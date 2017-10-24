إسرائيل والمعارضة السورية.. تعاون يتصاعد لمواجهة مأزق مشترك

لم تعد اللقاءات بين قادة المعارضة السورية المسلحة وشخصيات قيادية في الكيان الصهيوني خبرًا جديدًا، فالمتابع للأزمة السورية منذ بدايتها قبل ست سنوات تقريبًا، يعرف جيدًا حقيقة العلاقات بين الطرفين التي يمكن وصفها بالوطيدة على المستوي السياسي والعسكري والتنسيق الأمني والاستخباري، لكن خلال الأشهر الأخيرة، وبعدما فشلت جميع رهانات الطرفين على إسقاط النظام السوري وإضعاف الجيش وشرذمة الدولة، بات التقارب بينهما ضرورة حتمية في محاولة للخروج من مأزق مشترك.

لقاء جديد وتنسيق مشترك

كشف موقع الإذاعة الصهيونية “كول حي”، عن لقاء تم مؤخرًا بين وزير الاتصالات الإسرائيلي، أيوب قرا، التابع لحزب الليكود الحاكم، وأحد أبرز قادة المعارضة السورية المسلحة، كمال اللبواني، في فلسطين المحتلة.

وبحسب الإذاعة، فإن اللبواني حضر إلى الأراضي المحتلة للقاء قرا، وفي ختام اللقاء زعم الأول أن “إيران تسيطر بواسطة حزب الله على سوريا ولبنان، وإذا لم تحصل قوات المعارضة على مساعدة من الولايات المتحدة، فإن إيران ستسيطر على الشرق الأوسط كله”، على حد تعبيره، وأضاف اللبواني: على الأردن أن تؤمِّن مرورًا حرًا للأكراد في منطقتها، الأمر الذي سيوقف إيران عن السيطرة على سوريا والعراق.

وقال اللبواني إن الرئيس السوري بشار الأسد، يشوه صورة إسرائيل في سوريا، مضيفا خلال جولة تفقدية له في أحد المستشفيات التي تعالج جرحى الجماعات المسلحة الإرهابية الناشطة في سوريا: الأسد داخل سوريا يدعي بأن الإسرائيليين هم العدو، ولكن هنا في المستشفى نرى إسرائيل على حقيقتها، وأنا أتساءل من هو العدو الحقيقي؟، مطالبا من الحكومة الإسرائيلية بمساعدة الشعب السوري على إسقاط النظام.

الجدير بالذكر أن كمال اللبواني، الذي يعتبر أحد أبرز قيادات المعارضة السورية، سبق أن زار إسرائيل ثلاث مرات قبل ذلك بشكل علني، وأجرى عدة لقاءات إذاعية مع مراسليها قبل أقل من عامين، إلا أن الجديد هذه المرة يتمثل في زيارته لمقر الكنيست بالقدس المحتلة.

العلاقات بين إسرائيل والمعارضة السورية

باتت العلاقات بين الطرفين واضحة كقرص الشمس، حتى أن قيادات الطرفين لم تعد بإمكانها إنكارها بل باتت تجاهر بها من خلال التأكيد على أن الفصائل السورية المعارضة لن تُعادي إسرائيل بعد سقوط النظام السوري، فيما تتعدد أشكال ومجالات التعاون الإسرائيلي مع المعارضة السورية، بداية من استقبال قتلى وجرحي الأخيرة في المستشفيات الإسرائيلية وتقديم العلاج لهم على نفقتها لمواصلة القتال في ساحة المعركة مع الجيش السوري لتحقيق الأهداف وحماية المصالح الإسرائيلية، وصولًا إلى زيارات القيادات السورية المعارضة إلى تل أبيب لتقديم فروض الولاء والطاعة للاحتلال وتلقي التعليمات والأوامر ومشاركة هؤلاء القيادات في مؤتمرات إسرائيلية أمنية وسياسية، مرورًا بالدعم اللوجيستي الإسرائيلي لتلك الفصائل وتأمين الطرق وتقديم المعلومات الاستخباراتية.

مأزق مشترك

بالنظر إلى الأوضاع السياسية والعسكرية الحالية في الميدان السوري، نجد أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يقع في خندق واحد مع المعارضة السورية المسلحة، وهو خندق الخسارة السياسية والعسكرية وفشل جميع الرهانات سواء المنصبة على طاولة المفاوضات، أو غيرها المعتمدة على الدعم الدولي، أو المستندة إلى تحقيق إنجازات عسكرية على الأرض تمكنهم من التوسع الميداني أو على الأقل إطالة أمد الصراع في سوريا، فالمعطيات الحالية تدفع الطرفين نحو تعاون حتمي وضروري، خاصة بعد سيطرة الجيش السوري وحلفائه سواء الروس أو الإيرانيين على العديد من المدن والجبهات الاستراتيجية وانتزاع داعش من بؤر سيطرته التي كان أبرزها في حلب ودير الزور وتدمر وحمص.

راهن الاحتلال الإسرائيلي والمعارضة السورية على صعود الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على اعتبار انه سيحقق توغلًا في الساحة الإقليمية وخاصة في سوريا على حساب روسيا التي أصبحت تمسك بزمام الأمور في المنطقة ويزداد نفوذها يومًا بعد الآخر، لكن يبدو أن الرئيس الأمريكي أدرك مبكرًا أن معركته في سوريا خاسرة وأوراقه محروقة هناك، فقطع ترامب تكهنات المعارضة السورية بعزوف أمريكي على فرض نفوذها ووجودها العسكري والسياسي في سوريا، وظهر ذلك جليًا في قرار أمريكي بقطع الدعم عن فصائل المعارضة السورية ووقف برامج تسليحها، الأمر الذي شكل صفعة قوية على وجه تلك الفصائل المسلحة، وفي الوقت نفسه، فإن تقارب تركيا مع المحور الروسي الإيراني، وتشرذم المعسكر القطري السعودي الداعم لتلك الفصائل، جعل الأخيرة وحيدة في ساحة المعركة دون داعم حقيقي لها، سوى الاحتلال الإسرائيلي.

على الجانب الآخر، فإن إسرائيل أيضًا مصابة بهستيريا اقتراب إيران أو حزب الله أو الجيش السوري من الجولان المحتل، أو نقل أسلحة حديثة ومتطورة من سوريا أو إيران إلى حزب الله، الأمر الذي يدفعها إلى التذرع من حين لآخر بسقوط قذائف على الجولان أو مكافحة التنظيمات الإرهابية هناك، لتخرق السيادة السورية وتخرج في جولات استكشافية بطائراتها تحاول من خلالها استطلاع ما يحدث في الأراضي السورية وإطلاق النيران والقذائف إن لزم الأمر على مناطق استراتيجية ومستودعات أسلحة للجيش السوري، في محاولة لدعم الجماعات السورية المسلحة هناك وتحجيم تحركات الجيش السوري والقوات الإيرانية.

وفي السياق، أكدت الحكومة السورية اليوم الثلاثاء، أن القذائف الإسرائيلية التي ضربت مواقعها في ريف القنيطرة وتسببت في خسائر مادية، كانت بالمساعدة مع فصائل المعارضة السورية، وأضافت القوات السورية في بيان رسمي أن “العدو الإسرائيلي اعتدى على أحد مواقعنا في ريف القنيطرة، ما أدى إلى وقوع خسائر مادية”، مؤكدة: “الاعتداء جاء بعد أن أطلق الإرهابيون وبإيعاز من كيان الاحتلال قذائف هاون سقطت في منطقة خالية متفق عليها داخل الأراضي المحتلة لإعطاء ذريعة للعدو بتنفيذ عدوانه”.