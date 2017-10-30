إهدار المال العام.. بيع عقار بالزمالك مملوك للدولة بتقييم ما قبل التعويم

تقدم المحامي عبد الغفار مغاوري اليوم ببلاغ إلى النائب العام ورئيس الجمهورية ورئيس الرقابة الإدارية، ضد وزير قطاع الأعمال العام ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والبناء ورئيس شركة السد العالي للمشروعات الكهربائية والصناعية «هايديليكو»، بتهمة الفساد وإهدار المال العام.

وكشف البلاغ عن بيع العقار رقم 35 في شارع حسن عاصم، بناصية يحيى إبراهيم بمنطقة الزمالك، والبالغة مساحته 400 متر على 5 أدوار، ويشمل 10 شقق بالمخالفة للقانون وبسعر أقل من ثمنه الحقيقي، مما يُعد إهدارًا للمال العام.

وذكر البلاغ أنه في شهر أغسطس من العام الماضي 2016 تم تقييم العقار بمبلغ 20 مليونًا ومائة ألف جنيه ليكون بداية مزاد، أي قبل تعويم الجنيه المصري بقرار من البنك المركزي في 3 نوفمبر 2016، وهذا المبلغ يقل وقتها عن الثمن بثمانية ملايين جنيه.

وبعد تحرير سعر الصرف ارتفعت الأسعار بما لا يقل عن 40% في سوق العقارات، ولكن وزير قطاع الأعمال العام ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والبناء ورئيس شركة السد العالي للمشروعات الكهربائية والصناعية «هايديليكو»، عرضوا العقار للبيع بنفس التقييم وبنفس الثمن، رغم ارتفاع الأسعار الذي حدث، وتم بيع العقار بمبلغ 20 مليونًا وخمسمائة ألف جنيه، والمشتري لم يسدد 40% مقابل رسو المزاد عليه، على أن يقسط الباقي على سنتين، ولذلك تم إلغاء البيع في شهر مارس 2017.

وأوضح البلاغ أن المشكو في حقهم قاموا مرة أخرى بإقرار البيع في شهر مايو 2017 دون النظر إلى فارق السعر الذي حدث بعد تحرير سعر الصرف، مما يعد إهدارًا للمال العام.

وفي هذا السياق قال المحامي عبد الغفار مغاوري، مقدم البلاغ لـ«البديل»، إن بيع عقار بمنطقة الزمالك بنفس التقييم القديم رغم تحرير سعر الصرف والكل يعلم مدى ارتفاع الأسعار يعد إهدارًا المال العام، ولذلك تم تقديم البلاغ إلى النائب العام ورئيس الجمهورية؛ من أجل التحقيق فيه والحفاظ على حق الشعب وحق الدولة في مالها العام، ففي الوقت الذي تريد مصر فيه أن تتقدم نجد الفساد وإهدار المال العام يغل يدها عن ذلك.

وأشار «مغاوري» إلى أن قطاع الأعمال العام، الذي يملك ثروة إنتاجية وبنية تحتية وخبرة وثروة بشرية تستطيع إعادته لسابق عهده، يفتقد إلى حُسن الإدارة، كما يوجد به فساد، لا بد أن يتم محاربته والقضاء عليه؛ حتى يستطيع الوقوف على قدميه مرة أخرى.