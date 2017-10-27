الاقتصاد في أسبوع.. الحكومة توافق على «التأمين الصحى الشامل» و«الاستثمار»

شهد الأسبوع الماضي عددًا من التصريحات الاقتصادية الحكومية، التي تتعلق بأعمال المجموعة الوزارية الاقتصادية وقراراتها، وبعض التغييرات التي طرأت على الاقتصاد، أهمها: بعثة صندوق النقد الدولي تبدأ مراجعة سير برنامج الإصلاح الاقتصادي، وسعر الدولار يسجل 17.60 جنيه في البنوك، والحكومة توافق على «التأمين الصحى الشامل» واللائحة التنفيذية لـ«الاستثمار»، وقرار جمهوري بالموافقة على تسهيل ائتماني بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، و«التموين» تضع القواعد الإرشادية لاستيراد القمح خلال أسبوعين، وارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة 1.5 مليار دولار، والبنك المركزي يؤكد أن 33% فقط من البالغين لديهم حسابات مصرفية، ووزير التموين ينفي تخفيض سعر كيلو السكر عن 9.5 جنيهات، وتسجيل المواليد الجدد ببطاقات التموين فى يناير 2018، وسحر نصر تبحث عن زيادة الاستثمارات.

بعثة صندوق النقد تبدأ مراجعة سير برنامج الإصلاح الاقتصادي

بدأت بعثة صندوق النقد الدولي اجتماعاتها في القاهرة، وذلك لإجراء المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، تمهيدًا للحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، والتي تقدر بنحو 2 مليار دولار، حيث تستمر الاجتماعات واللقاءات بالمسؤولين المصريين لمدة أسبوعين.

سعر الدولار يسجل 17.60 جنيه في البنوك

سجل سعر صرف الدولار 17.60جنيه للشراء، و17.70جنيه للبيع، وفقًا لأحدث بيانات البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي وبنك القاهرة.

الحكومة توافق على «التأمين الصحى الشامل» واللائحة التنفيذية لـ«الاستثمار»

وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه الأسبوعى، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، على قانون التأمين الصحى الشامل، واللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، كما ناقش تعديلات مشروع قانون البناء الموحد، تمهيدًا لإعداد المسودة النهائية له.

قرار جمهوري بالموافقة على تسهيل ائتماني بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 247 لسنة 2017 بالموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن مشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحي الشرقية بمحافظة الإسكندرية.

وبمقتضى هذا القرار تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية لحكومة جمهورية مصر العربية تسهيلاً ائتمانيًّا تبلغ قيمته 50 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 27 مارس 2017.

«التموين»: إصدار القواعد الإرشادية لاستيراد القمح خلال أسبوعين

قال وزير التموين، على المصيلحي، إنه فى غضون أسبوعين سيتم إصدار القواعد الإرشادية لاستيراد القمح، والتي ستوضح للتجار بالتفصيل جميع المواصفات والإجراءات واللوائح الخاصة باستيراد القمح.

وذكر المصيلحي أن لجنة من وزارة الزراعة تعكف على وضع القواعد المبسطة، في إطار الجهود الرامية لتهدئة مخاوف الموردين الذين يفرضون علاوات مخاطر كبيرة، بسبب ما يصفونه بأنه عدم اتساق قواعد الاستيراد وعمليات التفتيش.

ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة 1.5 مليار دولار

كشف البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، عن ارتفاع صافي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة خلال العام المالي 2016 /2017 بقيمة 1.5 مليار دولار.

وأكد البنك المركزي في أحدث تقرير شهري صادر عنه أن حجم الاستثمارات الأجنبية سجل 7.9 مليار دولار خلال 2016/2027، مقابل 6.4 مليار دولار في العام المالي 2015/ 2016.

«البنك المركزي»: 33% فقط من البالغين لديهم حسابات مصرفية

أكد وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة المالية، طارق الخولي، أن الشمول المالي يشمل المنظومة المصرفية، والتي تضم كافة المعاملات النقدية الموجودة في المجتمع.

وأضاف الخولي، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الناس والبنوك بعنوان “الشمول المالي ما له وما عليه”، أن 33% فقط من البالغين في المجتمع المصري لديهم حسابات في البنوك.

وزير التموين ينفي تخفيض سعر كيلو السكر عن 9.5 جنيهات

نفي الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تخفيض سعر كيلو السكر عن 9.5 جنيهات للكيلو ضمن مقررات السلع المضافة للبطاقات التموينية.

وأوضح الوزير، في مؤتمر صحفي بجهاز تنمية التجارة الداخلية، أن هناك استقرارًا في أسعار الأرز الذي يتم طرحه بـ 650 قرشًا ضمن البطاقات.

تسجيل المواليد الجدد ببطاقات التموين فى يناير 2018

أعلن الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، أن فتح التسجيل للمواليد الجدد سيكون في شهر يناير 2018، موضحًا أنه تم الانتهاء من تنقية البطاقات التموينية ما عدا 350 ألف بطاقة من إجمالي 67 مليون مستفيد، لا يزال بها أخطاء، وهو رقم ضئيل للغاية.

سحر نصر تبحث زيادة الاستثمارات

عملت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، خلال الأسبوع الماضي، على جذب مزيد من الاستثمارات، من خلال عدة اجتماعات ولقاءات، كان منها لقاء بوفد من بورصة لندن، من أجل بحث سبل تعزيز التعاون بين الحكومة وبورصة لندن في تطوير سوق رأس المال، فضلاً عن سبل دعم الشركات المصرية لزيادة رأس المال وتوسيع الاستثمارات في مصر.

كما التقت نصر بوفد أمريكي برئاسة ريتشارد ألبرايت، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، واستعرضت خلال اللقاء إنجازات برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى الإصلاحات والإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين، والتي تقوم بشكل رئيسي على الإصلاحات التشريعية، وإصدار قانون الاستثمار الجديد، والإصلاح المؤسسي، مثل تطوير وتوسيع مركز خدمة للمستثمرين، للقضاء على البيروقراطية وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات.

وعلى جانب آخر بحثت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مع بول جارنييه سفير دولة سويسرا لدى القاهرة زيادة الشراكة بين مصر وسويسرا وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وزيادة الاستثمارات السويسرية في مصر واستراتيجية التعاون الجديدة حتى 2020، والتي تم الاتفاق على إطلاقها قريبًا، في إطار دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.