الأهلي يفتح أبوابه للجماهير.. وتأكد غياب المسمار عن موقعة محمد الخامس

أعلن اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن مجلس الإدارة قرر فتح باب مدرجات ملعب “مختار التتش” بمقر النادي بالجزيرة، أمام الجماهير في مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي غدًا الثلاثاء.

وأكد المدير التنفيذي للنادي الأهلي، في تصريحات لموقع ناديه، أن القرار جاء بعد الجلسة التي عقدها صباح اليوم الاثنين، مع حسام البدري، المدير الفني للفريق، الذي أبدى رغبته في مؤازرة الجماهير للفريق، قبل مغادرته إلى المغرب، لخوض موقعة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد الرياضي المغربي.

ويحل المارد الأحمر، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالأميرة الإفريقية برصيد 8 ألقاب، ضيفًا على الوداد الرياضي، يوم السبت المقبل، في إياب نهائي رابطة الأبطال، وكانت موقعة الذهاب التي جمعت الفريقين على ملعب “برج العرب” بالإسكندرية قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويحتاج الأهلي إلى تحقيق الفوز في موقعة الإياب أو التعادل بأكثر من هدف، من أجل تحقيق اللقب التاسع له في تاريخ مشاركاته بالبطولة المحببة لدى جماهيره العريضة، والتي تؤهل الفائز بها إلى المشاركة في مونديال الأندية الذي تحتضنه الإمارات العربية المتحدة هذا العام.

من جانبه أعرب حسام البدري عن خالص شكره لمجلس الإدارة برئاسة المهندس محمود طاهر والمدير التنفيذي اللواء شيرين شمس، على استجابتهم السريعة في إنهاء الاجراءات اللازمة لدخول الجماهير، وأكد البدري أن حضور الجماهير للمران أمر هام للفريق؛ لمنح اللاعبين الطاقة الإيجابية والدفعة المعنوية الكبيرة للذهاب إلى المغرب بدوافع قوية للعودة بكأس البطولة.

على جانب آخر تأكد غياب حسام عاشور، لاعب الوسط وقائد الفريق عن مباراة الإياب، بسبب الإصابة التي يعاني منها، وأكد خالد محمود، طبيب الفريق، أن عاشور لا يزال يؤدي برنامجه التأهيلي للتخلص من آلام الشد في العضلة الضامة، وباتت فرص لحاقه بلقاء السبت المقبل صعبة للغاية.