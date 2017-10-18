«الاستثمار» حبيس أدراج الحكومة

رغم تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد في الأول من يونيو الماضي أي قبل 4 أشهر و18 يوما، لم تصدرها الحكومة حتى الآن، بالمخالفة للقانون الذي يلزم إصدارها خلال تسعين يومًا من تاريخ نشر القانون، ما جعل النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، يتقدم ببيان عاجل إلى رئيس البرلمان لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن الواقعة.

وأكد رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه رغم مرور المدة القانونية لصدور اللائحة، إلا أنها لم تخرج من الأدراج، ما يعطي صورة ذهنية سلبية لدى المستثمرين، موضحا أن القوانين القديمة ما زالت مفعلة حتى الآن رغم كونها لا تساعد في جلب الاستثمارات، وكانت عائقًا أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

وقال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد غير مبرر، لاسيما أن الإقرار كان لابد أن يتم في مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تصديق الرئيس، ومرّ حتى الآن 5 أشهر على صدور التشريع ولا يوجد جديد يذكر.

واستنكر الدكتور أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، عدم صدور قانون الاستثمار بعد مراجعات ودراسات امتدت لعامين ونصف منذ المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، وتظل اللائحة الخاصة بقانون الاستثمار حبيسة الأدراج حتى الآن، مطالبا بتهيئة المناخ الاقتصادي؛ بإصدار التشريعات والقوانين التي تأخرت كثيرا دون مبرر.

وأوضح خزيم أنه دون إصدار التشريعات الجديدة ستظل مصر تعاني من عدم القدرة على النمو، في ظل مدرسة اقتصادية تعتمد على الجباية، وتترك التنمية، ولابد أن نتحول إلى مدرسة التنمية بالتشريعات وسرعة إصدارها.

المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قال «نحن لسنا سبب تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، والحكومة أرسلت اللائحة التنفيذية لمجلس الدولة من 20 أغسطس وردت إلينا في 7 أكتوبر الجاري وتم إرسالها إلى الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار في 11 أكتوبر لمراجعتها»، مؤكدا أن اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الاستثمار سوف تصدر بمجرد انتهاء مراجعتها من وزارة الاستثمار؛ لإبداء رؤيتها التي سيتم أخذها في الاعتبار.