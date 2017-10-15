استمرار فعاليات «تنمية جنوب الوادي».. وورش فنية للأطفال

تستمر فعاليات لجنة تنمية جنوب الوادي في ثلاث قرى بمحافظة المنيا «دلجا، الكرم، دير أبو حنس» حتى 17 أكتوبر الجاري، برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع محافظة المنيا، ووزارات التربية والتعليم، والشباب، والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة.

وتتضمن الفعاليات التي تستمر على مدار ثلاثة أيام، عروضا فنية لفرق الفنون الشعبية، وورش تذوق موسيقي، وعروضا للسيرك القومي والأراجوز وخيال الظل، وصالون مصر المبدعة للشاعر محمد بهجت، بمصاحبة فرقة مدرسة الإنشاد الديني، وعرضا مسرحيا بعنوان «كأنك تراه»، وعروضا لأطفال كورال المنيا وفرقة ملوي للفنون الشعبية وكورال مركز شباب المنيا وفرقة الموسيقى العربية.

كما تشمل الفعاليات عروضًا للقائمين على إدارة مشروعك بالمحافظة، تتضمن القروض والخدمات غير المالية للمساهمة في زيادة المشروعات الصغيرة للوصول إلى أكبر شريحة مستهدفة من الشباب عن طريق الحوار المجتمعي بالقرى المستهدفة، كما ستقوم وحدة التنمية الاقتصادية بعمل مسح ميداني ورصد على أرض الواقع للمعوقات في القرى لوضع الحلول لها والمساهمة في إحداث عملية تنمية لأهل القرى المستهدفة.

ويقام بالقرى الثلاثة ورش لتعليمهم فن الخيامية والجريد والنحاس، بالإضافة إلى ورش الرسم للأطفال والمقدمة لأطفال القرى للتعرف على بدايات الفن التشكيلي والتعرف على الألوان.