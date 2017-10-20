الاقتصاد في أسبوع.. سندات دولارية جديدة.. والانتهاء من 91% من أعمال حقل ظهر

شهد الأسبوع الماضي عددًا من التصريحات الاقتصادية الحكومية، التي تتعلق بأعمال المجموعة الوزارية الاقتصادية وقراراتها، وبعض التغييرات التي طرأت على الاقتصاد أهمها: سحر نصر بحثت مع سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة زيادة الاستثمارات، وانخفاض عجز الميزان التجاري لـ 14.7 % في يوليو الماضي، ووزير المالية يؤكد أن المؤسسات الدولية تشيد بنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وإصدار سندات دولارية جديدة بداية عام 2018، ولا رفع لضريبة القيمة المضافة، والصندوق لم يطلب فرض ضرائب تصاعدية، وارتفاع التضخم أمر استثنائي، وسينخفض تدريجيًّا في الأشهر القادمة، ومصر تخطط لتجديد اتفاق بقيمة ملياري دولار مع بنوك دولية لتعزيز الاحتياطي النقدي، ووزير البترول يؤكد الانتهاء من 91% من أعمال حقل ظهر للغاز الطبيعى.

سحر نصر تبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي زيادة الاستثمارات

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، والبعثة التنظيمية للمفوضية الأوروبية، في إطار برنامج الدعم الموحد وبحث إعداد الأولويات للتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت نصر أن الوزارة تركز على زيادة الاستثمارات، وترحب بكافة المستثمرين الأوروبيين فى مصر، وتعمل على تقديم كافة التسهيلات لهم لزيادة استثماراتهم، بجانب اهتمامها بدعم المشروعات التنموية، والتي تنسق فيها مع جميع شركاء مصر فى التنمية لدعم القطاعات ذات الأولوية فى المرحلة الحالية، مشيرة إلى التعاون المتميز بين الحكومة والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني فى العديد من المشروعات.

انخفاض عجز الميزان التجاري 14.7 % في يوليو

أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض العجز في الميزان التجاري، ليصل إلى 3.5 مليار دولار خلال شهر يوليو 2017، مقابل 4.10 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض 14.7%.

وذكر الجهاز في نشرته الشهرية لبيانات التجارة الخارجية عن يوليو 2017 أن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 17.9 في المائة، حيـث بلغـت 1.92 مليار دولار خلال شهر يوليو 2017، مقابل 1.63 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وانخفضت قيمـة الواردات بنسبة 5.4%، حيث بلغـت 5.42 مليار دولار خلال شهر يوليو 2017، مقابل 5.73 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وزير المالية: المؤسسات الدولية تشيد بنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي

أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وما حققه من أهداف لقي إشادة وتقديرًا من صندوق النقد والبنك الدوليين.

وأوضح الوزير أن من ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي استقرار السياسة المالية والاقتصادية وتهيئة مناخ مناسب لجذب مزيد من المستثمرين والاستثمارات الأجنبية لمصر، سواء في أدوات الدين الثابتة أو الاستثمار المباشر.

إصدار سندات دولارية جديدة بداية عام 2018

أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن مصر تعتزم إصدار سندات دولارية بقيمة 3 مليارات دولار مطلع 2018، بالإضافة إلى سندات دولية مقومة باليورو بقيمة مليار يورو.

وأشار إلى أن نسبة نمو عام 2016/ 2017 بلغت 4.2%، وتعمل الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات، لرفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6 % على مدى السنوات الخمس أو السبع المقبلة، ابتداء من العام المالي 2018/2019.

وزير المالية ينفي رفع ضريبة القيمة المضافة

نفى عمر الجارحي، وزير المالية، وجود نية لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة عن النسبة الحالية التي تبلغ 14%.

مصر تخطط لتجديد اتفاق بقيمة ملياري دولار لتعزيز الاحتياطي النقدي

أعلن وزير المالية عن تخطيط مصر لتجديد اتفاق تمويلي بقيمة ملياري دولار مع بنوك دولية لمدة عام، بهدف تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف الجارحي أن اتفاقية إعادة الشراء الأصلية البالغ قيمتها 2 مليار دولار والتي تم التوقيع عليها في نوفمبر 2016 وتستحق السداد بعد عام، قدمت في إطارها العديد من البنوك الدولية استثمارات نقدية مقابل السندات الدولية الصادرة عن وزارة المالية والمدرجة في البورصة الأيرلندية.

وزير المالية ينفي طلب صندوق النقد الدولي فرض ضرائب تصاعدية

نفي وزير المالية ما تردد عن طلب صندوق النقد الدولي فرض ضرائب تصاعدية أكثر مما هي عليه الآن وتقديم دعم نقدي للمواطنين.

وأضاف الوزير أنه اجتمع مع كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، ومجموعة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وأكد أن الصندوق لم يطلب هذه الأمور على الإطلاق، وأننا قمنا بعرض شكل الدعم الذي نعطيه للمستحقين، بالإضافة إلى حزمة الحماية الاجتماعية المدرجة بموازنة 2017/2018.

وزير البترول: الانتهاء من 91% من أعمال حقل ظهر

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، سير العمل بمشروع تنمية حقل ظهر للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، موضحًا أن نسبة تقدم الأعمال بالمشروع بلغت حاليًّا 91%، بما يشير إلى بدء العد التنازلي للانتهاء من تنفيذ المشروع، لإطلاق باكورة الإنتاج من أكبر كشف للغاز فى منطقة البحر المتوسط.

وزير المالية: ارتفاع التضخم استثنائي وسينخفض تدريجيًّا

أكد وزير المالية عمرو الجارحى أن ارتفاع التضخم كان أمرًا استثنائيًّا في ضوء تحرير سعر الصرف والإجراءات الإصلاحية التى تمت، موضحًا أن التضخم سينخفض تدريجيًّا في الأشهر القادمة.