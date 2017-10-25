استفتاء الانفصال الكردستاني.. رهانات خاسرة تصطدم بالواقع

معركة خاسرة خاضها رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، على الرغم من التحذيرات الدولية والإقليمية والمحلية، لكن الزعيم الكردي راهن خلال المعركة على الدعم الخارجي الموهوم، خاصة من المحور السعودي الأمريكي، فلم يكن يعلم أنه سيقف لاحقًا في ساحة المعركة وحيدًا، فما كان منه إلا أن يتراجع سريعًا أمام الضغوط الاقتصادية والسياسية التي فرضتها العديد من الدول الإقليمية وعلى رأسها إيران وتركيا، ناهيك عن الضغوط المحلية من الحكومة والبرلمان العراقي، أضف إلى ذلك إظهار العديد من الدول العربية والغربية دعمها للحكومة العراقية على حساب محاولات كردستان الانفصالية، الأمر الذي دفعه إلى التراجع وإعادة فتح قنوات التفاوض.

تراجع كردستاني

في خطوة مفاجئة أبدت حكومة إقليم كردستان العراق اليوم استعدادها لتجميد نتائج الاستفتاء، والبدء في حوار مع بغداد، ووقف التحركات العسكرية، ودعت أربيل، في بيان، إلى “وقف إطلاق النار فورًا ووقف جميع العمليات العسكرية في إقليم كردستان، كما دعت إلى البدء بحوار مفتوح بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية على أساس الدستور العراقي”، حيث قالت الحكومة الكردستانية: من منطلق المسؤولية أمام شعب كردستان والعراق نقترح للحكومة والشعب والرأي العام العراقي والعالمي تجميد نتائج الاستفتاء وبدء حوار مفتوح مع الحكومة الاتحادية. وأضافت أن “الهجمات والصدامات بين القوات العراقية‌ وقوات البيشمركة منذ 16 أكتوبر إلى اليوم أدّت لوقوع خسائر من الطرفين، وقد تؤدي إلى حرب استنزاف، وتدمير النسيج الاجتماعي بين المكونات العراقية”.

تضييقات عسكرية واقتصادية

توقع العديد من الخبراء التراجع السريع لزعيم إقليم كردستان أمام الضغوط السياسية والعسكرية والاقتصادية الداخلية والخارجية، فرئيس الإقليم “مسعود بارزاني” لا يملك نفسًا طويلًا ولا دعمًا دوليًّا للاستمرار في معركة الانفصال، الأمر الذي جعل قرار التراجع حتميًّا بالنسبه له في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، خاصة بعد أن انهارت قوات البيشمركة سريعًا أمام تقدمات الجيش العراقي في محافظة كركوك، وسقط ما يزيد على 30 قتيلاً من قوات البيشمركة والقوات العراقية في اشتباكات خلال عملية “إعادة فرض الأمن في مناطق متنازع عليها”، الأمر الذي يعني اقتطاع المزيد من النفوذ الذي كان بحوزة رئيس إقليم كردستان، مسعود البرزاني، والقضاء على جزء كبير من أحلام الاستقلال بعد السيطرة على الحقول النفطية في كركوك، والتي تمثل مصدرًا هامًّا للإيرادات في الإقليم.

جاء القرار الكردي بتجميد نتائج الاستفتاء في الوقت الذي بدأت فيه القوات الاتحادية العراقية تتقدم نحو منفذ “فيش خابور”، وتدعو عناصر البيشمركة إلى تسليم المنطقة من دون مقاومة، وقالت القوات إن هذه العملية تهدف إلى السيطرة على المنفذ الحدودي الرابط بين العراق وسوريا وتركيا، فضلًا عن إعادة عناصر البيشمركة إلى حدود ما قبل الاحتلال الأمريكي عام 2003، وهو أمر يفرض على قيادة العمليات المشتركة بالجيش العراقي السيطرة على كل المناطق المتنازع عليها، خاصة تلك الواقعة في أقصى الشمال العراقي، وعودة القوات العراقية إلى الحضور مجددًا في المناطق والمنافذ الحدودية، وحصر قوات البيشمركة التابعة لـ”بارزاني” ضمن نطاق الإقليم لا عند حدوده مع الدول المجاورة.

أضف إلى ذلك سيطرة القوات العراقية المشتركة على أماكن استراتيجية في المدينة، من أبرزها مركز المحافظة ومطار كركوك وقاعدة “كي واحد” العسكرية، ومنشأة “غاز الشمال” ومركز الشرطة ومحطة توليد الكهرباء والحي الصناعي الاستراتيجي جنوب المدينة، وعلى الفور أصدر رئيس الوزراء العراقي “حيدر العبادي” أوامره برفع العلم العراقي على جميع المباني الرسمية في المدينة والمناطق المتنازع عليها مع أربيل، الأمر الذي يعني بداية النهاية للمشاريع والطموحات الانفصالية الكردية، نظرًا لكون هذه السيطرة ستأتي بتبعات وخيمة على الإقليم، أهمها إيقاف تصدير النفط عبر خطوط النفط المارة بالإقليم إلى ميناء جيهان التركي، خاصة أن قرابة ثلثي الصادرات النفطية للإقليم تبدأ من حقول كركوك الغنية، وتنتهي بميناء جيهان التركي، الأمر الذي يعني خطوة تأديبية عقابية جديدة من الحكومة العراقية لرئيس الإقليم الكردستاني وقواته.

على الجانب الاقتصادي شهدت مشروعات مملوكة لمستثمرين من إقليم كردستان ينشطون في مدن جنوب ووسط العراق العديد من الاعتداءات المسلحة، حيث كشف مسؤولون أكراد في أربيل عن تعرض ست مصالح كردية لأعمال عنف من قبل جماعات مسلحة يرجح أنها تابعة للحشد الشعبي، اضطرتها إلى التوقف بشكل كامل عن العمل، من بينها شركة اتصالات “كورك” وشركة “سفين” لأعمال البناء الجاهز وشركة “مهجة خان” للتحويل المالي.

في ذات الإطار أعلنت الحكومة العراقية عقب إجراء استفتاء الانفصال في 25 سبتمبر الماضي جملة من القرارات العقابية، من بينها وقف جميع أشكال التعامل أو التعاون المالي بين البنك المركزي والمؤسسات المالية في الإقليم، فضلًا عن منع الحوالات المالية من العملة الصعبة لإقليم كردستان، والإبقاء على العملة المحلية فقط، الأمر الذي أدى إلى تراجع حجم الاستيراد عما كان عليه قبل استفتاء الانفصال.

انتكاسات سياسية

على جانب آخر انهارت الحياة السياسية داخل الإقليم نفسه، الأمر الذي دفع “بارزاني” إلى إعادة حساباته والنظر في موقفه المتشدد تجاه استفتاء الاستقلال، حيث أعلن برلمان الإقليم، أمس الثلاثاء، تأجيل الانتخابات البرلمانية لثمانية أشهر، بعدما كان مقررًا إجراؤها مع الانتخابات الرئاسية، في الأول من نوفمبر المقبل، جراء الأزمة السياسية الحادة مع الحكومة العراقية، وقد حضر الجلسة معظم نواب الحزبين الرئيسيين “الاتحاد الوطني الكردستاني” و”الحزب الديمقراطي الكردستاني”، وسط مقاطعة كتلتي “حركة التغيير” و”الجماعة الإسلامية” اللتين تشغلان 30 مقعدًا من أصل 111، كما صدر قرار بتجميد الأنشطة الرئاسية لزعيم الإقليم “مسعود بارزاني” لعدم تمديد البرلمان ولايته الرئاسية مجددًا بشكل قانوني، فيما طالبت حركة التغيير باستقالته وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، لتجنيب الإقليم المزيد من الانقسامات السياسية.

الاستقواء بإسرائيل ضعف

اتضح لزعيم الإقليم الكردستاني أن إسرائيل هي الداعم الوحيد لمخطط انفصاله، بعد أن تراجعت أمريكا والسعودية عن دعمه، الأمر الذي دفعه إلى الاستقواء بها، لكنه لم يدرك أن الاستقواء بالضعيف هو ضعف وإذلال، الأمر الذي اتضح جليًّا بعد أن ألتزمت تل أبيب الصمت خلال هجوم القوات العراقية على كركوك والمناطق المتنازع عليها، فوقع بارزاني في فخ الدعم الموهوم.

قبل ساعات من إعلان الإقليم الساعي للانفصال استعداده لتجميد نتائج الاستفتاء، خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أمس الثلاثاء، بتصريحات حاول من خلالها حشد الدعم لتطلعات الأكراد في المنطقة، حيث قال إن “لدى الكيان الإسرائيلي تعاطفًا كبيرًا مع تطلعات الأكراد”، مطالبًا العالم بضرورة الاهتمام بأمنهم ومستقبلهم، وكشف نتنياهو عن أن وزير السياحة الأسبق، رحبعام زئيفي، الذي قتل بأيدي فلسطينيين في القدس المحتلة عام 2001، كان قد توجه إلى كردستان العراق في مهمة سرية إبان ستينيات القرن الماضي، وأشرف على إقامة مستشفى ميداني هناك، وأضاف نتنياهو: الزيارة خلفت لديه انطباعًا عميقًا، زئيفي لمس تأييدًا صادقًا لإسرائيل لا يزال قائمًا حتى يومنا هذا، مؤكدًا أن الأكراد يظهرون نضجًا وطنيًّا ودوليًّا.

على جانب آخر التقى، أمس الثلاثاء، شقيق رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، “دلشاد بارزاني”، ببرلماني إسرائيلي، بحضور رئيس منظمة “كيفا إنترناشيونال للصداقة الكردستانية الإسرائيلية”، بختيار إبراهيم، ورئيس مركز صفدي للدبلوماسية الدولية والأبحاث الدولية العامة في تل أبيب، والذي يمكن وصفه بـ”مدير صفقات المخابرات الإسرائيلية في سوريا”، منذر الصفدي، في العاصمة الألمانية برلين، وقد افتتح “الصفدي” الجلسة واصفًا اللقاء بالتاريخي.