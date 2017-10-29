الأربعاء| انطلاق الدورة 26 لـ«الموسيقى العربية» بمشاركة 16 دولة

تحتضن دار الأوبرا المصرية فعاليات الدورة السادسة والعشرين لمهرجان الموسيقى العربية، الذي يقام خلال الفترة من 1 حتى 15 من نوفمبر المقبل، بمشاركة 84 فنانا من الوطن العربى بمجمل 16 دولة من بينهم تونس والإمارات والجزائر والسودان والولايات المتحدة الأمريكية والدنمارك والسعودية وليبيا والكويت.

وتقام الفعاليات في ثلاث محافظات؛ على مسارح الأوبرا بالقاهرة (المسرح الكبير والصغير والجمهورية ومعهد الموسيقى العربية)، والإسكندرية، ودمنهور، وتحمل الدورة هذا العام اسم المطرب الراحل محسن فاروق، وتشهد تكريم 24 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية.

45 حفلا على مدار أسبوعين

تتضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية 45 حفلا غنائيا وموسيقيا يحييه 84 فنانا؛ نهال نبيل ووائل الفشني وآية عبد الله وصابرين النجيلي وآيات فاروق، وهاني شاكر وأحمد عفت وهاني عامر ومحمد متولي ومحمد الخولي ومي حسن ونهى حافظ وحنان عصام والجبيلي، ومحمد عساف من فلسطين ومصطفى النجدي ونهاد فتحي وغادة آدم وأحمد إبراهيم، ورحاب مطاوع وأحمد سعد ومحمد الحلى وياسر سليمان، وأجفان ورامي عياش ومروة حمدي ومحمد حسن وأمنية من المغرب، ولطفى بوشناق من تونس، وسعيد عثمان ومي فاروق، وعبد الله الرويشد من الكويت.

أيضا، الفنان محمود درويش ومحمد حسن وصفوان بهلوان من سوريا، وإبراهيم فاروق وإبراهيم راشد وأميمة طالب من تونس، وعاصى الحلانى من لبنان، وأميرة أحمد وحسناء ونادية مصطفى وياسمين على من مصر، وأمير دندن من فلسطين، ومحمد ثروت، ومروان خورى من لبنان، ورويدا عطية من سوريا، ومدحت صالح، وصابر الرباعي من تونس.

المكرمين داخل المهرجان

وأعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، رئيسة المهرجان، والمخرجة جيهان مرسي مديرة المهرجان، عن تكريم مجموعة من الفنانين الراحلين بالدورة السادسة والعشرين، منهم الشاعر سيد حجاب وعماد عبد الحليم ومحمود جرشة وعلي إسماعيل، بالإضافة إلى تكريم مجموعة من كبار المؤلفين والإعلاميين وشباب الموسيقيين بدار الأوبرا.

ندوات ونقاش مفتوح

وبجانب برنامج الحفلات، تقيم إدارة المهرجان مجموعة من الندوات على مدار 4 أيام، تبدأ من 2 وتنتهى 6 نوفمبر، على المسرح الصغير بدار الأوبرا، وتفتح النقاش حول أثر الموسيقى الدرامية في تغيير الموسيقى العربية، وتأثير التغييرات الراهنة على المنتج الموسيقي العربي.

فيما يقام على هامش مهرجان الموسيقى العربية معرض للصور الفوتوغرافية في بهو المسرح الكبير بدار الأوبرا عن مشوار المطرب الراحل محسن فاروق، إلى جانب معرضين لفنون الخط العربي.

الدراما الموسيقية

ويعرض في حفل افتتاح المهرجان على المسرح الكبير للأوبرا، عملاً فنياً بعنوان «الدراما الموسيقية» إخراج حازم طايل، تبرز فيه جماليات الموسيقى الشرقية ودورها في الدراما المصرية والعربية، ويعزفها أوركسترا تم تكوينه خصيصاً لهذه المناسبة بقيادة المايسترو أحمد عاطف.