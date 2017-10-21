الاحتلال يُقَّسم بحر غزة.. والصيادون: المساحة لا تكفي

يواجه الصياد الفلسطيني أزمات متتالية في مصدر رزقه الوحيد في قطاع غزة، فما بين اعتداءات على قوارب الصيد وإطلاق نار واعتقال في بعض الحالات للصيادين، يتم حصارهم في مساحة مسموحة للصيد لا تجدي نفعا بحسب إفادات الصيادين أنفسهم، حيث مؤخرا، تم السماح لهم بالوصول إلى 9 أميال، لكن الأمر لم يحقق أي إيجابيات، فهذه المساحة صغيرة ولا تعزز الثروة السمكية التي يستطيع الصيادون جمعها.

هذه المساحة التي ازدادت بشكل مؤقت، والتي كانت فقط 3 أميال بحرية، قد تساعد في إيجاد أنواع جديدة من الأسماك في أسواق القطاع، لكن المساحة المتفق عليها في جميع الاتفاقيات، كانت تصل لأكثر من 25 ميل بحري، ولم تخلو أيضا من اعتراض الصيادين.

الصياد الشاب يحيى عويس، يجوب البحر بمركبه الصغير في المساحة المخصصة للصيد، يؤكد لـ”البديل” أنه كان من المفترض أن تكون المساحة 20 ميلا بحريا، هذا ما كان واردا قبل أعوام طويلة، وهذه المساحة أيضا لا تكفي لوفرة الأسماك في القطاع، لكن الأمر مختلف الآن، مضيفا أنه قد أصبح البحر مقسما من قبل الاحتلال، بحيث يُسمح للصياد دخول ثلاثة أميال من الشمال، ومثلها من الجنوب، و6 أميال من وادي غزة لبيت لاهيا، أي أن الصياد الآن يقع في حيرة من أمره بين المناطق المسموح دخولها والممنوعة عليه، وهناك خطرا في دخوله للمناطق الممنوعة، فقد لا يعود منها، نتيجة إطلاق النار المباشر، أو خراطيم المياه التي تستخدمها قوات الاحتلال، والتي تعمل على إغراق المراكب، ناهيك عن اعتقال الصيادين لفترات قد تصل لأكثر من شهر.

السماح بمساحة 9 أميال ليس أمرا جديدا، فعويس، كصياد متابع، يشير إلى أنها المرة الرابعة خلال عامين، حيث يسمح الاحتلال بزيادة مساحة الصيد، لكنها برأيه كصياد يعمل في هذه المهنة منذ أكثر من 10 سنوات، يرى أنها لا تعزز قطاع الصيد، فهذه المساحة لا تنعش الاقتصاد، ولا تزيد الثروة السمكية، ولا تدرِ أنواعا كثيرة من الأسماك في القطاع.

يقول عويس: هذا البحر لي، اقتباسا من الشاعر الفلسطيني محمود درويش، لكنه سرعان ما يتعجب مكملا، “على الورق بس!” مشيرا إلى أن البحر لا يخضع لسيادة فلسطينية، بل إن الاحتلال مازال المتحكم الأول فيه، وعن طريقه يتحكم في الاقتصاد الفلسطيني.

وأضاف أن مساحة الصيد كلما زادت كلما كانت وفرة الأسماك أكبر، مؤكدا أن الاحتلال لا يقوم بتوسيع منطقة الصيد لخوفه على الصيادين الفلسطينيين، بل لأن الأوقات التي لا تكون فيها وفرة في الثروة السمكية ويكون تدفق الأسماك شحيح، يقوم الاحتلال بتوسيع مساحة الصيد، كونه يعرف أنها لن تجدي نفعا.

وهو ما أكده زكريا بكر، مسؤول لجان الصيادين، حيث قال إن توسيع مساحة الصيد من الجانب الإسرائيلي يهدف للترويج الإعلامي وتجميل وجه الاحتلال، مشيرا إلى أن توسعة مساحة الصيد تستمر ل6 أسابيع فقط، وسط زعم من الاحتلال بأنه يقدم تسهيلات للصيادين في قطاع غزة.