحقيق نفس نتيجة مباراة الذهاب والاحتكام إلى شوطين إضافيين وركلات المعاناة الترجيحية في حالة نهاية الوقت الإضافي بنفس النتيجة التي انتهى بها الوقت الأصلي للمباراة.

ويأمل حسام البدري، المدير الفني للشياطين الحمر، في إستغلال عاملي الملعب والجمهور في موقعة “برج العرب”، حيث يؤازر بطل مصر في مباراته المصيرية أمام النجم 50 ألف مشجع، من أجل تحقيق الانتصار والعبور إلى المباراة النهائية على حساب النجم الساحلي، كما فعلها وتأهل إلى نصف النهائي على حساب الترجي ممثل الكرة التونسية أيضًا.

واستدعى البدري لموقعة النجم كلاًّ من: شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وأحمد عادل عبد المنعم، في حراسة المرمى، وسعد الدين سمير، ورامي ربيعة، ومحمد نجيب، وصبري رحيل، وحسين السيد، وعلي معلول، في خط الدفاع، ووليد سليمان، ومؤمن زكريا، وأحمد الشيخ، وأحمد حمودي، وميدو جابر، وصالح جمعة، وعبد الله السعيد، وهشام محمد، وعمرو السولية، في الوسط، وعماد متعب، ووليد أزارو، وجونيو أجايي، في الهجوم.

ومن المتوقع أن يخوض البدري اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

الدفاع: سعد الدين سمير، رامي ربيعة، محمد هاني، علي معلول.

الوسط: هشام محمد، وعمرو السولية، جونيور أجايي، أحمد الشيخ، صالح جمعة.

الهجوم: وليد أزارو.