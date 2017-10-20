البرلمان في أسبوع.. عبد العال يعود من روسيا.. ونواب الأحزاب يوقعون استمارة «علشان تبنيها»

شهد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي سلسلة من الأحداث، كان أبرزها عودة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، قادمًا على رأس وفد رفيع المستوى من روسيا، عقب المشاركة في اجتماع الدورة الـ137 للاتحاد البرلماني الدولي، والتي عقدت بمدينة سانت بطرسبرج الروسية، كذلك انتقد عدد من النواب الحكومة بعد صدور تقرير عن انخفاص الحبوب في مصر.

فيما أعلن النائب فرج عامر عن أنه يعد تشريعًا لإعدام القائمين على الكتائب الإلكترونية الإرهابية، كما حذر النائب مصطفى الجندي، الرئيس السابق للجنة الشؤون الإفريقية بالبرلمان، من مخاطر السيول والأمطار خلال موسم الشتاء الذي بات على الأبواب.

كما شهد البرلمان توقيع بعض نواب الأحزاب على استمارة “علشان تبنيها” لدعوة الرئيس السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، ووقع أعضاء مجلس النواب لحزب مستقبل وطن على الاستمارة، وجاء على رأس الموقعين المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب، وفي المقابل قال النائب محمد السادات إن حملات دعوة الرئيس للترشح لفترة ثانية تزيد عزوف المنافسين والناخبين، كذلك قدم النائب إبراهيم حجازي طلب استجواب عاجل لوزير الأوقاف بشأن التقصير في أداء الوزارة.

عضو زراعة البرلمان: انخفاض إنتاج الحبوب صادم

وصف النائب أشرف عثمان، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بأن إنتاج الحبوب في مصر بلغ 21 مليون طن عام «2015-2016»، مقابل 21.3 مليون طن عام «2014-2015»، بنسبة انخفاض قدرها 1.6%، بالصادم، حيث إن التقرير يؤكد أن هناك تراجعًا فى الإنتاج يقابلة زيادة في السكان والاستهلاك.

وطالب عضو لجنة الزراعة الحكومة ووزارة الزراعة بإعادة النظر في خططهما الزراعية وتوزيع إنتاج المحاصيل الزراعية والبحث عن بدائل لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية، وبخاصة الحبوب التى يعتمد عليها غالبية الشعب في طعامه.

السادات: حملات دعوة الرئيس للترشح تزيد عزوف المنافسين والناخبين

أكد محمد أنور السادات، البرلماني السابق ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن انطلاق حملات لدعوة الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية ثانية كحملة “علشان تبنيها” وغيرها من الحملات المماثلة التي ربما تنطلق قريبًا والدعوات لمليونية أمام الاتحادية، كل هذا سوف يؤثر سلبًا على المناخ السياسي في مصر، وسوف يزيد حالة العزوف والإحجام عن الترشح لمنافسة الرئيس السيسي في الانتخابات أكثر مما نحن عليه الآن، وسوف يؤدي أيضًا إلى عزوف الناخبين عن النزول للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات القادمة.

إبراهيم حجازي يتقدم بطلب استجواب لوزير الأوقاف

قال النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي إنه تقدم بطلب استجواب عاجل للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والخاص بالتقصير البين في أداء الوزارة والقيام بدورها الرئيسي فى إدارة المراكز الإسلامية وضعف أداء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القيام باختصاصاته.

وأشار حجازي فى بيان صحفي إلى أن المسلسل المستمر من الأحداث الدموية المتكررة في قتل وسفك دماء الأقباط بمختلف الأعمار بدون تمييز وآخرها تفجيرات كنائس البطرسية بالقاهرة ومارمرقص بالإسكندرية ومارجرجس بطنطا وصولاً إلى مقتل كاهن كنيسة القديس يوليوس الأقصى القمص سمعان شحاتة سببه الرئيسي التطرف الفكري، مؤكدًا على ضرورة مواجهة هذا التطرف الفكري بعرض الفكر الإسلامي في صورته المستنيرة التي تظهر سماحة الإسلام وتبرز عطاءه الحضاري للإنسانية بما يكفل إمكانية التعايش بين أبناء الرسالات السماوية ويكفل إقامة مجتمع إنساني يظله السلام والعدل.

فرج عامر يعد تشريعًا لإعدام القائمين على الكتائب الإلكترونية الإرهابية

أشاد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بكفاءة أجهزة الأمن في ضبط العديد من القضايا الخاصة بالتحريض على الإرهاب والعنف ضد مؤسسات الدولة وقضايا الابتزاز المادي والنصب على المواطنين من خلال الإنترنت، وقال عامر في بيان له أصدره اليوم إن أجهزة الأمن تستحق كل التقدير والشكر بعد نجاحها في ضبط 41 قضية ابتزاز مادي ونصب على المواطنين بعدد من مديريات الأمن عبر شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” إضافة إلى نجاح الأجهزة الأمنية عقب الاستعانة بالتقنيات الحديثة في السيطرة على 4 حسابات لقيام القائمين عليها بنشر مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع. وأشار عامر إلى انه سوف يتقدم لمجلس النواب بمشروع قانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية، لإعدام القائمين على هذه المواقع.

الجندي يحذر الحكومة من كوارث السيول والأمطار

حذر النائب مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب والرئيس السابق للجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان، من مخاطر السيول والأمطار خلال موسم الشتاء الذي بات على الأبواب، مطالبًا الحكومة بالإعلان عن خطط واستراتيجيات لمواجهة أي مخاطر للأمطار والسيول، وقال الجندي في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إن المواطنين يريدون معرفة استعدادات الحكومة لمواجهة أخطار السيول المُحتملة خلال فصل الشتاء الذي أصبح على الأبواب متسائلاً: “هل وزارات التنمية المحلية والموارد المائية والري والزراعة والكهرباء والإسكان وغيرها من الوزارات الأخرى لديها خطط واستراتيجيات جديدة لمواجهة أي مخاطر للأمطار والسيول؟”.

كما تساءل عن مبلغ الملياري جنيه الذي قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيصه لمحافظتي البحيرة والإسكندرية لمواجهة مخاطر السيول منذ أكثر من عامين.