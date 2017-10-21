أجندة مباريات السبت

عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم السبت، مع مباريات نارية في العديد من البطولات المختلفة، على رأسها قمة الوداد الرياضي المغربي واتحاد العاصمة بدوري أبطال إفريقيا، كما تشهد الدوريات الأوروبية بعض المواجهات الساخنة، تأتي في مقدمتها مواجهة نابولي وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي.

مواجهة إفريقية بنكهة عالمية

يلتقي المنتخب المالي نظيره الغاني في الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب “أنديرا غاندي” في ربع نهائي كأس العالم تحت 17 عامًا المقامة حاليًّا على الأراضي الهندية، مواجهة اليوم تجمع بين فريقين من القارة السمراء، ولا بد من فائز وخاسر، مما يعني أن القارة الإفريقية ضمنت تواجد أحد ممثليها في المربع الذهبي لإحدى البطولات الكبرى للاتحاد الدولي للعبة.

الوداد والاتحاد قمة عربية بنكهة إفريقية

ومن الهند إلى قمة أخرى بالمغرب العربي، ولكن هذه المرة قمة عربية بنكهة إفريقية، حيث يستضيف الوداد الرياضي المغربي في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، نظيره اتحاد الجزائر، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين بالجزائر قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

الفتح في مهمة صعبة بالكونفدرالية

وما زلنا مع الكرة المغربية، حيث يستضيف الفتح الرباطي بطل المغرب في العاشرة والنصف مساءً، فريق مازيمبي بطل جمهورية الكونجو، على ملعب “مولاي الحسن” في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين على ملعب الأخير قد انتهت بانتصار بطل الكونجو بهدف دون رد.

ستوك “صبحي” يستضيف بورنموث.. وبروميتش “حجازي” يحل ضيفًا على ساوثهامتون

تقام اليوم 7 مباريات ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتحظى مواجهة ستوك سيتي وبورنموث التي ستقام في الرابعة عصرًا، بمتابعة خاصة من قبل الجماهير المصرية، حيث يتواجد ضمن صفوف ستوك الجناح الشاب المصري رمضان صبحي، كما أن جمهور الكرة في مصر من عشاق الدوري الإنجليزي على موعد متجدد في السادسة والنصف، حيث يحل فريق وست بروميتش ألبيون الذي يضم بين صفوفه المدافع الدولي المصري أحمد حجازي، ضيفًا على ساوثهامتون.

الجدول الكامل لمباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

1.30 تشيلسي : واتفورد

4.00 مانشستر سيتي : بيرنلي

4.00 نيوكاسل يونايتد : كريستال بالاس

4.00 ستوك سيتي : بورنموث

4.00 هيديرسفيلد تاون : مانشستر يونايتد

4.00 سوانزي سيتي : ليستر سيتي

6.30 ساوثهامتون : وست بروميتش ألبيون

الدوري الإسباني

1.00 ليفانتي : خيتافي

4.00 ريال بيتيس : ديبورتيفو ألافيس

6.30 فالنسيا : إشبيلية

الدوري الإيطالي

6.00 سامبدوريا : كروتوني

8.45 نابولي : إنترميلان

الدوري الألماني

3.30 أينتراخت فرانكفورت : بوروسيا دورتموند

3.30 بوروسيا مونشنجلادباخ : باير ليفركوزن

3.30 أوجسبورج : هانوفر

3.30 لايبزيج : شتوتجارت

6.30 هامبورج : بايرن ميونيخ

الدوري الفرنسي

5.00 موناكو : كان

8.00 ميتز : ديجون

8.00 نانت : جانجون

8.00 رين : ليل

8.00 أميان : بوردو

8.00 أنجيه : تولوز