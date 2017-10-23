الانتخابات الرئاسية تشعل الأوضاع في كينيا (مترجم)

بعدما هربت مفوضة الانتخابات خوفا من تهديدات بقتلها، اتهم مسؤول الانتخابات، الأحزاب السياسية في البلاد بتقويض استقرار كينيا، مشككا في مصداقية عملية الاقتراع المقررة في الأيام المقبلة.

من المقرر أن يصوت الكينيون مرة أخرى على الرئاسة في 26 أكتوبر الجاري، بعدما صعد الرئيس الحالي للبلاد، أوهورو كينياتا، خلال الانتخابات الأولى في أغسطس الماضي بفوزه على زعيم المعارضة المخضرم، رايلا أودينجا بـ1.4 مليون صوت، لكن الأخير توجه إلى المحكمة العليا في كينيا، مؤكدا أن التصويت تم التلاعب به لضمان فوز الرئيس، وفي مفاجأة للبلاد، قررت المحكمة أن التصويت كان معيبا، ولأول مرة في إفريقيا، تلغى النتائج، ما يمهد الطريق لإجراء انتخابات جديدة.

ورغم ذلك، قال أودينجا إنه سوف ينسحب من السباق، مصرا على أن اللجنة المستقلة للانتخابات كانت منحازة بشدة ضده، ولن تكون قادرة على إصلاح المشاكل الكامنة ورائها في يوم الانتخابات.

الحملات الانتخابية المتجددة تزداد سخونة مع اقتراب يوم الاقتراع، وفي يوم الثلاثاء الماضي، أوقف أودينجا الاحتجاجات في مركز مدينة نيروبي، مدعيا أن مؤيديه كانوا هدفا لعنف الشرطة، وتقول منظمات حقوق الانسان إن ما يقرب من 70 شخصا قتلوا في أنحاء البلاد في أعقاب الانتخابات الأخيرة.

ولاتزال وفاة كريس مساندو، مسؤول الأمن الرقمي في اللجنة الانتخابية، الذي قتل قبل أسبوع من الانتخابات، دون حل أو تحقيق، وفي يوم الأربعاء الماضي، استقالت مفوضة الانتخابات، مشيرة إلى أنها تلقت تهديدات بالقتل.

وقال وافلا تشيبوكاتي، مسؤول كبير عن الانتخابات: من المفارقات أن الشعب نفسه، الزعماء السياسيين، الذين يفترض أنهم يبنون الأمة أصبحوا أكبر تهديدا للسلام والاستقرار في البلاد.

وحذر تشيبوكاتي من أنه لا يستطيع أن يكون واثقا حقا من إمكانية إجراء انتخابات رئاسية ذات مصداقية، ما لم تتفق الأحزاب السياسية المتصارعة على الحوار، وأن يتخلى أعضاء لجنة الانتخابات عن مصالحهم السياسية الحزبية.

وجاءت تصريحات تشيبوكاتي بعد ساعات فقط من إعلان عضو اللجنة الانتخابية، روزالين أكومبي، استقالتها من نيويورك، حيث هربت بسبب تهديدات مجهولة المصدر، وكان من المقرر أن تساعد في رئاسة وفد لجنة تشرف على طباعة بطاقات الاقتراع في دبي، لكنها قالت إنها حجزت سرا رحلة من دبي إلى نيويورك، وأعلنت استقالتها.

وقالت أكومبي إنه من المستحيل في هذه المرحلة إجراء انتخابات ذات مصداقية، مضيفة أن الطرفين المتنازعين كانا بحاجة إلى التفاوض حول طريقهما للخروج مما وصفته بأنه “أزمة سياسية”.

رفض أودينجا المشاركة يعقد المشكلة، ورغم قوله إنه سينسحب، لم يقدم على أي خطوة تشير إلى ذلك، وقال مفوض الانتخابات لصحيفة محلية “ستاندرد”، إن اسم أودينجا ظهر على بطاقات الاقتراع التي طبعت هذا الأسبوع في مدينة دبي.

وقال باتريك غاثارا، المحلل السياسي الكيني: انسحاب أودينجا يحرمه أساسا من الشرعية، لدينا الآن أزمة سياسية، وليس أزمة دستورية، ولا يزال هناك وقت لحل سياسي يسمح لنا بتأجيل هذه الانتخابات.

وصرح الرئيس كينياتا بأن التصويت سيجري كما مقرر، وقال نائب الرئيس، ويليام روتو للصحفيين يوم الثلاثاء الماضي، إن الحزب الحاكم لن يوافق على أي حوار مع المعارضة قبل إجراء الانتخابات.

وقالت أكومبي، إن عواقب إجراء التصويت قد تكون وخيمة، مضيفة: إننى أشارك هذا الخوف، إذا واصلنا إلى الانتخابات في 26 أكتوبر الجاري، فليس هناك ما يمكننا فعله لتجنب العنف.

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