التخلص من داعش لن ينهي صراعات المنطقة الاستراتيجية (مترجم)

يبعث سقوط معقل تنظيم داعش وعاصمته الرمزية في الرقة بسوريا على الارتياح الشديد، تقع هذه المدينة على ضفاف نهر إقليمي، وقد كانت مقرًّا لجماعة تعتمد ممارسات العصور الوسطى غير العقلية، وقد نشرت الرعب بجرائمها وأعمالها العنيفة، ولكن يبدو أن التحالف الأمريكي مع الأكراد وغيرهم من الجماعات لطرد داعش من المدينة نجح، فلم يعد هناك من يقطع الرؤوس في ساحات البلدة الرئيسية، وينشر الكراهية من المباني الحكومية التي أعادوا طلاءها باللون الأسود.

ولكن دعونا لا نسخر من أنفسنا، فانتهاء أسطورة داعش والسيطرة على أول معاقلها لن يفعل شيئًا ولن يجنب الشرق الأوسط والعالم مجموعة التهديدات الاستراتيجية القائمة، وفي أفضل الأحوال، أوقفت الحرب على داعش زر الصراع الإرهابي.

قبل ظهور داعش كونها دولة متطرفة تمارس الأعمال الإرهابية، كان الشرق الأوسط مزدحمًا بالصراعات والنزاعات التي زعزعت استقراره وهددت بانفجار المنطقة، وكانت سوريا والعراق أرضًا خصبة لظهور الجماعات الإرهابية مثل داعش، ولم تستغل الولايات المتحدة أو تظهر أي نية لقدرتها على تحقيق الاستقرار في المنطقة.

ظهرت داعش في يناير 2014 في سوريا، ثم انتقلت إلى الموصل في العراق في يونيو 2014، وكانت الجماعة قادرة على ضرب كل مكان، من مارسيليا وباريس وبروكسل إلى بغداد وطهران، وقد كان تهديدها محط تركيز.

دعمت سوريا والعراق الحملات المناهضة لداعش، ودخلت الفصائل الكردية لمحاربة التنظيم الإرهابي، ولكن هذه التحالفات كانت مؤقتة، فمبجرد التخلص من التنظيم ستعود مرة أخرى إلى الواجهة.

لم تتمكن الولايات المتحدة بجانب قيادات الشرق الأوسط من استغلال الفرصة وبناء تحالف دائم لحل الصراعات العميقة، فلم يبدءوا في وضع الأسس للدول وتوحيدها، وعلى العكس من ذلك سادت حالة من الفوضى خاصة في العراق، حيث عقد استفتاء كردستان للانفصال عن البلاد، وقد دخل الجيش العراقي يوم الاثنين الماضي مدينة كركوك، لتصبح أول رمز ينفجر في الصراع بعد التخلص من داعش، ومن المرجح أن تنفجر صراعات أخرى لتتفشى مثل السرطان في الشرق الأوسط.

أضافت الولايات المتحدة مشكلة جديدة في سوريا، بدعمها الأكراد وسماحها بسيطرتهم على مساحات واسعة من البلاد، وهو ما تسبب أيضًا في قلق تركيا، حيث مشاركة حزب العمال الكردستاني والذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية في الحرب السورية ودعمه أكراد سوريا، وقاد تحالف أمريكا مع أكراد سوريا إلى نزع ثقة العرب السوريين في واشنطن.

يتجاهل الأكراد في العراق النصيحة الأمريكية، خاصة بعد تحذير واشنطن من اجراء استفتاء الاستقلال، وقد بدا واضحًا أن الأكراد لم يكونوا قادرين على استرداد كركوك، وأنه بدون نفط كركوك ودعم تركيا، لن تكون دولتهم المستقلة قابلة للحياة.

لأول مرة منذ سنوات تظهر واشنطن غير قادرة على إدارة الأزمة في كركوك، وقد يشعر الأكراد بخيبة أمل مبررة.

بعد داعش تظهر مشكلات مثل انهيار الدولة ومظالم الأقليات، فسوريا والعراق حال دخولهما في صراع ستكونان أكثر فتكًا من صراعات لبنان، وسيستمر الصراع في زعزعة الاستقرار، وبالتالي على الدول العربية تغيير نهجها كاملاً، ورغم أن هذا الأمر يحتاج لقائمة إعدادات طويلة، إلا أنه أفضل بديل للحرب والتقسيم.