أزمة نفطية جديدة تختمر في الشرق الأوسط (مترجم)

تؤثر التطورات العالمية على أسواق الطاقة، ولذلك ليس من المستغرب تناول تأثير الأحداث الجيوسياسية في كثير من الأحيان، وفي الوقت الحالي تظهر حالات مثل فنزويلا في أمريكا اللاتينية، وأزمة بحر الصين الجنوبي في آسيا، والصراع المدني المستمر في ليبيا ونيجيريا في إفريقيا، كل ذلك له تأثير على أسعار الطاقة وتوافرها.

لا يزال عدم الاستقرار في الشرق الأوسط هو العامل الأكبر في كيفية التفاعل والتأثير على أسعار منتجات الطاقة.

حدثان مهمان خلال الأسبوع الماضي، من المؤكد أن كلاًّ منهما له تأثير على كيفية تداول النفط الخام على المدى القريب، الأول هو إلغاء دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، عملية التصديق على الاتفاق النووي الإيراني، والثاني الأعمال العدائية المشؤومة بين العراق وإقليم كردستان بشأن وضع مدينة كركوك. يؤثر كلا الحدثين على منطقة شمال الخليج العربي، وهي المنطقة ذات الصمامات القصيرة.

إسقاط عاصمة داعش، وهي مدينة الرقة في سوريا، قد يكون جاريًا، ولكن الخلافات القائمة عبر الحدود ربما تنتشر في أماكن أخرى، ويمكن أن تشعل المنطقة بأكملها.

العقوبات دون جدوى

أولاً نتناول الاتفاق النووي الإيراني، حيث كان اختيار البيت الأبيض غريبًا جدًّا، لأنه لا يحقق إلا القليل جدًّا، ويعود هذا التحرك إلى الكونجرس الذي يتولى السلطة التشريعية خلال 60 يومًا من إصدار القرار، وهو من له الحق في رفض أو موافقة قرار ترامب، والذي يزيد فقط من التقلبات.

أي محاولة لاستئناف الإجراءات الاقتصادية ضد طهران سيكون لها تأثير على أسعار النفط، وببساطة ليس هناك ما يشير إلى أن أوبك سوف تخفض من سقف الإنتاج، في حين أن العقوبات الأمريكية المتجددة ستقلل من الصادرات الإيرانية.

تميل العقوبات الاقتصادية إلى إيذاء أفقر سكان البلد المستهدف، في حين أن الحكومات المركزية تظل حازمة دون تزحزح، فلم تمنع العقوبات الاقتصادية الضخمة اليابان من مهاجمة الولايات المتحدة وجرها إلى الحرب العالمية الثانية، ولم يكن لها جدوى مع صدام حسين، الرئيس العراقي الأسبق.

لن تحظى الولايات المتحدة بنتيجة أفضل هذه المرة، وذلك لأن الموقعين الآخرين على الاتفاق، وهم روسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، صدقوا على أن إيران ملتزمة بالاتفاق، وأي تحرك لاستئناف العقوبات الأمريكية سيكون له أثر محدود، وهذه المرة لن توافق جميع الدول الأخرى المعنية على الامتثال لها.

أزمة كردستان والعراق

المشكلة الأخرى، وهي التحرك الكردي نحو الاستقلال والآثار الأكثر خطورة المترتبة عليه، حيث إن أزمة كردستان تحد بالفعل من إمدادات النفط.

وقبل بضعة أيام، سيطر الجيش العراقي على مدينة كركوك، وهكذا دخلت بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل في صراع مسلح مباشر، وحتى الآن لا تزال كردستان جزءًا من العراق، واليوم كركوك ليست جزءًا من كردستان.

وبعبارة أخرى، ما يحدث في المنطقة الآن هو الأكثر حساسية، حيث يتنافس الأكراد مع بغداد وطهران وأنقرة، وذلك منذ الإطاحة بنظام صدام حسين، ووصل الصراع إلى مستوى خطير.

المنطقة المحيطة بكركوك توفر أكثر من 40٪ من إجمالي إنتاج النفط العراقي، وقد استحوذت كردستان على بعض ذلك بالفعل، في حين توجد حقول النفط والغاز الطبيعي الأخرى التي تقع داخل الإقليم الذي تديره حكومة إقليم كردستان.

وحتى الآن، في أقل من 72 ساعة، بعد التحرك العسكري العراقي، فقد كركوك حوالي، 450 برميلاً من الإنتاج اليومي، وجميعها من الحقول الي تسيطر عليها حكومة إقليم كردستان.

يبرز الصراع الجديد الضغط الواقع على حكومة إقليم كردستان، والتصويت لصالح الانفصال الكردي هو الموجة الأولى من المواجهة، أما المواجهة الثانية فكانت العسكرية.