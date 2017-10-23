استجوابات برلمانية حول نقص احتياطي السلع

تستمر توابع التقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة، الذي يفيد تراجع المحزون الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، يشغل الساحة السياسية، حيث أعلن عدد من النواب تقديم استجوابات للحكومة لمعرفة أسباب النقص وسبل علاجها.

تقرير الهيئة العامة للرقابة جاء قبل 4 أيام فقط من تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الذي صدر بمناسبة اليوم لعالمي للغذاء، ورصد انخفاض السلع الأساسية كالقمح والخضر والفاكهة، مقارنة بالأعوام السابقة.

وقفا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن إنتاج القمح بلغ 9,3 مليون طن عام 2015/2016 مقابل 9,6 مليون طن عام 2014/2015 بنسبة انخفاض قدرها 2.8 %، كما بلغ إنتاج الخضر 20.0 مليون طن عام 2015/ 2016 مقابل 21٫3 مليون طن عام 2014/2015 بنسبة انخفاض قدرها 6.5 %.

وبلغ إنتاج الفاكهة 11.1 مليون طن عام 2015/ 2016 مقابل 11٫2 مليون طن عام 2014/2015 بنسبة انخفاض قدرها 0.2%، فيما بلغ إنتاج الحبوب 21.0 مليون طن عام 2015/ 2016، مقابل 21.3 مليون طن عام 2014/2015، بنسبة انخفاض قدرها 1.6.

وكان وزير التموين أكد قبل أيام قليلة من صدور التقرير أن المخزون الاستراتيجي للسع الأساسية يكفي 6 أشهر وهي المدة الآمنة المعمول بها في الحكومة، ونفي وجود أزمة أرز في السوق.

وقال النائب أشرف رشاد، القيادي بحزب مستقبل وطن وعضو لجنة الزراعة، إن الأرقام المذكورة تعد مؤشرا خطيرا على انخفاض الإنتاج، وبالتالي تراجع المخزون، في مقابل الزيادة السكنية، ما يعني أننا مقبلون على أزمة كبيرة في السلع، ولابد من تحرك حكومي قبل فوات الأوان وتفاقم الأوضاع.

وأضاف رشاد لـ”البديل” أن هناك استجوابات لوزراء التموين والزراعة والصناعة؛ لمعرفة خططتهم لحل الأزمة والعمل على دعم الفلاح والاهتمام بالزراعة، بحيث يكون هناك زيادة في المحصول وسد التراجع الموجود في المحزون الاستراتيجي، موضحا أن الاعتماد على الاستيراد حتى في السلع التي يمكن زرعتها في مصر، أزمة كبيرة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وارتفاع سعر الدولار.