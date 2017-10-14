أداء رائع وفرص ضائعة.. الحظ يعاند صلاح أمام مانشستر يونايتد

انتهت قمة ليفربول الذي يلعب له الفرعون المصري محمد صلاح، ومانشستر يونايتد، التي جمعتهما على ملعب “أنفليد” معقل ليفربول، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج” بالتعادل السلبي بدون أهداف.

التعادل منح كلا الفريقين نقطة ليرتفع رصيد ليفربول إلى النقطة الـ13، ليرتقي الريدز مركزًا في ترتيب جدول البريميرليج ويحتل المركز السادس، بينما رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 20 نقطة في صدارة جدول الترتيب، في انتظار ما سيسفر عنه لقاء جاره مانشستر سيتي الوصيف برصيد 19 نقطة وستوك سيتي.

وتواجد الفرعون المصري منذ بداية اللقاء قبل أن يتم استبداله من قبل الألماني يورجن كلوب، ليشارك بدلًا منه أليكس أوكسليد تشامبيرلين، في الدقيقة 78 من عمر المباراة، وقدم صلاح، الذي قاد المنتخب الوطني المصري منذ أيام قليلة للتأهل للمونديال بعد غياب دام نحو 27 عامًا من الغياب عن المحفل العالمي، أداء أكثر من رائع في الدقائق التي شارك بها، وكاد يسجل هدفا لفريقه في النصف الأول من المباراة لولا معاندة الحظ لكرته التي مرت بجوار القائم الأيمن للحارس دي خيا.

الجدير بالذكر أن محمد صلاح، لاعب المقاولون العرب الأسبق يحتل صدارة هدافي فريقه في الدوري الإنجليزي برصيد 4 أهداف وكان يأمل في هز شباك الشياطين الحمر في موقعة اليوم، من أجل رفع رصيده من الأهداف.