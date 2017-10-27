البرلمان في أسبوع .. سؤال حول ضياع 10 مليار جنية ووفد يسافر إلي أمريكا

شهد مجلس النواب سلسلة من الأحداث، كان أبرزها تقديم بيان عاجل بسبب اختفاء 10 مليارات جنيه في ظروف غامضة، وسفر وفد برلماني رفيع المستوى برئاسة الدكتور علي عبد العال إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والكونجرس الأمريكي.

كما شهد مجلس النواب الموافقة على قانون الهيئات الشبابية المقدم من الحكومة، والذي يؤكد أحقية الشباب من الجنسين فى مقاعد مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 50%، ويتضمن عقوبات رادعة لمواجهة أي إخلال يؤثر في سير عمل الهيئات الشبابية، ويعوقها عن تأدية دورها.

أبو زهاد يتقدم ببيان عاجل لاختفاء 10 مليارات جنيه في ظروف غامضة

تقدم خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه ضد كل من رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل ووزيرة التخطيط الدكتور هالة السعيد، بسبب ضياع قرض البنك الدولي المخصص لإعمار الصعيد، متسائلاً: هل يمكن أن يختفي قرض بـ10 مليارات جنيه في ظروف غامضة؟!

وشدد أبو زهاد على أنه في حالة التأخر في صرف قرض البنك الدولي فإنه سيتخذ العديد من الإجراءات، ولن يقف مكتوف الأيدي ضد ضياع مشروع تنمية الصعيد، مؤكدًا أن محافظة سوهاج وقنا من المحافظات الأشد فقرًا في مصر بشكل عام، وتحتاجان إلى العديد من المشروعات الخدمية والتنموية.

رضوان يستعرض تفاصيل زيارة الوفد البرلماني للولايات المتحدة الأمريكية

قال طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن هناك وفدًا برلمانيًّا برئاسة الدكتور علي عبد العالي سيتوجه صباح اليوم الجمعة، ولمدة ستة أيام إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والكونجرس الأمريكي.

يضم الوفد المستشار أحمد سعد أمين عام المجلس، والمهندس محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، والنائبة ماريان عازر، والنواب كريم درويش ومحمد السلاب وعمرو صدقي.

عبد الصبور: حصر طلبات كافة المتقدمين لتعويضات النوبة

شارك ياسين عبد الصبور عربي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة نصر النوبة، بمحافظة أسوان، في اجتماع اللجنة التي شكلها وزير العدل، برئاسة محافظ أسوان، لحصر تعويضات النوبة، وبحضور سكرتير عام المحافظة، وبعض الأجهزة الرقابية والتنفيذية.

وأوضح عبد الصبور أن اللجنة تم تشكيلها بناء على قرار رئاسي، وأنه خلال الاجتماع تم حصر كل المتقدمين خلال الأسبوع الماضي.

دسوقي يقترح تطبيق قانون المرور الجديد في المناطق الجاهزة

قال محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات، إن قانون المرور الجديد يعتمد على تطبيق التكنولوجيا في تيسير وتسجيل المخالفات، وذلك لتغيير الأسلوب النمطي التقليدي في إدارة العملية المرورية، مقترحًا تطبيق القانون في بعض المناطق في صورته الآلية الجديدة، لحين جاهزية كل المناطق، للتحول لمنظومة المرور الآلية الحديثة، رافضًا الأصوات التي تنادي بعدم جاهزية مصر لتطبيق مثل هذا القانون.

عبلة الهواري: قانون الهيئات الشبابية الجديد سيمنح نسبة 50% من المقاعد للشباب

قالت الدكتورة عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن مجلس النواب سيناقش قانون الهيئات الشبابية الجديد خلال جلسات الأسبوع الحالي، وذلك نظرًا لأهميته وإرتباطه بقانون الرياضة.

وأكدت الهواري في بيان صحفي لها أن قانون الهيئات الشبابية الجديد سيمنح نسبة 50 % من المقاعد للشباب في الهيئات الشبابية، كما أنه سيحظر ممارسة أي عضو لأي نشاط سياسي أو حزبي داخل الهيئات الشبابية، مشيرة إلى أن القانون سيحدد كذلك عقوبات صارمة في حالة خروج الأعضاء عن الاحترام الواجب داخل الهيئات الشبابية.

وأوضحت أنه تم عقد 11 اجتماعًا لمناقشة قانون الهيئات الشبابية، تخلله عقد جلسات استماع حول القانون، بمشاركة الخبراء المتخصصين في المجال، مؤكده أنه لأول مره في قانون الهيئات الشبابية الجديد تكون الجهة الإدارية المختصة للهيئة الشبابية والجهة المركزية ممثلة في وزارة الشباب لها قوة الرقابة والإشراف والمتابعة للهيئات الشبابية في المحافظات.

ورشة عمل للتوافق حول مادتي ٢ و١٦ من تنظيم عمل المأذونين

أقام محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن دائرة عين شمس بحزب المصريين الأحرار، ورشة عمل للمأذونين، للتوافق حول المادتين ٢ و١٦ من مشروع قانون تنظيم عمل المأذونين، وتم الاتفاق على أن يكون النقل بين الدوائر بعدد مرة واحدة في مدة لا تقل عن خمس سنوات.

إضافة إلى التوافق حول تجريم ومعاقبة المأذون الذي يثبت عليه كتابة عقد لقاصر، وكذلك المواد المتعلقة بالعقوبات والتظلمات والطعون على العقوبات والفصل والسماح للمأذون بالطعن على قرار العقوبة أمام المحكمة الابتدائية ثم مجلس الدولة، وذلك للوقف أو الفصل أو أي عقوبة إدارية، وأكد الكومي أنه سيقوم بعرض ومناقشة تلك التوصيات خلال اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب.