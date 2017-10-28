التذكرة بـ10جنيهات.. «مواصلات مصر» تطلق خطوط أتوبيس جديدة بالعاصمة

أعلنت شركة مواصلات مصر، المشغلة للأتوبيس الجديد فائق الجودة عن خطتها لتطوير منظومة المواصلات في مصر عبر توفير امتيازات عديدة للركاب منها عدم الوقوف داخل الطرقة الداخلية، وقطع التذاكر إلكترونيًا مع زيادة عدد الخطوط، كما أعلنت اتجاهها لرفع سعر تذكرة الركوب بجميع خطوطها، من 5 إلى 10 جنيهات، خلال الأيام القادمة بالتزامن مع تشغيل خدمة الكروت الإلكترونية المتاحة للاشتراك، ما أثار عاصفة من الغضب الشعبي.

وأعلنت الشركة عن خطوط السير الجديدة، حيث يبدأ الخط الأول من القاهرة الجديدة، مرورًا بميدان روكسي والسواح، وينتهي عند محطة مترو المظلات، أما الخط الثاني فيبدأ من القاهرة الجديدة، مرورًا بمناطق مصر الجديدة والعباسية ورمسيس، وصولاً إلى ميدان التحرير.

بحسب المصادر فإن الأتوبيسات الجديدة ستصل إلى القاهرة الجديدة لتربطها بوسط المدينة، وتمت الموافقة من جانب المحافظة على تخصيص رصيف للشركة سيتم رفع كفاءته وتجهيزه بشاشات إلكترونية بحيث تعرض مكان الأتوبيس والوقت المتبقي لوصوله ومواعيد التحرك أيضًا، وستشهد الفترة المقبلة عمل 6 خطوط جديدة للميني باص و6 خطوط للأتوبيسات.

وأعلن العميد عباس القطان، مدير العلاقات الحكومية بشركة مواصلات مصر، أنه بنهاية الشهر المقبل ستبدأ الشركة في تشغيل خطين للأتوبيسات التي ستكون ذات مستوى عال وسوف يقدم عليها المواطنون لأنها ستحدث ضجة في العاصمة، موضحًا أن الأتوبيسات مشابهة لأتوبيسات لندن، وستراعي كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف القطان لـ”البديل”، أنه ستكون هناك تخفيضات للمشتركين من الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة وعمال الشركات بالاتفاق مع تلك الشركات وغيرها، مؤكدا أن سعر التذكرة سيكون في متناول الجميع.

وبحسب مصادر خاصة داخل الشركة، فإن الأتوبيس الجديد يتمتع بمميزات عديدة منها خدمة الإنترنت المجاني والتذكرة الإلكترونية بجوار السائق بدون محصل، مع إمكانية شحن الهاتف بـusbوالاستماع إلى الموسيقى من خلال وصلات سماعة الرأس لعدم إزعاج الركاب من خلال مخارج متصلة بالمقعد، بالإضافة إلى أنه مكيف الهواء، ويمنع الوقوف في طرقاته، ومراقب بـ3 كاميرات متصلة بشاشة أمام السائق.

وكشفت المصادر أن سعر تذكرة الأتوبيس سيكون 10 جنيهات، والميني باص 5 جنيهات، وسيكون هناك كروت اشتراك ممغنطة يتم شحنها من خلال مكاتب شركة تم التعاقد معها ولها ما يقرب من 35 ألف منفذ.

وأشارت المصادر إلى أنه في 25 نوفمبر المقبل ستنطلق الشركة بخطين جديدين بعدد 56 أتوبيس وميني باص، ليصبح إجمالي خطوط الشركة بالعاصمة 6 خطوط، ومع ذكرى 30 يونيو 2018 سيكون للشركة 18 خط.