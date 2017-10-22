الأهلي يستضيف النجم في إياب نصف نهائي أبطال إفريقيا

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في مصر والقارة السمراء في السابعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، صوب مدينة الإسكندرية وبالتحديد نحو ملعب “برج العرب”، لمتابعة القمة المرتقبة بين الأهلي المصري والنجم الساحلي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

انتهت نتيجة مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين على الملعب الأوليمبي بمدينة سوسة التونسية، بفوز النجم الساحلي بهدفين مقابل هدف، ويحتاج الأهلي إلى الفوز بهدف نظيف أو بفارق هدفين، كي يظفر ببطاقة العبور إلى مباراة الذهب، أو تحقيق نفس نتيجة مباراة الذهاب والاحتكام إلى شوطين إضافيين وركلات المعاناة الترجيحية في حالة نهاية الوقت الإضافي بنفس النتيجة التي انتهى بها الوقت الأصلي للمباراة.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم من جنوب إفريقيا بقيادة فيكتور جوميز، ويعاونه مواطنوه جوهانس موشيدي، مساعد أول، وليندخايا بولو، مساعد ثانٍ، والحكم الرابع كريستوفرهاريسون، سبق للحكم الجنوب إفريقي أن أدار مباراة واحدة للنادي الأهلي وكانت أمام القطن الكاميروني بنفس المسابقة، والتي أقيمت في مايو الماضي بالكاميرون، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين دون رد.

ويأمل حسام البدري، المدير الفني للشياطين الحمر، في إستغلال عاملي الملعب والجمهور في موقعة “برج العرب”، حيث يؤازر بطل مصر في مباراته المصيرية أمام النجم 50 ألف مشجع، من أجل تحقيق الانتصار والعبور إلى المباراة النهائية على حساب النجم الساحلي، كما فعلها وتأهل إلى نصف النهائي على حساب الترجي ممثل الكرة التونسية أيضًا.

واستدعى البدري لموقعة النجم كلاًّ من: شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وأحمد عادل عبد المنعم، في حراسة المرمى، وسعد الدين سمير، ورامي ربيعة، ومحمد نجيب، وصبري رحيل، وحسين السيد، وعلي معلول، في خط الدفاع، ووليد سليمان، ومؤمن زكريا، وأحمد الشيخ، وأحمد حمودي، وميدو جابر، وصالح جمعة، وعبد الله السعيد، وهشام محمد، وعمرو السولية، في الوسط، وعماد متعب، ووليد آزارو، وجونيو أجايي، في الهجوم.

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: علي معلول، محمد نجيب، سعد الدين سمير، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، رامي ربيعة، صالح جمعة، وليد سليمان، جونيور أجايي.

الهجوم: وليد آزارو.