البرلمان في أسبوع.. تحذير من تحديث البيانات الشخصية لعملاء بنك دولي بمصر

شهد مجلس النواب سلسلة من الأحداث الأسبوع الماضي، أبرزها سفر رئيس المجلس إلى روسيا للمشاركة في فعاليات اجتماع الدورة الـ137 للاتحاد البرلماني الدولي، والتي تبدأ بمدينة سانت بطرسبرج السبت المقبل، ومشاركة برلمانية في افتتاح سجن جمصة، ومطالبة بالاستثمار في التعليم، وطلبا إحاطة لوزيري “الإسكان والرياضة” وسؤال لوزير الري، وطلب إحاطة لرئيس الوزراء.

كما سادت حالة من الترقب للقرار الجمهوري الذي أصدره أمس الخميس رئيس الجمهورية، والخاص بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شهور، تبدأ من اليوم الجمعة، حيث وفقًا للدستور لا بد أن يعرض القرار على البرلمان خلال 7 أيام، في حين أن المجلس لن يعقد قبل يوم 22 من الشهر الحالي، فمن المترقب عقد جلسة طارئة لمناقشة القرار والتصويت عليه.

عابد: مستشفى سجن جمصة طفرة في مجال حقوق الإنسان

شارك علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “المصريين الأحرار” ورئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، في افتتاح مستشفى سجن جمصة صباح أمس الخميس بقوة 236 سريرًا، وغرف عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية.

وأكد عابد أن مستشفى سجن جمصة يعد طفرة غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان، متوجهًا بالشكر لوزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، ومساعد الوزير للسجون اللواء مصطفى شحاتة، ومدير أمن الدقهلية اللواء أيمن الملاح، على جهدهم الرائع.

رئيس لجنة التعليم: علينا تهيئة ظروف أفضل للمعلمين

قال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إنه لا بد من تهيئة ظروف عمل لائقة ودفع أجور عادلة لجميع المعلمين ومنهم الأساتذة الجامعيون، ويتطلب هذا الأمر أيضًا توفير فرص التأهيل وتنمية المهارات للمعلمين وزيادة عدد المعلمين المؤهلين، كما يتطلب إزالة القيود غير الضرورية المفروضة على البحث والتدريس والذود عن الحرية الأكاديمية في جميع مراحل التعليم.

مجدي ملك يتقدم بطلبي إحاطة لوزيري الإسكان والرياضة وسؤال لوزير الري

تقدم مجدي ملك، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بمحافظة المنيا، بطلب إحاطة إلى وزير الإسكان بشأن إحلال وتجديد شبكة المياه لبعض المناطق بمدينة سمالوط والقرى التابعة لها، بسبب تهالكها وتسرب المياه منها.

كما تقدم بسؤال إلى وزير الري بشأن ما قدمته المعاهد البحثية التابعة لوزارة الري من إنجازات لقطاع الموارد المائية لمصر منذ عام 2009 حتى 2017 وما هي الميزانية المخصصة لها في كل عام خلال هذه الفترة.

وتقدم بطلب إحاطة موجه لوزير الشباب والرياضة بشأن توقف العمل في إنشاء استاد المنيا الرياضي منذ أكثر من عام وأثر ذلك على النشاط الرياضي، لعدم وجود بدائل بالمحافظة.

حجازي يتقدم بطلب إحاطة حول تحديث البيانات الشخصية ببنك دولي بمصر

تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي بطلب إحاطة عاجل للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بشأن اتخاذ الإجراءات الفورية لوضع ضوابط لاستمارة تحديث البيانات الشخصية التي تطلبها البنوك العاملة بمصر من عملائها، والتي أغلبها تنتمي لدول أجنبية، حيث إن نوعية وتفاصيل البيانات التي يطلبها أحد البنوك من عملائه تحت مسمى “تحديث البيانات الشخصية” تشوبها الصبغة الاستخباراتية، وليست مجرد تحديث لبيانات، مشددًا على أن ما يطلبه البنك يمس عديدًا من الجهات السيادية والحربية والشرطية.

وأكد حجازي أن الصفحة الثانية من استمارة “تحديث البيانات الشخصية” لأحد البنوك العاملة بمصر والذي يقع مركزه الرئيسي بإنجلترا تطلب تفاصيل تمس الأمن القومي لجمهورية مصر العربية، وتطلب بيانات تفصيلية لم أرَ مثلها في استمارات تحديث البيانات الشخصية للبنوك الأخرى العاملة بمصر.

وأشار إلى أن تلك التفاصيل لو تسربت لجهات خارجية فهي تمس الأمن القومي للوطن من خلال إتاحة بيانات عن العاملين بالقوات المسلحة والمخابرات والقوات الشرطية والعاملين بسلك القضاء والمسؤولين بالحكومة وجهات سيادية أخرى بمصر.

وأوضح أن الصفحة الثالثة تطلب تفاصيل عن انتماءات عملائها السياسية والاجتماعية والتنموية، مشيرًا إلى أن تلك التفاصيل في الصفحة الثالثة مثل التفاصيل المطلوبة في الفقرة الأخيرة من الصفحة الثانية لها الصبغة الاستخباراتية، وليست مجرد تحديث بيانات شخصية.

الجزار: دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لمواجهة البطالة

طالب أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للشباب، لمواجهة شبح البطالة الذي أصبح كابوس كل البيوت المصرية، مطالبًا الشباب بضرورة العمل في المشروعات وعدم انتظار الوظائف الحكومية.