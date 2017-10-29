الأحذية ذات النعل الأحمر من كريستيان لوبوتان

الحذاء يعتبر مكملاً أساسياً لجميع الإطلالات، وخاصةً في السهرات والمناسبات، مع الفساتين والملابس الرسمية والأوقات المهمة، فى عنصر هام لإضفاء روح من الإثارة على المظهر العام، ولأن راحة الجسم تأتي من راحة القدمين، نقدم لك أفضل مصممي الأحذية وهو المصمم العالمي كريستيان لوبوتان.

كريستيان لوبوتان أحد أهم مصممي الأحذية في العالم، حيث إنه يقدم أجمل التصاميم وأكثرها مرونة وأناقة وراحة، فكانت بدايته الفعلية عام 1993م حين أطلق أول مجموعة أحذية خاصة به، حيث بدأ حينها بصناعة الأحذية ذات النعل الأحمر، ومن هنا ارتبط اسم لوبوتان به.

فكرة أحذية النعل الأحمر:

وترجع فكرة تصميم النعل الأحمر أن كريستيان لوبوتان كان في إحدى عروض الأزياء الخاصة به، ومن ثم لاحظ أن إطلالات ومظهر العارضات ينقصه شيء ما لكي يكتمل جماله، وفي ذلك الوقت جذب انتباهه لون طلاء الأظافر الأحمر الذي كانت تضعه إحدى مساعديه، ومن هنا وقع في غرام اللون الأحمر وإضافة إلى جميع تصاميم أحذيته، ومن هنا وتميزت أحذية لوبوتان بالنعل الأحمر.

وأكثر مايميز أحذية كريستيان لوبوتان ، أن المصمم يبحث دائماً عن عن الأفكار الملهمة والغريبة والحديثة يستوحي منها تصميمه في إطار من الراحة والاناقة معاً، وأيضا أنه يستخدم خامات متنوعة وجديدة في تصميمه.

مميزات مجموعة Dear India:

نجد في مجموعة لوبوتان الحديثة التي أطلقها في دبى تحت اسم” Dear India” تأثرها الواضح بالثقافة الهندية، فضمت هذه المجموعة حقائب وأحذية للنساء والرجال، بها الكثير من الزخارف والنقوش، واستخدام أقمشة الساري الهندي والمعروف بألوانه وتفاصيله الرائعة، والمصنوع يدوياً مما يضفي عليها جودة وقيمة، وذلك باشتراكه مع المصمم الهندي المعروف Sabyasachi.

فإذا كنتي من محبي الفخامة والرقي، فسوف تجدين ما تفضلينه في المجموعة التي أطلقها على موقعه العالي والمسطح، والتي تشبه كثيراً تلك التي كانت ترتدى في البلاط الملكي وتطريز اليدوي الروكوكو ذات الألوان الفضية والذهبية، ورجع ارتفاع سعرها إلى أنه استغرق في صناعتها الزوج الواحد من الأحذية موداً اوبيراندي الإلكتروني، والتي استوحاها من القصر الملكي، وتميزت هذه المجموعة بالكعب 67 ساعة، حيث وصل سعرها بين 3474- 4182 دولارا.

فإذا كنتي ممن تهوى الجرأة والتفاصيل الكثيرة فقومي بمشاهدة مجموعة موسم الخريف، فتميزت هذه المجموعة بالكعب العالي وجاءت وجاءت براقة أكثر من أي وقت مضى آخر، فنجد صندل أتليتيكا مزين الجلد والقطيفة والذي أضاف له رونق خاص، وأكثر الأحذية لفتت النظر حذاء بلاتفورم رويال ستراس والذي كان لامع كلياً مضاف عليه البلورات اللامعة، وجاء بوت الكاحل والأحذية الشتوية مصنوعة من الفرو، وفى حين جاء الباج بوتز وصندل لاتينيون يتسم بالبساطة.

وتميز هذا الشتاء عند كريستيان لوبوتان بـ Sock Boots عن غيره، والتي تجمع بين الحذاء والجوارب معاً والتي انتشرت في الفترة السابقة، ونوع الأقمشة التي استخدمها، فاستخدم الأقمشة القطنية مثل التي توجد في الجوارب الرياضية، والدانتيل والشيفون، فيما تنوعت أطوال هذه الأحذية منها القصير ومنها ما وصل إلى أعلى حد الركبة، ويمكنك ارتداءها على التنانير القصيرة والجينز.

وإذا كنتي تودين الذهاب إلى حفلة أو سهرة، فعليك باقتناء حذاء من مجموعة لوبوتان الصيفية والتي أطلق عليها اسم “حفلة صيفية”، حيث إن خيم على هذه المجموعة المرح والتنوع وجاءت الألوان تعبر عن الحالة الطبيعة للصيف، فكانت هذه المجموعة مزيجا بين الحضارة المكسيكية والحضارة المصرية القديمة، وتزينت الرسومات والطبعات الزاهية، وكانت أغلب أحذية هذه المجموعة مسطحة، والتي يحبب ارتداؤها في فصل الصيف والصنادل بالألوان المشرقة الفاتحة وأضاف عليها بعض من المسامير.

وفيما جاءت الأحذية الرياضية غالب عليها الرسومات بألوان كثيرة، واستخدام التطريز اليدوي لإضافة البهجة على الأحذية والتي صنعت من الجلد اللماع والجلد السويدى.

وإذا كنتي عروسا واقتَرب موعد زفافك، فحاولي أن يكون حذاء الزفاف من أحذية لوبوتان المطرزة بالفصوص البراقة موديل Cross me، حتى يكتمل روعة فستانك، الذي تم صنعه من قماش الستان الأبيض لكي يضيف رونقا وفخامة على فستان العروس.

إعلان مدفوع