الاقتصاد في أسبوع.. عامر: الإصلاح الاقتصادي فاق التوقعات.. و33.26% معدل التضخم خلال سبتمبر

شهد الأسبوع الماضي عددًا من التصريحات الاقتصادية الحكومية، التي تتعلق بأعمال المجموعة الوزارية الاقتصادية وقراراتها، وبعض التغييرات التي طرأت على الاقتصاد أهمها: طارق عامر من واشنطن يصرح أن نتائج الإصلاح الاقتصادي فاقت التوقعات، والبنك المركزي يعلن أن 33.26% معدل التضخم خلال سبتمبر 2017، والبنك الدولي يتوقع تراجع عجز الموازنة بمصر إلى 8.8% بنهاية العام المالي الجاري، وزيادة معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% في العام المالي 2017/2018، ونقيب الفلاحين يطالب الحكومة باستلام محصول الأرز بدلاً من التجار، والجريدة الرسمية تنشر قرار التموين بإلزام المنتجين كتابة الأسعار على البضائع، وتحويلات المصريين ترتفع لـ 16.3 مليار جنيه خلال 10 شهور.

طارق عامر: نتائج الإصلاح الاقتصادي فاقت التوقعات

أكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أن نتائج عملية الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر منذ الربع الأخير من العام الماضي جاءت قوية، وفاقت كل التوقعات، وأن ما تم تنفيذه من إصلاحات لم يكن مجرد إجراءات اقتصادية، بل كان عملية تحول كبرى في مفاهيم خاطئة قودت قدرات الاقتصاد المصري على مدار سنوات طويلة، وهدف هذا التحول إلى الهجرة من مفهوم التحكم إلى مفهوم الجرأة لإطلاق القدرات.

وأضاف عامر أن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج متكامل يجب تقييمه كليًّا وليس جزئيًّا، وما تحقق من نتائج حتى الآن يعد إعجازًا، حيث تدفق إلى الاقتصاد أكثر من 18 مليار دولار استثمارات خارجية في الأوراق المالية المصرية، وجذبت مصر طلبات من مؤسسات دولية بأكثر من 26 مليار دولار في السندات الدولية التي تصدرها مصر، فضلاً عن موافقة الجهات الدولية على إقراض مصر أكثر من 20 مليار دولار، وبلغت التدفقات من داخل مصر نحو 35 مليار دولار، وهو أمر لم يكن موجودًا من قبل.

البنك المركزي: 33.26% معدل التضخم خلال سبتمبر 2017

أعلن البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر تراجع معدل التضخم خلال شهر سبتمبر، موضحًا تراجع معدل التضخم بنسبة ٠.١٣% خلال شهر سبتمبر، ليسجل ١% فقط مقابل ١.١٣% خلال أغسطس.

وأضاف البنك المركزي أن المعدل السنوي للتضخم العام تراجع ليسجل ٣١.٥٩% في سبتمبر 2017 مقابل ٣١.٩٢% في أغسطس 2017، كما تراجع المعدل الشهري للتضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي المصري، ليسجل 0.19% في سبتمبر مقابل 0.31% في أغسطس 2017، كما انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 33.26% في سبتمبر 2017 مقابل 34.86 % في أغسطس 2017.

البنك الدولي: عجز الموازنة بمصر يتراجع إلى 8.8% بنهاية العام المالي الجاري

توقع البنك الدولي تراجع عجز الموازنة في مصر إلى 8.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018، مقابل 10.8 % في العام المالي السابق له، وذلك بفضل إصلاح نظام دعم منتجات الطاقة وزيادة العائدات الضريبية. جاء ذلك في العدد الجديد من تقرير “آفاق الاقتصاد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، الصادر من البنك الدولي.

البنك الدولي: 4.5% معدل نمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2017/2018

توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 4.5% خلال السنة المالية 2017/2018، مستندًا في توقعه هذه النسبة إلى مرونة الاستھلاك الخاص.

وقال البنك الدولي إن معدل النمو في العام 2019 يصل إلى 5.3%، وهو نفس المستوى الذي توقعه صندوق النقد الدولي، كما توقع البنك أن يتراجع معدل التضخم في أسعار المستهلكين إلى 23.3% في عام 2017، وإلى 22.1% في عام 2018، وصولاً إلى 14% في عام 2019.

نقيب الفلاحين يطالب الحكومة باستلام محصول الأرز بدلاً من التجار

طالب نقيب عام الفلاحين حسين عبد الرحمن بأن يقوم البنك المصري الزراعي والمضارب التابعة للحكومة باستلام وشراء محصول الأرز من الفلاحين، مشيرًا إلى أن الوزارة حددت سعرًا استرشاديًّا للأرز يتراوح بين 3.500 و3.800 للطن حسب نوعية الأرز، بينما يقوم التجار برفع سعر طن الأرز إلى 4000 جنيه.

البنك المركزي: 16.3 مليار جنيه تحويلات المصريين خلال 10 شهور

أكد البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ 16.3 مليار جنيه خلال الفترة من نوفمبر 2016 وحتى أغسطس 2017، موضحًا أن تحويلات المصريين بالخارج بلغت 2.4 مليار دولار بمعدل 17.3 % خلال هذه الفترة التي عقبت قرار تحرير سعر الصرف، مقارنة بذات الفترة من العام المالي السابق.