أمريكا وأوروبا.. مفترق اقتصادي عند إيران

بات التناقض بين الموقفين الأمريكي والأوروبي بخصوص الاتفاق النووي مع إيران واقعا ملموسا يصل إلى محل الأزمة، في ظل إصرار الرئيس الأمريكي على تنفيذ ما تعهد به، قبل وصوله سدة الحكم، من انسحاب بلاده من الاتفاق، وتعبيره أحيانا عن الانسحاب بصيغة “الإلغاء”، ما يشير إلى عدم إدراكه بما يكفي القواعد العامة للقانون الدولي وصيغة الاتفاق ذاته، الأمر الذي أكده العديد من الفاعلين داخل الإدارة الأمريكية الذين بذلوا، بدورهم، جهودا في الآونة الأخيرة لإيصال حقيقة الموقف وأبعاده لترامب، الذي دائما ما يفتقر خطابه عن الاتفاق للدقة المطلوبة، سواء في التقييم أو الموقف منه.

رغم الخلفية الاقتصادية لشخص ترامب وعمله لعقود كرجل أعمال ومضارِب وسمسار مالي وعقاري، لا يبدو أنه يكترث كثيرا للتداعيات الاقتصادية لانسحاب أمريكا، ولا لانعكاس ذلك على الحليف الأوروبي، الذي يشكّل عنده الاقتصاد والسوق، وما ترتب على الاتفاق النووي واقعا متناقضا مع الموقف الأمريكي، في ظل استثمارات أوروبية وعلاقات اقتصادية مع إيران تم التخطيط لها بناء على الاتفاق، ويمكن فهم أهميتها لإنعاش الاقتصاد الأوروبي من مراقبة موقف الأوروبيين المضاد بحسم للانسحاب الأمريكي ولمحاولات تخريب الاتفاق بعد عامين من توقيعه، ورفضهم للتصعيد الأمريكي غير المبرر تجاه إيران التي شهدوا لها، والعالم ما عدا الكيان الصهيوني، بالالتزام ببنود ومحددات الاتفاق.

العديد من المؤسسات الاقتصادية الأوروبية العملاقة اتجهت للاستثمار في ومع إيران عقب الاتفاق النووي، الذي فتح الباب، للمرة الأولى منذ عقود، أمام مليارات الدولارات ليتم استثمارها في البلد الذي يبلغ حجم صادراته من البتروكيماويات، وحدها، 9.55 مليار دولار، كما شهدت صادراته في النصف الأول من العام الحالي ارتفاعا بلغ 12% من حيث الكَمْ و8% من حيث القيمة، فضلا عن ارتفاع مواز لإنتاج النفط ليبلغ 3.8 مليون برميل يوميا، بينما بلغ متوسط إنتاج عام 2013 نحو 2.8 مليون برميل، الأمر الذي وضع إيران مؤخرا في مصاف القوى الوازنة في سوق الطاقة العالمي وربط منتَجها، بطبيعة الحال، بقدر الخام المعروض عالميا من النفط والغاز وأسعاره، الأمر الذي سيربك أوضاع السوق إذا ما قررت الولايات المتحدة الاصطدام بالقوى الاقتصادية الأوروبية في مجال الطاقة، التي اتجهت للتعامل مع إيران، وعلى رأسها “رويال دويتش شِل” و”إيني”، و”توتال” الفرنسية التي أقامت مع طهران صفقة لتحديث البنية التحتية النفطية هناك وتطوير حقل “ساوث بارس” العملاق للغاز الطبيعي، بلغت قيمتها المبدئية 5 مليار دولار.

ما ينتوي ترامب التوافق عليه مع الكونجرس للانسحاب من الاتفاق النووي، سيضطر الهيكل الإداري الأمريكي بالكامل لفرض قطيعة أو عقوبات على مثل المؤسسات السابق ذكرها، مسألة لا تبدو واقعية على وجه الإطلاق في ظل النمط الاقتصادي للعولمة الرأسمالية بشكلها الحالي، ويدعم لواقعيتها أن المؤسسات الاقتصادية الامريكية العملاقة نفسها طالما تحايلت على المنظومة القديمة للعقوبات على إيران، في مرحلة ما قبل الاتفاق النووي، ونجحت في الإبقاء على أعمال محدودة لها بالسوق الإيراني، الذي مثّل نموذجا فريدا للبقاء والتكيّف مع منظومات متنوعة وعديدة للعقوبات حتى قبل بزوغ العملاقين الاقتصادييَن الروسي والصيني، وصولا إلى توقع صندوق النقد الدولي، عقب توقيع الإتفاق النووي، معدلا سنويا للنمو يبلغ 3.5% في إيران لعام 2017، مع تقارير تفيد ذات المضمون أصدرها البنك الدولي، ما يشير إلى انعدام حقيقي لفاعلية العقوبات الأمريكية التي لن تثمر، حال استكمالها، تأثيرا اقتصاديا جوهريا أو سياسيا على إيران.

كل ما يطرحه الواقع، يفيد النقيض للإدارة الأمريكية، فاضطراب صادرات النفط والغاز الإيرانييَن أو تراجعهما قد يؤثر على إجمالي إمدادات الخام العالمية ومن ثم على السعر العالمي، وتصريحات القوى السياسية الرئيسية لأوروبا اتخذت منحنى تصاعديا في مواجهة تصريحات الإدارة الأمريكية وتجاوزت “الاختلاف” مع الرؤية الأمريكية إلى رفض حاسم لها، قد يفتح الباب، بدوره، إلى صراع ملموس وأكثر واقعية على الأرض في ميدان الاقتصاد العالمي والسوق، بعد فترة طويلة من السجال السياسي والإعلامي في أروقة القنوات الدبلوماسية والعلاقات الدولية، ما لن يكون مستحيلا، إن تم، في ظل اتجاه إدارة ترامب إلى حسم سريع ومتعجل لقضايا وملفات ذات تراكمات ضخمة، تاريخيا، وأبعاد بالغة التشعّب والتعقيد اقتصاديا وجغرافيا، في حين تفيد رؤيته بشأنها، أي ترامب تحديدا وليس كامل الطاقم المكوّن لإدارته، ضيق أفق بالغ وواضح وتناول عصبوي للسياسة الدولية.