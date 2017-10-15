إيران تحصد جائزتين في مهرجان بيروت للأفلام الوثائقية

أسدل ستار الدورة السابعة عشرة من مهرجان بيروت الدولي للسينما، في مسابقتي الأفلام الوثائقية والقصيرة، والذي شهد منافسة قوية بين الأفلام الإيرانية والسعودية والتركية.

وتوجت إيران بجائزتين خلال المهرجان الذي اختتم فعالياته الخميس الماضي، على مسرح سينما صوفيل في بيروت، حيث فاز الفيلم الإيراني «فتاة في وسط الغرفة» أو «دختري در ميان» بجائزة أفضل فيلم قصير.

الفيلم من إخراج كريم لك زادة، ويتناول قصة رجل عجوز في بيت للضيافة، يخطط مع أصدقائه للقاء ابنته المقيمة في ألمانيا منذ عقود.

وفاز الفيلم الإيراني «جاء ذلك الرجل على فرس» أو «آن مرد با اسب أمد» بالجائزة الثالثة لأفضل فيلم قصير، للمخرج الإيراني حسين ربيعي، ونال على إشادات واسعة من لجنة التحكيم، ويتناول الفيلم قصة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة يقع في حب ابنة الجيران؛ ممَّا يثير صراعًا بين العائلتين.

يذكر أنه في افتتاح المهرجان عرض الفيلم الأرجنتينيLa Cordilleraللمخرج سانتياغو ميتري، بحضور المخرج وبطلة الفيلم الممثّلة دولوريس فونزي، وتدور قصة الفيلم حول تداخل الشؤون الشخصية للرئيس الأرجنتيني هرنان بلانكو، الذي يضطلع بدوره الممثل ريكاردو دارين، مع قراراته السياسية.

كما ضم المهرجان هذا العام عددًا من أبرز الأفلام التي عرضت فى مهرجانات دولية كبيرة، من بينها الفيلم البريطاني «لوفينج فنسنت» والذي تدور قصته حول آخر أيام حياة الرسام فنسنت فان جوخ قبل انتحاره، ويشارك في الفيلم 125 رسامًا من كل أنحاء العالم، واستغرق العمل على هذا الفيلم سبعة أعوام.

وفيلم «بيكمنج كاري جرانت»، ويتناول سيرة نجم هوليود الراحل كاري جرانت ويومياته مع الفقر والاضطرابات النفسية، وفيلم «ذا كيلينج أوف إيه سكيرد دير» للمخرج اليوناني يورجوس لانثيموس الحائز جائزة أفضل سيناريو في مهرجان كان 2017.

فيما خصص المهرجان تحية للسينمائي الإيراني عباس كيارستمي لتخليد ذكراه، من خلال عرض ستة أفلام قصيرة قدمتها وزارة السياحة اللبنانية، تتناول الحياة في لبنان قبل اندلاع الحرب الأهلية عام 1975 والتي انتهت عام 1990، وهي خارج المسابقات والفئات.

يذكر أن المهرجان انطلق عام 1997 مع نهاية الحرب الأهلية، ويستهدف وضع لبنان على خريطة السينما.