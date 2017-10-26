أمريكا ودول الخليج تعوق تسوية الأزمة الليبية (مترجم)

انتهت الجمعية العامة للأمم المتحدة من انعقادها، والذي بدأ في يوم 12 سبتمبر الماضي، وخلال الاجتماع، منحت الأولوية لقضايا التأمين العالمي ومكافحة الإرهاب، كما تم التطرق إلى تسوية الأزمة في ليبيا.

اقترح غسان سلام، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا في 20 سبتمبر الماضي، في جلسة مغلقة خطة عمل لحل الصراع الليبي، وبعدها أخبر السيد سلام الصحفيين أن الخطة قامت على أساس احتياجات الليبيين والذين يستحقون وقف الشعور بعدم اليقين وعدم القدرة على التبيؤ، وتنطوي خطة حل الأزمة على تعديل الاتفاق السياسي الليبي الحالي، أي تخفيض أعضاء المجلس الرئاسي الحالي إلى ثلاثة أعضاء، وتشكيل حكومة انتقالية جديدة، وإجراء استفتاء دستوري وانتخابات برلمانية عامة.

ولا تزال ليبيا دولة منهارة، وذلك بعد بداية الأعمال القتالية، والتدخل العسكري من قبل دول الناتو في عام 2011 والحرب الأهلية التي تبعتها، وقد سقطت الجماهيرية العربية الليبية في عهد القذافي، ولم تشيد الديمقراطية التي وعدت بها الدول الغربية في البلاد.

وهناك حاليًّا صلاحيتان رئيسيتان في ليبيا: حكومة الوحدة الوطنية بقيادة، فايز السراج، في طرابلس، ومجلس النواب المتحالف مع القائد العسكري القوي، خليفة حفتر.

وإذا حكمنا على تصرفات الدول الغربية فيما يتعلق بليبيا، فليس هناك ما يضمن أن الخطة ستركز حقًّا على احتياجات الليبيين، وأن تغير الوضع بشكل أفضل سيقود إلى الأفضل.

تحاول واشنطن بدورها التظاهر بالقيام بدور نشط في تقرير مصير البلد المزدهر سابقًا، وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، أن الولايات المتحدة رحبت في 20 سبتمبر الماضي، بإعلان الأمم المتحدة عن خطة عمل لتعزيز المصالحة السياسية في ليبيا ومساعدة الشعب الليبي على تحقيق السلام والأمن الدائمين، ومن الواضح أن الوثيقة المقدمة تفي بالمصالح المالية للبيت الأبيض، وعلاوة على ذلك فإن أمريكا وحلفاءها الحقيقيين مهتمون بالسيطرة الكاملة على موارد الطاقة الطبيعية، التي تعد ليبيا غنية بها.

كان التدخل العسكري الأمريكي في ليبيا بداية لحملة عسكرية مربحة لواشنطن، للاستيلاء على النفط الليبي، ووفقًا لبيانات إدارة الطاقة الأمريكية (إيا)، بعد بداية الأعمال العدائية، زادت واردات النفط الأمريكية من ليبيا بنحو ستة أضعاف، من 3 آلاف برميل في عام 2011 إلى 20 في عام 2012، وهذه مجرد أرقام تقريبية، ولكن كمية النفط الرخيصة التي حصلت عليها الولايات المتحدة من ليبيا ستبقى سرًّا.

إن الموقف الحقيقي للسلطات الأمريكية تجاه الشعب الليبي ينعكس في حظر السفر الصادر من دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، والذي يحظر دخول مواطني ليبيا وخمسة بلدان أخرى في الشرق الأوسط، الفارين من الأعمال العدائية والفوضى، إلى الولايات المتحدة.

وبصرف النظر عن الدول الغربية، شاركت الممالك الخليجية، بما فيها قطر، في زعزعة الاستقرار في ليبيا، وفي يونيو الماضي قدم المتحدث باسم الجيش الليبي، العقيد أحمد المصمري، أدلة صوتية وبالفيديو، تؤكد مشاركة قطر الرسمية في تمويل ودعم الجماعات الإرهابية، كما اتهمت قيادة الجيش الليبي، علي السلبي، الزعيم الروحي للمعارضة الليبية، بإقامة علاقات وثيقة مع جماعة الإخوان والعائلة المالكة القطرية.

كما قدم العقيد أحمد المصمري، أدلة على أن السلطات القطرية بدأت في إرسال وحداتها العسكرية على أراضي ليبيا، لفرض سيطرتها على منطقتي موتيكة ومصراتة الغنيتين بالنفط، وفي الوقت نفسه استخدمت ليبيا بمثابة نقطة عبور للطائرات العسكرية القطرية التي تسلم الأسلحة لتنظيم القاعدة وغيرها من الجماعات الإرهابية في سوريا.

من الواضح أن الولايات المتحدة وشركاءها يبذلون قصارى جهدهم لإبطاء التسوية السياسية للأزمة الليبية، وبدلاً من اتخاذ خطوات ملموسة، فإنهم يبحثون عن فرص لإضفاء الشرعية على أفعالهم والاستيلاء على الموارد الطبيعية لليبيا، ومع ذلك، وعلى الرغم من كل المؤامرات الغربية، فإن الشعب الليبي قادر على مقاومة أي تهديد خارجي باستقلالية.

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